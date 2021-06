Se predica con el ejemplo...

1.- Como dice la voz de la calle en algunos rumbos del estado: “del pleito ranchero todos quieren sacar ganancias”.



Al triunfo de Ricardo Ahued Bardahuil en Xalapa, por la alcaldía, hubo un reconocimiento abierto y claro por su opositor David Velasco Chedraui, que la tribuna política reconoció y aplaudió. Y así debe ser: en las elecciones se gana y se pierde.



Pero, al parecer, esa circunstancia no se da en la elección del puerto de Veracruz donde el candidato, el diputado Exsome, brinca y salta gritando a los cuatro vientos ”que le robaron la elección”; “que le hicieron trampa”, etc, las mismas excusas de quien pierde y no sabe reconocer su derrota, por no es pensable que su “asesor estrella” en el recuento de votos haya recomendado tal cosa.



Ranulfo Márquez [ex rector electoral del PRI] no es de esos, salvo que haya sido contaminado en tan breve tiempo y tenga otros modales.



Pero insisto: Son tiempos de asumir otras actitudes; son otros tiempos. Ya la elección paso y faltan largos meses para despachar los cargos.



Deben ir a otras cosas: los que ganaron y los que perdieron.



2.- Y los que mandan; los que instruyen; los que predican con la palabra, deben predicar con el ejemplo. No siempre se gana; no siempre se pierde.



Las páginas de la historia suelen poner a cada quien en su lugar al paso de los días, las semanas, los meses, los años. Cada quien escribe las suyas.



3.- Y esto es voz cantada en todo el ámbito priista del país: Alejandro Moreno Cárdenas debe dejar la dirección nacional, así haya sido electo para cuatro años. Ya lastimó en mucho el nombre y lo que quedaba de prestigio del PRI de quienes lo honraron con hechos y con palabras, como don Jesús Reyes Heroles.



Ojalá el campechano tenga un rasgo de dignidad, decoro y vergüenza y se conforme con ser simplemente diputado federal porque la coordinación tampoco debe usufructuarla.



Y no soy tan optimista: Marlon Ramírez Marín se agarrará a veinte uñas a la silla de la presidencia del CDE en Xalapa. También debe irse y con más razón si la ley y los acuerdos lo dejan sin curul.



Las cenizas del PRIismo durarán algún tiempo ardiendo mientras no haya quien les eche unos cubetazos de agua.



Por sus calzones casi se acabó el priismo en la Huasteca Veracruzana, en el mero norte del estado y siempre se hizo pen..jo cuando debía ver la realidad de sus decisiones: Un ejemplo: Alamo... en donde el tricolor disputa el cuarto al quinto lugar de la elección municipal porque allí perdió todo, hasta una regiduría de consuelo.



4.- El gracioso: Tal como lo había anunciado-amenazado desde la semana pasada, el supremo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entregó su solicitud de “consulta extraordinaria” dejando la carga y que sea el Pleno de Ministros quien decida si es o no constitucional el artículo décimo tercero transitorio de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que prorroga por dos años su periodo en el cargo.



El presidente de la SCJN plantea cinco preguntas, a través de las cuales pide a la SCJN definir qué determinación tomará, “si puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de este transitorio, si la decisión que adopte debe tomarse por mayoría simple o calificada, si se trasgreden los artículos 97 y 100 de la Constitución y, finalmente, cuáles serían los efectos de la determinación que tomen los ministros”.



El guarda sepulcral silencio; así le va mejor...