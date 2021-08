Hacia la Ley Federal de Revocación de Mandato...

1.- No se necesita ser politólogo egresado de la Universidad de Harvard, Stanford u Oxford, o lugares circunvecinos, para focalizar la estrategia que está siguiendo al pie de la letra AlMorCar [también conocido como Alito o Alejandro Moreno Cárdenas], para mantenerse en el sillón del poder en el CEN del PRI y que copian, por ósmosis de sus ensayos, pupilos distinguidos como Marlon Ramírez Marín, estandarte de la nulidad política en Veracruz.Almocar sólo espera que se inicie el primer período de sesiones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para sentarse en su curul y poner a trabajar a los chalanes que llevó consigo a San Lázaro; es decir, afinar los detalles para hacer “entrega discreta” de los votos del PRI en favor del partido en el poder. Esta decisión le permitirá obtener prebendas políticas para conservar los huesos de lo que queda del PRI, y seguir medrando con ello.2.- Y no otra cosa hace Marlon Ramírez Marín con los pellejos del mismo partido en el estado [sólo ganó una curul federal], y la ganancia local fue para él y la secretaria general del CDE, Arianna Angeles Aguirre [triple A], que no solamente también se llevará su curul al igual que su jefe, sino que, de pilón, también obtuvo la candidatura a la presidencia municipal para su hermano en el municipio de San Andrés Tlalnehuayocan, y un carguito con paga para su consorte en alguna oficina priista en Xalapa. Así son Marlon y compañía.Pero, por si esto no bastara, el presidente del CDE espera alargar su poder priista hasta que se siente en la curul y transe, también, “la entrega pacífica” del priismo a quienes lo han apoyado para llegar donde está. [no olvidar su regiduría en tiempos del poder azul en el puerto de Veracruz]Así son ellos: Los presidentes del PRI, en el CEN y en el CDE, ...mientras los aguanten y se acaben al tricolor, no pasa nada; no pasa nada...3.- Por cierto, y tecleando de lo mismo: ¿Toda vía existe la CNOP en el estado? La organización de los cenopistas que aglutina [aba] a sindicatos de burócratas, operadores taxistas y otras formaciones no obreras ni campesinas, da la impresión de que se fue del panorama político. Al parecer su desaparición virtual del entorno “grillesco” también es obra de Marlon y los suyos... uno menos no importa.4.- Está hirviendo el agua del caldero en dirección hacia la aprobación del dictamen que hará cierta la Ley Federal de Revocación de Mandato, que reglamentaría lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución General de la República.Esta ley establecería las bases a las que los ciudadanos se ajustarían para decidir, en su momento, a mismísima mitad del mandato de seis años, la permanencia en el cargo de presidente, o la salida de éste del mismo.Se afirma que de hoy a mañana se concluirá el proyecto que formula la Comisión de Gobernación del Senado de la república, la que preside la legisladora de Morena, Mónica Fernández Balboa.Esto, se dice, es lo que tiene al proyecto en stand by: “...El punto de mayor divergencia es el de las sanciones a servidores públicos que promocionen la revocación de mandato o paguen propaganda en radio y televisión, ya que las iniciativas de Morena, MC y PAN remiten al texto constitucional, pero la propuesta de Claudia Ruiz Massieu inlcuye la imposición de multas de 10 mil UMA, suspensión de derechos políticos en los siguientes tres procesos electorales, destitución del servidor público o su inhabilitación hasta por 20 años.La sanción que la priísta propone para el presidente de la República, por hablar de la revocación de mandato, promover sus programas de gobierno o contratar publicidad, es ser sometido a juicio político...”Sin embargo, hay otros temas duros, como la formulación de la pregunta al ciudadano: “¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe hasta concluir su mandato?” sería una de las propuestas.Otro tema en el que no hay acuerdo en el seno de la Comisión: ¿Cuál sería el papel del INE en el proceso y conclusión de la Revocación?Ya está por develarse la redacción del dictamen, que debe ser consensuado, o no irá.5.- A la CAEV [Comisión Estatal de Agua Potable en el Estado] filial Álamo, mi agradecimiento por su respuesta rápida a una actividad propia de su entorno.