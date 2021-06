“Urge darle una sacudida

El maestro del periodismo nacional, Miguel Melchor López Azuara, tuxpeño de nacimiento y de reconocido prestigio como comunicador; primero en los tiempos de gloria de Excelsior y luego en Proceso con el maestro Julio Scherer García, publicó ayer este interesante texto a propósito de los ataques que ha venido lanzando el presidente López Obrador contra todos los mexicanos pertenecientes a la clase media quienes han desarrollado la capacidad de pensar y de analizar, que cursaron carreras profesionales, maestrías y doctorados, por lo que son difíciles de convencer, aspiracionistas y ambiciosos.El escrito dice: “Agradezco a todos mis amigos y conocidos que todavía se atreven a relacionarse conmigo, a pesar de todos mis defectos:”“Nací blanco, lo que hace de mi un racista”.“En el seno de una familia trabajadora, por lo que soy un burgués”.“No voto a la izquierda, lo que hace de mi un fascista”.“Soy heterosexual, lo que hace de mí un homófono”.“Valoro mi identidad y mi cultura, lo que hace de mí un xenófobo”.“Quisiera vivir con seguridad y ver a los delincuentes en la cárcel, lo que hace de mí un torturador”.“Quiero que respeten mi forma de pensar y mis creencias, y no que me obliguen a pensar que lo anormal es normalmente relativo, lo que me transforma en un represor“Pienso que los subsidios matan el esfuerzo por trabajar y socavan la dignidad de las personas, por lo que soy un insensible”.“Creo que cada uno debería ser recompensado según su productividad, sus méritos y sus capacidades, lo que hace de mí un egoísta antisocial”.“He sido educado en valores y principios, lo cual hace de mí un opositor al populismo socialista”.“Ésta es una pequeña y breve reseña de mi mala reputación”.“Pero al menos, estoy seguro que somos varios: el amigo que me envió este mensaje, yo, y si tú también tienes esta mala reputación, pásalo a otro igual que tú”.El mejor análisis sobre el resultado del pasado proceso electoral que hemos visto hasta el momento es el que publica en El Financiero el senador panista Gustavo Madero, en el que califica a la alianza opositora conformada por los partidos del PRI-PAN-PRD como un ‘fracaso’, ya que no pudieron arrebatar la mayoría calificada a Morena en el Cámara de Diputados.En su artículo publicado con el título “Los que queríamos frenar a Morena... ¡tenemos muy poco que celebrar!”, el exdirigente nacional del PAN recordó que, en 2018, Morena no tuvo la mayoría calificada.Madero estableció que es un ‘autoengaño’ afirmar que le quitaron la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la constitución y solo se requiere unos cuantos diputados del PRI para aprobar las reformas.“Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, todas las iniciativas y cambios legales que quieran, con sus propios votos (igual que ahora); y podrán modificar la constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos legisladores del PRI o MC (igual que ahora)”, escribió Madero.Afirma que los propios panistas no se atreven a reconocer que Morena y sus aliados mantienen la mayoría de los curules y la alianza solo pudo arrebatarle 34 de los 218 distritos que el partido guinda logró en 2018.“Crear una nueva mayoría opositora, no se logró. Morena sigue siendo mayoría y el partido con mayores preferencias a nivel nacional”, afirma el líder panista.Subrayó que en 2018 el PAN-PRI-PRD-PVEM obtuvieron 28 millones de los votos, el 50 por ciento de los 55.9 millones de votos emitidos; mientras que en este 2021, la alianza tripartita logró 22 millones de votos, el 46.7 por ciento de las preferencias.“La conclusión entonces es que en el Poder Legislativo las cosas cambiarán muy poco. Las leyes y presupuestos los sacará AMLO sin problema, para las votaciones calificadas tendrá que usar otros recursos (que sí tiene)”. Y contundente afirma: Morena tiene el camino libre para arrasar en el 2024.Madero Muñoz aseveró que la alianza recibió una ‘paliza’ en los estados ya que solo pudieron ganar dos de las 15 gubernaturas en juego, ‘borrándolos’ del mapa político en el país. Tras la victoria de la izquierda en varios estados, Madero puntualizó que Morena tiene vía libre para arrasar en 2024 y llevarse la presidencia.“La conclusión es que en los poderes ejecutivos locales nos dieron una paliza, al ganarnos once de las 15 gubernaturas. Esos once nuevos territorios le facilitarán la elección del 2024”, dijo.Aseguró que los triunfos obtenidos fueron un logro de maquinarías e ingeniería electoral y la narrativa anti Morena; no la propuesta de proyecto del país, del liderazgo de candidatos congruentes, ni de partidos con vitalidad interna ni la cercanía del pueblo con la ciudadanía.“Ese liderazgo está difícil que surja hoy de los partidos cooptados por dirigencias con proyectos egocéntricos. Difícil que surja de las escuelas y universidades. Y, mientras no surja de algún lado, seguirá el futuro girando en torno al presidente Andrés Manuel, quien sí ha logrado articular un proyecto y sigue siendo la esperanza para una mayoría”... Pues sí, tiene razón.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a los próximos alcaldes a impedir que los grupos delictivos se infiltren a través del control de las policías municipales, la Tesorería y la dirección de obras públicas."En esta elección les quiero exhortar decirles que impidan que los grupos delictivos se les acerquen, que impida dar la dirección municipal de policía al jefe de plaza donde está su municipio".En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, insistió en que la delincuencia también va por la dirección de obras públicas, además de la Tesorería."En esta ocasión serán nuevos alcaldes en una circunstancia diferente, porque hoy si se combate a todos los grupos de la delincuencia organizada desde el gobierno federal y del gobierno del estado".Dejó en claro que en Veracruz "se acabaron con los pactos con la delincuencia organizada y vamos tras todos ellos"... ¿A poco había pactos con la delincuencia?La senadora Lilly Téllez, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió nuevamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que “perdió la cabeza” por declarar que en los comicios de este domingo 6 se portó mejor la delincuencia organizada que la de cuello blanco... 