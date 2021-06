“A poco de ratificar la asamblea aquel acuerdo, dieron las dos. Ya los delegados no pensaban sino en la barbacoa que se les había prometido como remate de la manifestación por las calles y que iba a servírseles en el jardín de una hermosa casa incautada. Todos se disponían, humildes y dóciles, a salir. Salían con torpe blandura de rebaño...” Martín Luis Guzmán.

(La Sombra del Caudillo)



Y a la fecha vemos y constatamos que las cosas en estos tramos de la “política “ siguen siendo iguales. Acabamos de pasar por un período electoral bastante complicado por la cantidad de cargos en juego.



En esta ocasión vimos desde días o semanas anteriores al día de las elecciones, cosas tan fuera de lugar como el que AMLO, viniera en abierto dos ocasiones al estado, muy cercanas al día de las elecciones.



Como ya casi todos los hechos están consignados, sólo señalaré lo sucedido en nuestro Estado. Y a grandes rasgos pues: fue un robo en despoblado el que le hicieron al candidato de la coalición : PRI-PAN-PRD, Américo Zúñiga , que no es ningún improvisado o aprendiz, tiene experiencia, se fajó en la campaña, recorrió todos los lugares de su demarcación, y caminó con paso firme. Peeero.



Como en estas lides políticas por un cargo se ven realmente situaciones inéditas : Con todo un trabajo de campaña coordinado y hablando con todo ciudadano que le requería, pues la sorpresa fue que un holgazan, con pecadillos como el de bigamia, del que se libró con mañas propias suyas de él.



Cometió un terrible dislate, cuando obedeciendo a sus intestinos y olvidando el respeto al cargo que detentaba. Alcalde de la ciudad capital del Estado. Jalapa fue a tirar al palacio de gobierno unos costales de basura. El gobernador era Miguel Alemán. En fin. tras los pasos de Ricardo Ahued B, la ligó.



Estos casos, que no son únicos, muestran y demuestran en qué país estamos.



Por hoy muchos se preguntan por el futuro de RAB. Su mira estaba puesta en la gubernatura de Veracruz, lugar que desea una dama muy muy cercana a AMLO.



Y a partir del triunfo de RAB, para la Presidencia Municipal, se crea la incógnita de si de ahí ¿brincará al palacio de gobierno?



Y pasando a otro tema no de menor importancia está llamando a la puerta el cambio de quien será el o la siguiente cabeza de la Universidad Veracruzana. Y lo terrible y temible del asunto reside en que será--como es tradición-- el o la candidato que, lamentablemente designará el ingeniero electricista de Palacio de Gobierno, quien señale al o a la próxima cabeza de la UV.



Por hoy aquí la dejo. Y esperemos que nos depara este país y nuestro Estado.