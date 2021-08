... Ante la persistente postura del gobierno federal y estatal de Veracruz, de hacer que regresen los niños a las escuelas a finales de este mes de agosto, con el único argumento de “llueva, truene o relampaguee”, han surgido diversas posturas, en su mayoría contrarias a la disposición oficial, pero coincidentes en que no existen las condiciones totales para el regreso, al menos en las escuelas del sector público o gubernamental.Dicho sea de paso, en muchas escuelas privadas se están adecuando los espacios para recibir a los niños con la mayor cantidad posible de medidas sanitarias y, sobre todo, con la disponibilidad de que el próximo curso escolar sea híbrido o mixto, para que los infantes acudan al menos dos días al aula y otras sesiones las tomen virtualmente, en grupos muy pequeños.En esos colegios particulares se han sanitizado los espacios, se ha procurado que su personal haya sido vacunado y, sobre todo, han seguido las disposiciones de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz.Caso contrario es el de las escuelas oficiales, pues según lo externó el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el retorno al aula será voluntario, o sea por decisión de los padres de familia, pero no se obligará a los maestros a trabajar doble atendiendo lo presencial y lo virtual, con lo que prácticamente está forzando a los paterfamilias a mandar a sus hijos a las escuelas a la de “llueva, truene o relampaguee”.Ante la actitud gubernamental, están surgiendo las voces discordantes, que no contrarias, a la disposición oficial, sobre todo de asociaciones de padres de familia y de organizaciones sindicales del magisterio.Una de las voces y propuestas más sensatas de las organizaciones sindicales del magisterio, es la del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), la que conformó hace muchos años la maestra Acela Servín Murrieta, de donde surgió un documento de dos cuartillas dirigido al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, en el cual le exponen concretamente, la necesidad de otorgarle a cada comunidad educativa, la facultad de determinar la modalidad de impartir las clases en el ciclo escolar 2021 -2022, en tanto se dan las condiciones, sobre todo sanitarias, para regresar a clases presenciales.De paso, la representación del SETSE advierte que será necesario que todo el personal frente a grupo y administrativo esté vacunado, antes de programar el regreso a las clases presenciales.Coincidimos con la postura del SETSE en el sentido de que sea cada comunidad educativa, dirección del plantel, maestros y padres de familia los que acuerden el retorno a las aulas en la medida en que se vayan dando las condiciones que permitan dar la mayor seguridad a todos, incluyendo por supuesto a los pequeños alumnos.... Pedimos pronta resignación para la familia del fotoperiodista Martín Lara Reyna, quien falleció la semana pasada a causa del Covid, para él luz en su camino y descanso eterno.A Martín Lara Reyna le conocimos hace varias décadas en la actividad periodística, distinguiéndose por su valor, amabilidad y, sobre todo, el estar siempre dispuesto a ayudar y orientar a los demás.Descanse en paz.... Pues resulta que el Banco del Bienestar Bansefi ha dejado de otorgar créditos, pues su nivel de cartera vencida ascendió al cien por ciento en el mes de junio, por lo que el mismo gobierno federal determinó que esta institución bancaría deje de prestar dinero a sus solicitantes, hasta en tanto reduce el alto nivel de endeudamiento de sus clientes.Al cancelar los créditos, el Banco del Bienestar deja de ser la opción que se pretendía para los mexicanos en general y todo porque en promedio una de cada cinco que recibió préstamos de este banco ha dejado de pagar lo que debe.... Al correo electrónico: [email protected]