A meses de que concluya su tan cuestionada administración – cuestionada, porque muchos se preguntan qué hizo estos últimos años- el presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero anunció que es un hecho la instalación de parquímetros en la capital del estado, retomando así un tema que en su momento evitó su antecesor Américo Zúñiga Martínez, por el alto costo político que ello implicaba.El ex munícipe Xalapeño, Zúñiga Martínez, tuvo en su momento la oportunidad de implementar el cobro de derechos por el estacionamiento en la vía pública, pues así lo establecía el Código Hacendario para el ayuntamiento de Xalapa, sin embargo, demoró la pretensión y la heredó a su sucesor.Caso contrario es el del todavía presidente municipal de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, quien sabedor que no tiene ningún futuro político ha decidido dar luz verde al cobro con parquímetros a quienes se estacionen en algunas calles de la ciudad jalapeña.De los pocos detalles al respecto que ha dado el alcalde del municipio de Xalapa, es que los primeros parquímetros se instalarán en la avenida "Rafael Murillo Vidal", que ha dejado de ser zona habitacional para convertirse en comercial y, en consecuencia, con un gran número de automóviles estacionados por horas y quizá todo el día, limitando la llegada de clientes.De lo que no ha dicho nada Rodríguez Herrero, al igual que lo hizo en su momento su antecesor Zúñiga Martínez, es lo relativo a la empresa que se encargará de operar los parquímetros y el porcentaje de los ingresos que dará al ayuntamiento de Xalapa.Esto último tendrá que detallarlo el presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, pues de no hacerlo, los siete meses que le restan como edil serán los más intensos de su tan cuestionada administración. Aparte de que falta que se lo apruebe el cabildo.... A sus 81 años de edad y más de una década de intentarlo, el ahora Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ingresó al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y con el más alto nivel, el III, sin que para ello pasara antes por los niveles I y II, como muchos de los investigadores de este país.El doctor Ernesto Villanueva Villanueva, presidente de la Comisión Especial Dictaminadora del SNI, fue quien dio a conocer que el titular de la FGR cumple con los requisitos necesarios para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores.Del por qué haberle otorgado el nivel III del SNI, el doctor Villanueva Villanueva dio a conocer en su dictamen que Alejandro Gertz Manero, actualmente Fiscal General de la República, se hizo merecedor a ello "por su obra y su trascendencia nacional e internacional".Gertz Manero es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y de la Academia Mexicana de la Educación.... Como bien dicen los antiguos, político muerto es aquel que está tres metros bajo tierra y de ello amables lectores tenemos un ejemplo que viene como anillo al dedo con la reaparición de Ranulfo Márquez Hernández, mejor conocido como "Tonicho", de quien se ha dicho mucho en los últimos días, pero no mencionado que fue dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Veracruz, hace poquito más de 11 años."Tonicho" reapareció, asómbrese usted amable lector, como representante del Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en la ciudad de Veracruz y por ende del candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, el ingeniero Ricardo Zapata Exome.Ranulfo Márquez Hernández, multi señalado como operador electoral de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa, tiene a sus recién cumplidos 70 años de edad, una de sus más difíciles pruebas, la de escamotearle a la familia Yunes- Márquez, el triunfo de Paty Lobeira como alcaldesa del municipio de Veracruz y eso que es su sobrina política.