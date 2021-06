Lo que le espera a Ahued

“Las del 2021 son las elecciones

adelantadas de la delincuencia”

Proceso

Si bien en su primera presentación como Presidente Municipal de Xalapa, a Ricardo Ahued Bardahuil no le fue nada mal, toda vez que su antecesor Reynaldo Escobar Pérez le dejó una comuna trabajando, bien aceitadita y con dos que tres pendientes por resolver de poca importancia, esta vez será completamente distinto: la herencia que le deja el petista (llegó por el PT) Hipólito Rodríguez Herrero, es un verdadero reto muy difícil de enfrentar.Tío Polito, como le dicen sus alumnos, mantiene en la nómina de su administración a una bola de zánganos (cerca de 50 aviadores) quienes secan quincenalmente las arcas y apenas alcanza el dinero para el pago de salarios. Aunque diversos medios han denunciado esta irregularidad que atenta contra los intereses de los xalapeños porque con nuestros impuestos se paga a esas personas, Hipólito no ha hecho nada por revisar qué tan grave es el asunto.Contra las normas más elementales, y por capricho personal, se aventó la puntada de construir (está a medias) una ciclovía porque considera que ya es tiempo de que los xalapeños cambien de medio de transporte, además porque su pareja se lo pidió. En opinión de reconocidos urbanistas de la Facultad de Arquitectura de la UV, lo que hicieron está al revés y solo gastaron en eliminar un carril de circulación en la avenida Adolfo Ruiz Cortínez, en vez de arreglar esa importante rúa que está llena de baches y ya se volvió intransitable. Pero además destrozó el histórico mirador que se encontraba en del parque Juárez, emblema de los xalapeños, para construir quien sabe qué cosa porque no ha dicho qué intentó hacer, el caso es que ante las protestas de los xalapeños tuvo que suspender la obra dejando el tiradero ahí y de paso nos quitó el mencionado mirador. Según Hipólito la obra esa la terminaría, por sus purititas ganas, apenas pasaran las elecciones.Rodríguez Herrero es el alcalde que más ha impulsado el comercio informal por todos los rumbos de la ciudad. Se sabe de personas que tienen hasta diez changarros sobre las banquetas y el señor no dice nada, hizo de Xalapa un ranchote repleto de fritanguerías, puestos donde se vende ropa, celulares, películas, artículos electrónicos y de todo invadiendo las banquetas.Y en medio de este desastre en que está convertida la ciudad, ahora se le ocurre agarrar dinero a cambio de dar una concesión para la instalación de ¡parquímetros!, en las principales calles de la ciudad. El señor ha concesionando nuestras calles a un particular a cambio de unos milloncitos de pesos ya como despedida. No tiene llenadera ni vergüenza, lo que debe hacer la nueva autoridad es someter a la administración saliente a una revisión a fondo y si se comprueban los delitos que muchos medios de comunicación hemos denunciado, que ha cometido, que pague con cárcel los excesos en que incurrió.Algo que nos alienta, en lo que se refiere a los parquímetros, es la declaración del alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quien asegura que los parquímetros nunca han sido un asunto «bueno para la ciudadanía». Se trata, dijo, de un negocio de particulares por lo que está en contra de su instalación en la capital del estado por parte del alcalde saliente Hipólito Rodríguez quien anunció que en próximas semanas comenzará su instalación en el centro de la ciudad por medio de una concesión municipal con una empresa privada.«Yo creo que nunca han sido los parquímetros un asunto bueno para la ciudadanía, sino que es un negocio para cobrar derechos para particulares.» Comenta Ahued.El alcalde saliente de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, anunció este martes que en un mes se instalarán en Xalapa parquímetros virtuales que funcionarán a través de una aplicación digital. La primera calle donde se instalen será Murillo Vidal, en la zona centro. Al respecto, el alcalde electo Ricardo Ahued Bardahuil aclaró que Rodríguez Herrero «está en su derecho, es el alcalde, se le respeta y tendrá que decidir esto con su cabildo, porque primero lo tiene que aprobar el cabildo, y posteriormente debe pasar al congreso local para ser aprobado, porque si no dejaría una bomba de tiempo», dijo y explicó por qué, en términos de Ley, es imposible que Hipólito pueda concretar su millonario negocio, a menos que lo apruebe el Congreso del Estado en términos del artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en lo que se refiere a las Atribuciones del Ayuntamiento.En breve entrevista, Ahued dijo que llegará al Ayuntamiento de Xalapa con más experiencia y con un equipo de trabajo responsable, capaz y ético. “Durante la campaña hicimos un diagnóstico real de la ciudad, tenemos la radiografía de Xalapa y empezaremos a trabajar en breve. Sabemos qué hacer, no improvisaremos”.En ese sentido, detalló que su equipo de colaboradores será de profesionales y técnicos comprometidos con la ciudad, atentos y conocedores de las áreas operativas y administrativas, con trayectoria y con deseos de servirle a Xalapa. Y remató: “Todos los que vivimos y queremos a Xalapa, deseamos servirle. Nos conviene dignificarla como capital veracruzana y muchos de sus proyectos de desarrollo e infraestructura, tendrán que ser con una visión metropolitana”.El Senador Julen Rementería del Puerto, coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, aclaró que el Presidente de la República sólo quiere confundir a la población al convocar a una supuesta alianza con algunos opositores para conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.“Es natural la reacción del Presidente, antes descalificaba y ahora ante la derrota en la Cámara de Diputados, porque sólo conserva una mayoría dentro de la minoría, necesita lanzar estas señales de confusión, tratando de generar alguna especie de división, y no lo conseguirá, porque ya lo dijeron los dirigentes de los tres partidos que, nuestra alianza es electoral y ahora es legislativa”.Rementería del Puerto destacó que en estos comicios se vio el resultado de una nueva composición legislativa y la notoria participación de la ciudadanía. “Hubo una participación destacadísima de la población durante esta elección intermedia como nunca se mostró una que no se había visto y se mostró el interés de la gente por participar en ella, dando una nueva composición de la Cámara de Diputados”. El senador Rementería del Puerto añadió que la sociedad que salió a sufragar, con su voto expresó que no quiere un país de un solo hombre.“No queremos a alguien que mande en el Congreso y que ahí sólo se obedezca por las mayorías construidas, como sabemos que fueron el 2018, queremos que haya discusión, que haya la oportunidad de debatir los temas que, sí haya que modificar en nuestro cuerpo legal a nivel nacional, pero que sea a partir de aquellas cuestiones que permitirán a la ciudadanía tener mejores condiciones de desarrollo”, dijo.El legislador de Acción Nacional indicó que Morena no tiene una mayoría calificada para aprobar las cosas a su modo.“Desde nuestra trinchera no permitiremos que el partido del Presidente siga violando la Constitución, siga haciendo sus leyes a modo, censurando a la prensa, destruyendo a los organismos autónomos e instituciones que le son contrapeso”, concluyó el coordinador parlamentario y aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado.Comentario pueblerino: Cuando la gente está bien, tiene seguridad, empleo y bienestar, no se molesta en salir a votar como el pasado domingo, lo hace cuando quiere protestar con su voto en contra de un mal gobierno... Pues sí, más claro ni el agua como dirían los clásicos.