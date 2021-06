La 'oposición' que quería AMLO

A diferencia de otros estados, como Nuevo León, donde ganó la gubernatura y la alcaldía de Monterrey, entre otras; Campeche, donde por lo cerrado de la votación seguramente disputará en tribunales el gobierno de esa entidad que se adjudica la morenista Layda Sansores, quien cosas del destino ya había sido también candidata de Convergencia; y Jalisco, el cual gobierna desde 2018, en Veracruz, en cambio, Movimiento Ciudadano (MC), del ex gobernador Dante Delgado, solamente ganó 18 de los 212 ayuntamientos pero está por rebasar los 300 mil votos que representarían más del 8 por ciento de la votación estatal.



El saldo no es malo considerando que Delgado Rannauro decidió que en esta elección federal y local su partido contendiera solo, con candidatos propios, sin sumarse a la coalición PAN-PRI-PRD, la cual consideró un error de sus dirigentes, a los que calificó como los “más mediocres y torpes de la historia”.



En su quinta carta pública que a finales de febrero pasado dirigió al presidente López Obrador, titulada “Andrés Manuel, construiste la oposición que querías, no la que necesita el país”, Dante le recriminó al mandatario morenista que la coalición Va por México era “una oposición construida por los partidos que la gente alejó del poder; una oposición por la que los mexicanos conscientes no van a votar; una oposición con la que pretendes seguir siendo amo y señor del Congreso”.



“Con candidez aceptan todos los escenarios que prefiguras y, para convencerse de que son oposición, cuestionan todo y te rebaten en sus discursos, aunque, paradójicamente, también te entregan sus votos en momentos en que deberían demostrar con hechos que son una oposición responsable”, reprochó el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado.



Los resultados de los comicios del domingo pasado parecen haberle dado parcialmente la razón a Dante, pues al menos en Veracruz, su entidad natal, Morena arrasó. Ganó casi todas las diputaciones locales –26 de 30 de mayoría relativa– y federales, entre ellas la del distrito Xalapa urbano, donde por MC pretendió reelegirse Dulce Méndez de la Luz Dauzón, a quien la organización Buró Parlamentario –integrada por investigadores y académicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de la UNAM, Universidad Central de Chile, Queens University of Belfast, Louisiana State University y el Colegio de México, entre otras instituciones de educación superior, que analizan las iniciativas, los puntos de acuerdo, las votaciones y su sentido, y el desempeño y la biografía de cada diputado– le entregó en septiembre de 2019 un diploma de reconocimiento por haber sido la legisladora con el más alto desempeño en el primer año de la LXIV Legislatura Federal de entre 500 diputados.



Sin embargo, a pesar de su extraordinaria campaña, Méndez de la Luz Dauzón quedó en tercer lugar con más de 12 mil votos, equivalente al 7 por ciento de la votación distrital. La contienda por la diputación federal se polarizó entre la coalición Va por México, que abanderó al ex alcalde priista Américo Zúñiga, y Morena que sin alianza con el PT y PVEM postuló al ex rector de la Universidad Veracruzana Rafael Hernández Villalpando, quien se reeligió con alrededor de 71 mil sufragios –5 mil más que Zúñiga Martínez–, no obstante su intrascendente trabajo legislativo, su nula gestión de recursos federales y notoria ausencia en el municipio que gobernó hace un par de décadas (1997-2000).



Pero, en el nivel nacional, a Movimiento Ciudadano le fue mucho mejor que hace tres años, pues según su dirigente Clemente Castañeda, el partido naranja creció de manera “muy significativa y obtuvo entre 7 y 7.5 por ciento de la votación total, esto es 3 millones 300 mil votos, un millón más que en 2018”.



El senador jalisciense subrayó que MC gobernará las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Campeche, además de retener la zona metropolitana de Guadalajara: Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco.



Al hacer un recuento de los logros en la elección del domingo, Castañeda dijo que MC obtuvo 25 legisladores federales y que gobernará 124 alcaldías del país. Subrayó que en diputaciones locales creció 50 por ciento al pasar de 40 a 60, y recalcó que “pasó de tener registro como partido en la mitad del país a prácticamente todos los estados y se felicitó por haber recuperado el registro en la Ciudad de México”.



MORENA VA POR EL PUERTO JAROCHO



Según nos dicen, en el caso de la elección municipal del puerto de Veracruz, Morena no se quedará con los “brazos cruzados” y anuncian que a partir de este miércoles arribará la maquinaria pesada del partido obradorista en la entidad para ratificar el triunfo de su candidato Ricardo Exsome Zapata, abanderado de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”.



A partir de hoy se instalarán en las afueras de la sede del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) y vendrán apoyar la causa el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, y el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local.



Veracruz, dicen, es de Morena y no van a dejar ir la “joya de la corona”. Van obtener el triunfo sin “romper un solo vidrio”, como dijera ya saben quién.



Y es que detectaron actas de escrutinio alteradas, en las que le restan votos al diputado federal con licencia y le aumentan a la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD.