¿A quién creerle? A Yunes o al gober

“El video de “Los caminos de

la vida,” es escalofriante”

Carlos Manuel Cruz Meza

La ventaja de tener acceso a la información es que de esa manera se reduce el camino a la especulación, a la manipulación de datos, a la creación de hipótesis que no corresponden a la realidad. Los medios, quieran o no los bárbaros que hoy ostentan el poder, sirve para orientar a la opinión pública que consume lo que le ofrezcas ya sea en un impreso, en un noticiero de radio o a través de los que están de moda: un informativo digital.El reto que nos imponen quienes estando en el poder intentan descalificar el trabajo periodístico es que nos obligan a ir más a fondo, posiblemente en la presentación del primer trabajo sobre un tema no seamos tan precisos, tan rigurosos, pero en el segundo o tercero hacemos aparecer las fichas que faltaban colocadas en el lugar que les corresponde. No tan rápido, pero cumplimos.Cuando asumió el cargo de Gobernador del Estado, por dos años, Miguel Ángel Yunes Linares, extrañamente no quiso tratar con los medios, a pesar de estar consciente de que su triunfo se debió a ellos. Seis meses antes de concluir su mandato Javier Duarte se alejó de los medios, ordenó que se suspendieran los tratos de compra de publicidad y se los echó encima, Yunes Linares capitalizó esa circunstancia y así pudo ganar sin problemas su elección. No fue lo mismo con su hijo porque la estrategia que aplicó de cero tratos con los medios, de rechazo abierto a los trabajadores de la comunicación, hundió a su vástago en el descrédito y en el temor de que al llegar a la silla principal del palacio su trato fuera peor que el de su padre, la venganza, en defensa propia, de los periodistas fue abrir el espacio al candidato de Morena Cuitláhuac García quien sin tener méritos ganó la elección.Yunes con la cola entre las piernas y dos que tres mastines de los dineros públicos metidos a comunicadores, levantaron su changarro y vámonos, se acabó. Ambos, Yunes y Cuitláhuac creen que su elección la ganaron solos; el primero fue gracias al desplante de Duarte y el segundo por el peligro para los medios que representaba Miguel Ángel Yunes Márquez.La esperanza de volver a tener acceso a la información con el gobierno de la 4T, y una buena relación de respeto mutuo, se fue diluyendo con el paso del tiempo. Vinieron los agravios a los periodistas de parte de funcionarios cercanos al gobernante, solo José Manuel Pozos Castro se preocupó por tratar de construir una relación, como había sido en gobiernos anteriores, de Yunes para atrás, pero a Cuitláhuac le fallaron los colaboradores y el intento del diputado Pozos abortó, hoy los medios cumplen con su misión de informar en la medida de sus posibilidades, con sus reporteros, valiéndose de contactos subterráneos, priistas y panistas que se colaron a este equipo y sobre todo de inconformes que son personas que a casi de tres años de distancia no logran ubicarse, a pesar de haber estado desde el principio de la lucha morenista, y los que no faltan del lado oficial son los amanuenses que haciéndose pasar como comunicadores publican elogios desmedidos a favor de los gobernantes sin provocar ningún efecto, pero ese es su trabajo, para el que cada administración muestran habilidades extraordinarias muy respetables, aunque inmorales.En este escenario hay una encrucijada que se nos platea, y es el asunto del ex Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, a quien la policía Ministerial detuvo en el puerto de Tuxpan y cuando trataron de treparlo a un vehículo desenfundó un amparo el cual se pasaron por el arco del triunfo los polis que después lo acusaron por el grave delito de “ultrajes a la autoridad”, porque al parecer al quererse chispar de sus captores Franco le jaló la camiseta a uno de ellos y ahí se produjo el “ultraje” (salvaje el tal Rogelio).El abogado de Franco logró un amparo y cuando se lo tenían que hacer bueno y que las presiones por liberar a Bernardo Segura, ex Subsecretario de Finanzas con Yunes Linares, preso hace casi dos años por delitos que no le han podido comprobar que cometió, crecen como la espuma y se le revierten a la 4T, se aparece en los juzgados el temible Arturo Bermúdez Zurita, (el verdugo estrella de Javidú) para confirmar denuncias que había interpuesto en contra de Rogelio Franco, por delitos que no ameritan cárcel pero con eso es suficiente para los fines que buscan los de la 4T, mantenerlo enchiquerado para que no pueda protestar como diputado federal. Con Bernardo y Rogelio son dos los presos políticos, pero hay otra que anda a salto de mata, la contadora Clementina Guerrero.Ante este escándalo de uso abusivo del poder, el clamor general fue: “¡Duarte cumple con Cuitláhuac; le mandó a Bermúdez para hundir a Rogelio! ¡Pero cómo es posible que se alíen con ese bandido! ¡Esa es la 4T, llena de panistas, priistas y duartistas de la peor ralea!”Entonces el Gobernador revira: lo de la recuperación de bienes que robaron los duartistas, así como las fuertes sumas de dinero, que dice Yunes les quitó a los duartistas corruptos no fue cierto, fue una simulación. Esta afirmación hizo que embraveciera Yunes y al día siguiente subió un video en el que muestra casa por casa, mansión por mansión, propiedad por propiedad, (Una la hizo museo Cuitláhuac en Tlacotalpan) lo que logró recuperar de los duartistas para devolverlos a las arcas públicas, con su correspondiente registro de propiedad ahora a nombre del gobierno del Estado, así como el cheque por más de mil millones de pesos que depositó en el SAT y que posteriormente se lo devolvieron en la Procuraduría General de la República para las arcas veracruzanas... Esa recta no se la quita Cuic ni con una raqueta, los “leales contratados por Joseph” no tienen nivel para contrarrestar esto.Pero además la diputada federal electa de Veracruz, Maryjose Gamboa Torales, afirmó que el pacto entre Cuitláhuac García y Javier Duarte queda en evidencia con la liberación de Duartistas.La diputada, hizo un recuento de la realidad de estos hechos enumerando los casos de funcionarios ligados a Duarte de Ochoa que han sido liberado por Cuitláhuac García Jiménez:El 3 de diciembre, es decir, dos días después de haber tomado protesta como gobernador, liberó a Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas.El 4 de diciembre de 2018, es decir sólo un día después liberó a Francisco Antonio Valencia García, exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.El 5 de diciembre del mismo año, al otro día, liberó a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública con Javier Duarte, y su verdugo favorito.El 22 de mayo de 2019 liberó a Luis Ángel Bravo Contreras, el Fiscal de Javier Duarte.El 24 de diciembre del 2019 liberó a los policías acusados de desaparición forzada.Y por si fuera poco, el 15 de enero de 2020 la Fiscalía General de Cuitláhuac García retiró los cargos por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en contra de Arturo Bermúdez, quien de chofer de Sergio Maya en tiempos de Miguel Alemán terminó siendo próspero empresario propietario de lujosos hoteles y mansiones ubicadas en los Estados Unidos, capital que hizo como todos los veracruzanos lo saben al amparo del poder, cometiendo cualquier cantidad de delitos al amparo de la impunidad que le daba ser Secretario de Seguridad del Estado.La diputada, dijo que, aunque el Gobernador, Cuitláhuac García ha negado favorecer a exduartistas, lo cierto es que hay pruebas de lo contrario, y nos las enseñó... las pruebas obviamente.En hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) hay 17 niños hospitalizados por Covid-19, aunque “ninguno en situación grave, todos con pronóstico favorable”, aseguró la titular de la dependencia, Oliva López. En Veracruz también hay muchos casos, pero ignoran cómo informarlo para no alarmar... No tienen idea de nada.Escríbanos a [email protected]