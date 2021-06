Pozos Castro, una proeza

“AMLO no descarta un acuerdo

Sin necesidad de aliarse con el PT o el PVEM, solo con el apoyo de las siglas de Morena, el diputado local José Manuel Pozos Castro se alzó con la victoria, el pasado domingo, en la competencia para la alcaldía de Tuxpan. Y por qué no, quien lleva años recorriendo el municipio y el distrito, sumando permanentemente, resultó vencedor con 15 mil 152 votos, suficientes para ganar y convertirse en el próximo presidente municipal de ese importante puerto.Este triunfo, como otros muchos más que se dieron en el estado, nos sorprendieron tanto por los adversarios que participaron como es el caso de Alberto Silva Ramos del Partido Verde Ecologista de México, muy mediático, quien logró reunir once mil 771 votos para su causa, así como por el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, José de Jesús Mancha Alarcón, recientemente presidente del CDE del PAN, quien solo logró sumar nueve mil 747 votos a su causa.Cabe destacar que fueron más de 98 mil tuxpeños los ejercieron su derecho al voto el domingo, hubo 137 votos para candidatos no registrados y más de 1 mil 177 fueron anulados.Por la vía independiente (sin partido) participó en esta elección el empresario Everardo Gustin Sánchez, quien logró una votación de cuatro mil 661 ciudadanos; y por Movimiento Ciudadano, Juan José Cano Valdez logró tres mil 094 votos y Alejandro Alarcón González de Fuerza X México acumuló 2 mil 748 votos.Hay que hacer notar que la votación más baja en el puerto tuxpeño la tuvieron por el partido Podemos, María Luisa Meza Hernández con 1 mil 009 votos; Arturo Esquitin Ortiz, de Redes Sociales Progresistas con 830 votos; Ana Alicia Pérez Díaz con 441 votos; Héctor Gerardo Peralta Torrez de Todos por Veracruz con 385 votos; Paola Ivonne Vicencio Barrera del Partido del Trabajo con 372 votos y finalmente Miguel Martín López del Partido Encuentro Solidario con 361 votos.Como se puede ver José Manuel Pozos Castro no la tuvo nada fácil, es el trabajo político de muchos años atrás y su visión política lo que lo llevaron a superar a todos los mencionados, por más de cuatro mil votos al más cercano. Pozos Castro cumple así uno de sus grandes sueños, el de gobernar Tuxpan en el próximo periodo.El presidente Andrés Manuel López Obradordijo que para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados se podrían llegar a acuerdos con el PRI.Además, el mandatario aseguró que tras las elecciones del domingo, no hacen falta muchos legisladores para que se lleven a cabo reformas constitucionales.“Si se quisiera tener mayoría calificada, se podría lograr un acuerdo con legisladores del PRI, o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”, sostuvo el mandatario en la ‘mañanera’.El titular del Ejecutivo dio una explicación detallada de cuáles fueron los resultados de los comicios.En ese sentido, con base en los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), subrayó que Morena, de los 300 distritos, gana 121.En tanto, López Obrador explicó que el partido político que lo llevó al poder en las elecciones de 2018 no tiene mayoría absoluta en la Cámara.“Lo de la mayoría absoluta, legalmente, no existe, es ‘simple o calificada’. En el caso de las Cámaras, nosotros nunca hemos tenido mayoría absoluta”, sostuvo López Obrador.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió a que el próximo jueves, o sea mañana, luego de que los órganos responsables oficialicen los resultados de la jornada electoral, dirigirá un mensaje al pueblo de Veracruz que salió a ejercer su derecho al voto; por ahora, “sólo un agradecimiento a la sociedad en su conjunto. Seguiremos construyendo nuestra democracia”.Lo anterior, al destacar el comportamiento cívico de electores y funcionarios de casilla, así como de quienes contendieron y priorizaron la hermandad que debe prevalecer ante las diferencias políticas; “corresponderá a las instancias dirimir la veracidad de las denuncias y proceder a sancionar de acuerdo con sus competencias”, aseguró al dar parte de algunos incidentes.El mandatario señaló que ocurrieron ciertos eventos aislados en 10 municipios, entre éstos Ixhuatlán del Café, Platón Sánchez y Coxquihui, todos atendidos, pero que en el 94 por ciento de la entidad (199 municipios) predominó la calma.Agregó que en sus atribuciones continuará la administración estatal pendiente del desarrollo electoral; “se acabó el tiempo de la ‘mapachada’; punto final a ese tipo de acciones que prevalecían hasta antes de este Gobierno. Seguiremos colaborando a fin de sancionar como corresponda a los presuntos responsables”... bien y de corridito.Da ternura ver al ex dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, quejándose de que le “robaron la elección” mostrando actas alteradas, hablando de compra de votos y mapaches en acción con lo que degrada a sus maestros quienes lo hicieron primero político, luego funcionario y encumbraron hasta la presidencia del CDE del PRI donde como responsable perdió todo. ¿Cómo es posible que a un maestro de este tamaño se la hayan pelado tantas irregularidades, por qué a él que es considerado uno de los maestros de la trampa en las urnas, le hubieran pagado con la misma moneda quienes apenas están en periodo de aprendizaje?. Ni modo Renato, a seguir alimentando avestruces, a seguir tomándose películas y fotos montado en costosos caballos que salieron del negocio que hiciste en el ISSSTE, pero eso de gobernar Emiliano Zapata donde se encuentran los terrenos más caros de la región, no se pudo. Hay que seguir preparándose para evitar que nos hagan trampas como las que tanto alentó él mismo en el CDE del PRI. Para eso no se estudia.¿Saben por qué le quería "partir su madre" Américo Zúñiga a Marlon Ramírez Marín, la noche de la elección, o del pasado domingo?, porque Marlon le mando 300 mil en vez de tres millones de pesos, que es la cantidad que le ordenaron a Marlon entregar. Si ya lo conocían como tramposo, corrupto y ratero, para qué lo hacen dirigente estatal. Ahora Marlon, billetes de sobra en las alforjas, será diputado local plurinominal y a quienes les robó... ¡nada!