... La presencia de Ranulfo “Tonicho” Márquez Hernández, en la sede del OPLE del municipio de Veracruz como representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para defender los votos a favor del candidato de Morena a la alcaldía local, Ricardo Exsome Zapata, confirmó lo que era un secreto a voces, que el pasado domingo seis de junio se repitió la misma estrategia de la elección del dos de septiembre de 2007, cuando era gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán, quien instrumentó una aparatosa estrategia para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se hiciera de la mayoría en el Congreso del estado que le era adverso.Varios analistas políticos en Veracruz han coincidido en la similitud de la elección del 2007 y el 2021, catorce años después, pues ambas llevan el sello personal del “Tío Fide”, hoy franquiciatario del PVEM en Veracruz.Además de “Tonicho” Márquez, las otras golondrinas que hicieron la primavera el pasado domingo, fueron Eric Cisneros, Alfredo Roa Morales y algunos más incrustados en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEVER).Obvio, esta aceitada maquinaria del PVEM operó para la alianza “Juntos Hacemos Historia” que integran también el partido Movimiento de Regeneración Nacional, y el Partido del Trabajo (PT), con tan buenos resultados que hoy Morena se adjudicó la mayoría de la Legislatura veracruzana, además de un importante número de alcaldías.En el 2007, como en este 2021, la maquinaria gubernamental en favor de los candidatos de la alianza “Juntos Hacemos Historia”, distribuyó recursos al por mayor, despensas, apoyo logístico, promocionales, etcétera. Por ello hace 14 años se le consideró a esa "una elección de Estado”.También en aquel entonces, se recuerda que el senador perredista, Arturo Herviz Reyes y el delegado de ese mismo partido en Veracruz, Gerardo Fernández Noroña, acusaron a Fidel Herrera Beltrán de dilapidar recursos públicos para favorecer las campañas de los candidatos priistas.Con tan aceitada maquinaria en 2007, el PRI arrasó a sus adversarios en la contienda electoral al obtener 155 alcaldías de las 212 que tiene el estado, así como la mayoría absoluta en el Congreso local, con 28 de las 30 diputaciones de mayoría relativa, de ahí que se recuerda, al panista Alejandro Vázquez Cuevas asegurando que el gobierno estatal gastó alrededor de mil millones de pesos para impulsar una elección de Estado, manipular los medios de información locales y coartar al entonces Instituto Electoral de Veracruz.No cabe duda, diría la abuela Nila “Dios los hace y el viento los amontona”.... Desde el seis de noviembre de 1976 en que apareció por primera vez la revista Proceso, fundada por Julio Scherer García, ha sido referente del periodismo en México por más de 44 años, tiempo en el que han sucedido muchas cosas, así como infinidad de anécdotas.En nuestra época de estudiante en la facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, antes Periodismo, fuimos testigos de la compra masiva de la revista Proceso para así limitar su circulación y en el peor de los casos, del robo de los paquetes que se enviaban por ejemplo a Veracruz, para así evitar que se leyera algún trabajo o reportaje que evidenciaba al gobernador en turno.Al paso de los años, ahora, la revista circula digitalmente cada sábado y profusamente a través del WhatsApp, por lo que se supone que no hay manera de que alguien la retenga, pero oh sorpresa, para uno que madruga otro que no duerme, como diría el jefe Yayo, pues el pasado fin de semana circularon por esta red social dos ediciones de Proceso, ambas con la misma portada, pero una con contenido de una edición pasada.La que se pretendió ocultar a través de este novedoso trucaje, “la buena” como comúnmente se dice, es la que incluye en la página 35 un trabajo de Noé Zavaleta titulado “Morena en Veracruz, con los vicios del pasado” y la fotografía del gobernador Cuitláhuac García. ¿qué tal?... [email protected] o bien: @guadalupehmar