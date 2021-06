Priismo veracruzano, en shock

Mientras priistas de otras entidades están pidiendo la renuncia del dirigente Alejandro Moreno y de todo su Comité Ejecutivo Nacional por “el fracaso rotundo” y “la más humillante de las derrotas” del ex partidazo tricolor en las pasadas elecciones, en Veracruz los militantes del Revolucionario Institucional siguen aparentemente en shock luego de la apabullante victoria de la coalición Morena-PT-PVEM, que entre los tres partidos se llevaron 26 de las 30 diputaciones locales de mayoría relativa, arrasaron en 18 de los 20 distritos electorales federales y ganaron en total 103 de las 212 alcaldías, entre ellas las principales ciudades, con excepción del Puerto de Veracruz, Boca del Río, Perote y Orizaba.Ulises Ruiz Ortiz, quien fue gobernador de Oaxaca de 2004 a 2010, pidió la renuncia de Moreno en una carta publicada en su cuenta de Twitter. “Este año será recordado por la historia como aquél en el que el Partido Revolucionario Institucional sufrió la más humillante de sus derrotas. En un día el partido no sólo no ganó una sola de las 15 gubernaturas en disputa, sino que perdió ocho gobiernos estatales para conservar en unos cuantos meses más, sólo cuatro entidades de las 32 que conforman la República”, expuso el ex mandatario oaxaqueño en una parte de su misiva . “¡Renuncia @alitomorenoc y tu CEN! por incapacidad para conducir al partido y apropiarte de candidaturas, cargos partidistas y prerrogativas, obteniendo pésimo resultado, ni un gobierno estatal de 15 (8 priistas menos) y apenas 11 diputados compitiendo solos. ¡Váyanse ya!”, reiteró Ruiz Ortiz, ex aspirante a la dirigencia nacional priista.A su vez, Nayelli Gutiérrez Gijón, presidenta del Colegio Nacional de Derecho, organización adherente al tricolor, dijo en conferencia de prensa que en tres entidades integrantes de este instituto político piden la renuncia de Moreno por los resultados desastrosos de las elecciones del 6 de junio pasado.“Por años hemos trabajado a favor del PRI y hoy exigimos la renuncia inmediata de Alejandro Moreno, que ha acabado con este partido, perdimos ocho gubernaturas, 250 municipios, un millón de votos”, reclamó Gutiérrez.Como ya se sabe, el PRI perdió en esta elección los estados de Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero, Campeche y San Luis Potosí, que gobierna actualmente. Las entidades que continúan en su poder son Coahuila, Hidalgo, Oaxaca y Estado de México, cuyas gubernaturas se renovarán entre 2023 y 2024.No obstante, gracias a su coalición con PAN y PRD, el PRI sumará algunas curules en la Cámara baja del Congreso de la Unión, ya que de las 49 diputaciones que actualmente tiene ahora obtendría entre 63 y 75.Moreno pretende coordinar a la bancada priista en la siguiente Legislatura federal, pues encabeza la lista de candidatos a diputados de Representación Proporcional por la cuarta circunscripción electoral del país. También la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Viggiano, tiene segura la diputación plurinominal así como su esposo Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila. A la veracruzana Lorena Piñón, secretaria de Gestión Social, podría restarle posibilidades el desastre electoral en su entidad natal.Y es que en Veracruz la situación se le estaría complicando hasta al dirigente estatal Marlon Ramírez, quien encabeza la lista de candidatos plurinominales a la LXVI Legislatura local, pues el partido tricolor solamente alcanzaría dos diputaciones de Representación Proporcional, por lo que el ex regidor porteño podría ser desplazado por equidad de género por la ex diputada federal Anilú Ingram Vallines, quien va en la segunda posición, mientras que el ex senador Héctor Yunes Landa podría quedar fuera también, ya que por presiones de Ramírez Marín ante el dirigente nacional Alejandro Moreno, el ex candidato a gobernador fue removido del primero hasta el tercer lugar. En vez de Yunes Landa entraría la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, la número cuatro de la lista plurinominal.