El juego de nunca acabar...

1.-Siguen los coletazos del proceso eleccionario del pasado domingo 6; ahora se trata de los recuentos de votos que se tendrán que hacer en la sede central del OPLE, toda vez que, por diferentes causas o motivos, en los municipios que fueron escenarios, las condiciones no son las propias y que, previa exposición de motivos de los funcionarios municipales, las condiciones de seguridad tampoco lo permiten, por lo que paquetería y documentos han sido trasladados a Xalapa.



Ya en el curso de los días el agua se aclarará: los que dicen que ganaron lo probarán; los que perdieron dirán “que les hicieron fraude”, que les hicieron “trampa”, y así por el estilo.



Desde ayer en Xalapa se concentran políticos de todos los rangos para “pelear sus triunfos”.



Al parecer en algunos municipios grandes la civilidad ha prevalecido, Xalapa por delante. Ya en el puerto de Veracruz hasta se ha “reciclado a expertos” del pasado para sacar castañas del fuego.



Allá nadie quiere perder y todos quieren ganar. Y es que el puerto aparte de la capital del estado, es el municipio-ciudad más importante.



2.- Pero la fiesta sólo tendrá reposo porque después siguen las “consultas” para enjuiciar a ex presidentes [como si la ley no previniera que un presunto delito] no debiera investigarse.



Pero allí no para: Vendrán consultas para permanencia en los cargos, tanto de gobernadores como de presidente de la república. Y ni se diga que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también irán a consulta por aquello de la “ley Zaldívar” como han motejado a la extensión de mandato.



Tanto jugar con fuego puede producir quemaduras.



3.- Ahora resulta que vendrán disputas por saber quién “presta o vende” diputados para construir mayorías en la cámara de diputados; el pretexto es lo de menos: a seguir dividiendo a los mexicanos...