El distante bienestar

*Severa derrota capitalina

*Tenso recuento orizabeño

*Persistente la pandemia



Si nadie duda que las autoridades electorales cumplieron con lo que marcan las leyes en la pasada campaña electoral, entonces el colectivo social tendrá que entender que las causas de la derrota electoral de unos y el triunfo de otros, tienen como origen la forma de pensar y actuar del elector en los ámbitos de nuestro conglomerado social, orígenes que, en el caso de un proceso electoral obviamente se entremezclan entre lo frustrante y lo emotivo, sin ignorar que tanto en los marcos de las clases social y económica cimentadas, como en las que de todo carecen, tales condiciones de vida incuestionablemente habrán de influir en lo referente a la que identificamos como preferencia electoral.



Muchos son los especialistas en la materia (al igual que expertos en el diseño de campañas electorales) que tienen la capacidad para descifrar y estructurar los estilos de campañas electorales, que especialmente son destinadas hacia la práctica del populismo, que por sí misma constituye la práctica de predicar programas “que beneficien a los que menos tienen y que, derivado de ello, no tienen la oportunidad de vivir como los que todo lo tienen”.



En tales escenarios de prácticas socio-políticas que ya se encuentran clasificadas precisamente como “populistas”, mismas que están invariablemente dirigidas hacia el acumulamiento de poder por parte de quienes la practican, muchos han sido los países en donde, un significativo núcleo de habitantes, han sido conquistados por la práctica del ofrecimiento y el reparto, misma que invariablemente conduce al colectivo social hacia el estancamiento e incluso retroceso socioeconómico, ejemplos que los mexicanos tenemos “relativamente cercanos” como lo son los casos de Cuba y de Venezuela, pueblos que han transitado de un mediano bienestar hacia niveles de carestía extrema.



La historia nos muestra que la existencia de “pesos y contrapesos” en los escenarios de la vida socio-política (ni todo el amor-ni todo el dinero-ni todo el poder) constituyen factores esenciales para mantener los equilibrios, tanto en el crecimiento económico como en el desarrollo social, en tanto que tales espacios constituyen formas y estilos de vida, que no pueden estar apartadas de Gobierno y Gobernantes, escenarios en los cuales la población debe encontrar las rutas que le brinden la oportunidad de bienestar, senderos que el Gobierno debe generar e incrementar, porque para ello existe.



La causa fundamental que da curso a la existencia del “poder gubernamental” lo es la búsqueda de la sociedad, hacia niveles de apropiada seguridad y oportunidades para su desarrollo personal y familiar, insistimos, todo ello por conducto de la seguridad y el desarrollo integral, ya no sólo personal sino familiar, metas en las que el gobierno tiene cimentado su propio origen, por lo que debe actuar con eficacia como rector y garante de la seguridad, de la estabilidad económica y del desarrollo para alcanzar los bienes y servicios que toda familia requiere, obviamente con la aportación de su propio esfuerzo, pero con la existencia de oportunidades para ello.



Hablar actualmente en México de un Gobierno para cimentar el bienestar del pueblo, cuando en lugar de avanzar económica y socialmente, nos hemos estancado e incluso hemos retrocedido (transitamos por el tercer año con cifras económicas hacia la baja) con todo y que “en parte” ello también es resultado de los efectos colaterales de la pandemia, pero en realidad no se apunta sobre una ruta gubernamental de real efectividad, porque tales escenarios hacia la baja incluso se registraron en el primer año de la actual administración y, para entonces, no afrontábamos al coronavirus.



Bien claro se debe tener que en nuestro país pasamos del neoliberalismo al populismo, lo que si no nos deja “en las mismas” nos está dejando peor, pero eso sí, con el compromiso refrendado de que “la transformación” nos transformará en un país de mayor bienestar y, obviamente, desarrollo integral, compromiso que a la mitad del camino ni siquiera vislumbramos a la distancia... Pero se nos promete que ya viene lo mejor.



Lo que se lee



Es incuestionable que el más simbólico de los quebrantos electorales registrados por MORENA (partido presidencial) en los escenarios de las recientes elecciones, lo constituye el sumar 12 derrotas de candidatos a diputados para el Congreso de la Metrópoli Capitalina, al tiempo que es derrotado en 9 de las 16 alcaldías defeñas, resultados en la capital mexicana que, por sí mismos, dejan en claro el distanciamiento que se ha generado entre la población de la capital del país y las autoridades de orígenes morenistas.



Las cifras reflejan (de manera incuestionable) el desgaste que ha sufrido el gobierno morenista en el centro del país, sede de los poderes nacionales que imperan en el país, así como el área más poblada de nuestro territorio.



Lo que se ve



Escenificará Orizaba un evento nunca antes registrado en su historia, en los marcos de elecciones para la diputación federal... Y es que una mínima diferencia “menor al uno por ciento” aparentemente divide opiniones, pero ciertamente de lo que se trata es de un recurso que para el caso es aplicable, el cual que es utilizado por los morenos para tratar “de rescatar” una posición legislativa que por el momento ya no está en sus manos.



Por hoy la ventaja se le acredita al aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD Don Igor Rojí, al tiempo que el reclamo viene del bunker morenista al que se suman los del PT y Verde Ecologista.



Debe quedar claro que, antes de la realización de los comicios en referencia, quien aparecía como favorito entre los orizabeños lo es Igor Rojí, sin embargo, los números del cómputo lo colocan con muy pocos sufragios arriba del morenista... Lógicamente se registra tensión entre orizabeños.



Lo que se oye



Prueba clara que la pandemia sigue presente en el territorio veracruzano, es que nuevamente (después de campañas y comicios) aparecen cifras con tendencias hacia la alza en diversos puntos de la República, así como en nuestras tierras actualmente muy activas en torno a los temas postelectorales.



La realidad es que la presencia del coronavirus no ha decrecido en los niveles que se difunden en el sector oficial, ello con la idea de reactivar la actividad económica, ciertamente se considera que con el avance en el programa de vacunación, el número de contagios graves decrezca tal como aparentemente ya está sucediendo, pero muchos son los médicos que refieren sobre el elevado riesgo que sigue persistiendo frente a la amenaza pandémica... Tome Usted las precauciones apropiadas.