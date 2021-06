Tragedia que desgasta

*Llamado del Gobernador

*Reclamos en Nogales

*Perversión cibernética



Todo hace indicar por vía de múltiples publicaciones y comentarios en medios de comunicación, que “los coletazos sociopolíticos” de la tragedia registrada en una de las líneas del metro en la capital del país (la línea 12 para ser más exactos) continúan desgastando la imagen de Don Marcelo Ebrard Casaubón, considerado como el más apreciado colaborador del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto aparece en el listado de viables candidatos a la Presidencia de la República para los próximos comicios presidenciales.



Y es que el reconocido medio de información estadunidense New York Times, ha difundido la posibilidad de que entre las probables causas del derrumbe de unidades del metro en un punto de la ciudad de México, que originó una tragedia ya imborrable en la historia de nuestro país, se originó por factibles problemas estructurales y mecánicos, lo que podría equivaler a deficiencias o fallas en la construcción, referencia que ha sido negada por parte del ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno.



Obviamente la información en referencia, ha incomodado a una de las piezas claves al interior de la estructura gubernamental que se auto-identifica como “transformadora”, ámbitos en los cuales ha dejado ser un murmullo para convertirse en notorio, el que Ebrard Casaubón, podría representar la pieza fundamental para convertirse en candidato a la Presidencia de México por parte del partido en el poder, lo que obviamente representa una viable “oportunidad de oro” misma que podría escapar de las manos del polémico funcionario, como un efecto directo de la tragedia que, incuestionablemente, ha obligado a variar la historia de nuestro de país tanto hacia atrás, como factiblemente hacia el futuro inmediato.



Ebrard Casaubón, no es una figura desentendida de la realidad y conoce con precisión las rutas, escollos y trampolines de la política al estilo mexicano, es de las figuras que conforman el equipo “muy compacto” de primer nivel de quien hoy gobierna al país, sabe que sus antecedentes de prolongada identidad con el actual Presidente de México, le abren la posibilidad de ser candidato para portar la banda tricolor, sucesor de quien hoy gobierna al país, como en su momento ya lo fue al despachar como Regente de la Ciudad de México, innegable sitio de privilegio que obviamente (insisto) “le ocupan y preocupan”.



La lógica y los escenarios en la vida pública de nuestras tierras, sugieren por sí mismos que existan de ya, preconcebidas acciones gubernamentales para proteger a uno de los elementos más significativos en dichos espacios, porque de siempre se ha practicado en espacios tricolores, que ante problemas legales al amigo y correligionario se le otorga “justicia y gracia”, mientras que al desconocido o rival “sólo justicia” y eso ya es mucho...



En ese marco de tradiciones que no son leyendas, se encuentra el tema de la espantosa tragedia en el “metro de la capital del país”, hechos dolorosos y lamentables, que ya forman parte de la historia actual, pero sobre la cual aún falta por escribir los escenarios que, precisamente podrían concluir ese capítulo de nuestro actual entorno, pero por el momento, precisamente para que se tiendan velos sobre el tropezón del Metro, la realidad es que la tragedia en cuestión, representa por sí sola uno de los focos de mayor atracción y, no sólo para los técnicos en construcción, sino igualmente para los juristas y los analistas tanta nacionales como de espacios internacionales, sin que se excluya a los medios de información y obviamente a los partidos políticos y aspirantes a la Presidencia del país, sobre los cuales nunca registramos ausencias en éste tipo de temas.



Lo que se lee



En un mensaje dirigido de manera especial a los presidentes municipales ya electos, así como a los respectivos cuerpos edilicios y funcionarios en lo general, el gobernador de los veracruzanos, Cuitláhuac García Jiménez, se podría decir que instruyó a los recién electos cuerpos edilicios que integrarán los ayuntamientos veracruzanos, para que muestran especial atención y evaluación, sobre el personal que contraten en el marco de sus facultades municipales, con la finalidad de evitar la infiltración delincuencial hacia los espacios de gobiernos municipales, escenarios que ya se han reflejado en diversas regiones del país y que, obviamente, representan uno de los panoramas que se deben evitar, para lograr la instauración de gobiernos municipales de mayor eficacia, que permitan fortalecer hacia la prosperidad y bienestar en lo general a todos los municipios veracruzanos.



Bien y claramente apropiada la referencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en tanto que anota escenarios que pudieran presentarse y que, por lo mismo, preciso es que el alcalde y todo el cabildo, realicen evaluaciones precisas sobre el cuerpo de colaboradores que integrarán sus respectivas áreas de Gobierno, en donde la honorabilidad y eficacia debe ser lo que les caracterice y, ello, sin distinción en ninguno de los espacios de la administración municipal.



Lo que se ve



Crece la tensión e incluso podría desbordar en severo conflicto sociopolítico, entre los habitantes de Nogales, región que comprende inmediaciones con la zona montañosa cuyo panorama domina el imponente Pico de Orizaba, municipio donde crece la inquietud ante la aplicación de un nuevo programa de rehabilitación del sistema de agua potable, obra que por causas de la vecindad obviamente también tiene que ver con los municipios de Río Blanco y la embellecida Orizaba, dado que desde muchas décadas atrás se encuentran conurbados y, por lo mismo, con regularidad se entremezclan las acciones de gobierno, tanto para bien, como para mal.



Y es que en los días actuales un amplio sector de habitantes de Nogales, temen y se preocupan por las obras vinculadas con las redes de agua potable, mismas que se ejecutan en esa región y que pudieran dañar (como ya ha acontecido en el pasado) tanto la calidad como el nivel del preciado líquido, que conforma el bello panorama identificado como “El Rincón de las Doncellas” mismo que incluso atrae visitantes hacia esa bella región.



Es lógica la preocupación y apropiado el reclamo de la colectividad, para que se les explique puntualmente, en qué consisten las obras que pudieran afectar el entorno del “Rincón de las Doncellas” y, por ello, la solicitud de los habitantes bien vale que se atienda y, de manera comedida, se eviten mayores confusiones y tensiones sobre las obras en cuestión... Lo antes posible sería lo mejor, para evitar que el horno eleve la temperatura.



Lo que se oye



En el marco de las redes sociales se ha venido difundiendo que quien fue inoculado con la vacuna contra el temible virus del Covid-19, no debe donar sangre, argumentando que el receptor de dichas vacunas tiene dañados sus anticuerpos naturales y, ello puede ser peligroso para quien reciba esa donación sanguínea, comentarios que en la actualidad están siendo puntualmente desmentidos por las organizaciones nacionales e internacionales de salud.



No cabe la menor duda que la sobresaliente aportación tecnológica para bien de la humanidad en todo el mundo, tal como se considera a las redes de Internet, también resultan negativamente útiles para quienes se dedican a la difusión de información falsa, hechos claramente perversos y de manera singular, cuando se atenta contra la salud de la población, daño que se multiplica cuando tales referencias se multiplican, como resultado de la buena fe de quienes las reciben y, “tratando de aportar nueva información” se termina por desinformar, e incluso originar actitudes de alto riesgo entre los cibernautas... De siempre se ha referido: “De todo hay en la viña del Señor”.