Américo, Mota, Marlon, se van... unos a trabajar; otro a disfrutar...

1.- Al comenzar la tarde de ayer la tranquilidad de la ciudad [Alamo] fue interrumpida por la humazón y el sonar de bocinas de dos taxis que ardían en la zona centro de la ciudad. Y eso, obviamente fue cargado a la cuenta del asunto electoral que, en números rudos sólo pertenecen a Morena y al PAN.



Las autoridades que tomaron nota del ruidal vespertino informarán el porqué y el cómo de los taxis quemados.



2.- Ayer trascendió que los dirigentes del PAN, PRI y PRD; los mismos que integraron la coalición “Va Por México”, en conferencia de prensa sostuvieron que se mantendrán como bloque legislativo para impedir “reformas constitucionales” que respondan a “los caprichos presidenciales”. Aseveraron que sus legisladores no darán ni un voto a Morena para aprobar reformas a la Carta Magna que atenten contra el país.



El dirigente panista Marko Cortés, manifestó respecto a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “que si quieren construir mayoría buscará al PRI o a cualquier otro partido”, dijo: “yo le contestaría al presidente, si quiere construir algo bueno para México, que nos busque, y de hecho se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno, no nos ha buscado, no ha querido construir, pero si quiere destruir que no pierda el tiempo, en PAN va a estar muy sólido como fracción”.



El dirigente priista Alejandro Moreno a su vez sostuvo: “las reformas que sean buenas para el país, que impulsen empleo, oportunidades, claro que las discutiríamos, las trabajamos pero las propuestas que lastiman instituciones, que no den oportunidad a las voces que no piensan como el gobierno, estaremos unidos como bloque”.



Por otra parte, la dirigencia del PRD insistió en que “no apoyarán reformas constitucionales que atenten contra el INE, instituciones y órganos autónomos”.



3.- Hoy se realizarán los cómputos de las elecciones que corresponden al OPLE Veracruz por lo que en toda la entidad se estará a la expectativa de lo que pueda suceder, sobre todo donde los resultados conocidos han sido con cifras muy apretadas.



Las elecciones quedaron atrás. Cuenta nueva porque en política, se abre un nuevo proceso: Las elecciones federales del 2024 y con baraja nueva.



4.- ¿Y por qué debería tener miedo Hipólito Rodríguez Herrero, aún alcalde de Xalapa, de que Ahued lo audite?