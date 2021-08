AMLO apuesta a desaparición de medios

“Hay que invadir España

y llevarles la república”

Rubén Ríos Uribe (diputado)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió un aumento de la mala relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación, sobre todo los impresos.“El mandatario mexicano dedica buena parte de sus conferencias de prensa de la mañana a quejarse de la cobertura que dan los periódicos a sus eventos y a las críticas de los columnistas, que, argumenta, son injustamente mayoritarias”, se lee en el informe de la SIP para México correspondiente a 2020.En el marco de la 76 Asamblea General de la SIP, destaca que el primer mandatario continúa estigmatizando a los medios, periodistas y columnistas críticos a su gestión. Asimismo, precisa que lo hace prácticamente cada mañana cuando ofrece su conferencia de prensa. Cada vez que aborda el tema de los periodistas remata diciendo que "pese a portarse mal", él no va a censurar a los medios o a influir en sus líneas editoriales.En el informe se señala que sus críticas en los últimos meses han sido recurrentes con ataques a los periódicos El Universal y Reforma, y a periodistas como Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio y Pablo Hiriart.Por otro lado, expuso que en México persistió la violencia contra los periodistas, cobrando la vida de seis, incluidos dos casos en que tenían medidas de protección. Insistió en que la organización Artículo 19 registró 96 amenazas, 40 de muerte; 91 casos de intimidaciones y acoso, y 47 ataques físicos. “También registró 61 casos de bloqueos informativos y alteraciones de contenido”, detalla.La SIP también señala a la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien inhabilitó el 20 de agosto por dos años a celebrar cualquier contrato público o publicidad oficial a la editorial Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, a la cual pertenece la revista Nexos. “Se le acusa de haber presentado un documento falso del Infonavit en 2017. Los editores aseguran que es una censura directa en represalia por su posición editorial”, se lee en el informe de la SIP.Finalmente trastoca el tema de los fideicomisos y recuerda que el 7 de octubre, con mayoría del partido oficial, Morena, diputados federales desaparecieron 109 fideicomisos, entre ellos el del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Los legisladores han dicho que se seguirán otorgando recursos al fondo, pero no han clarificado cómo ni cuándo.Desde el inicio de la actual administración, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) bajo la dirección de Daniela Griego Ceballos, ha venido regularizando sus actividades y prácticamente reconstruyendo lo que dejaron los directores de gobiernos anteriores.De los resultados del trabajo que ha aportado al gobierno de la 4T Griego Ceballos, y su equipo, destacan el pago puntual de las pensiones, lo que tenía tiempo que no se hacía, para los jubilados. Era costumbre en Xalapa, la realización de marchas de pensionados jubilados, exigiendo el pago de sus remuneraciones. Otro aspecto también altamente positivo es la reactivación de los préstamos que se tuvieron que suspender por falta de recursos y hoy se dan con toda normalidad.Lo último que ha hecho esta administración es la recuperación del predio, y el inmueble que se encuentra dentro, conocido como la Estancia Garnica, que el gobierno de Duarte regaló irresponsablemente a miembros de las fuerzas armadas, dizque para convertirlo en cuartel militar lo que no hicieron los soldados, pero intervino el IPE y ya lo recuperaron. Eso es patrimonio de los pensionados jubilados y de aquellos que cotizan para el mencionado instituto. Y finalmente vale la pena mencionar el balneario de Chachalacas, abandonado por la irresponsabilidad y el abuso y hoy volvió a ser centro de diversión o balneario propiedad del IPE. No cabe duda que cuando hay voluntad y sentido de responsabilidad, los resultados de una administración son como estos, buenos.El asistente de la dirección y encargado del área de Neurología del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Luis Garrido Amieva, advirtió sobre “un pleno repunte” en la ocupación de camas hospitalarias en el municipio de Veracruz del 7 de agosto al 15 de agosto a consecuencia del contagio del coronavirus.De acuerdo con la información publicada por el Dr. Garrido Amieva, la ocupación de camas Pediátricas En el rango de 0 a 4 años de edad hay 124 pacientes; en el de 5 a 9 años se ubican 40; en el de 10 a 14 años se tiene un registro de 47. En el Hospital Pediátrico de Veracruz hay desabasto de algunos medicamentos oncológicos, pero "por instrucción del gobierno federal" las autoridades se niegan a expedir la receta a las madres de niños con cáncer para que puedan conseguir el tratamiento por su cuenta o con organizaciones civiles."Esto apenas comienza, para la gente que dijo que esto ya se va a acabar porque el secretario de Salud dijo que ya compraron medicamentos, mentira. Por qué digo que es mentira, nosotros en las juntas de los miércoles tuvimos acceso a ver qué va a llegar y va a llegar en pedazos, y de aquí a marzo de 2022 lo que ahorita ya tienen pactado para comprar, pero nos va a llegar hasta diciembre, enero o hasta marzo, porque no hay producto", señaló.Padres de familia denunciaron que las lluvias registradas en la entidad han visibilizado problemáticas estructurales en el nosocomio que urge atender para evitar infecciones en los menores y demás pacientes. Por último, el personal de salud se queja de la falta de personal con lonas afuera del hospital, debido a que el sindicato nacional de salud tiene de licencia sindical a más de 150 enfermeras y enfermeros, por lo que la carga de trabajo se ha aumento para el personal que está laborando en dicho hospital en pleno repunte de la pandemia.Muchos ciudadanos nos preguntamos: habiendo tantos delitos que cometieron en su calidad de presidente de la República y Gobernador del Estado de Veracruz, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes Linares, no son objeto de la aplicación de un proceso judicial serio, mediante el cual se les procese penalmente por los graves delitos que cometieron cuando estuvieron en el poder.La única explicación que nos viene a la mente es que, entre ellos y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hay un pacto. Con Enrique Peña Nieto por los apoyos económicos millonarios que le hizo llegar para su campaña y Yunes Linares porque le tiene miedo ya que el ex gobernador es un experto en cuestiones de espionaje, sabe del valor de la información, y tiene en sus manos videos, audios y fotos que comprometen seriamente a López Obrador, de ahí su seguridad por andar como si nada, descalificando a los empleados de AMLO en el estado, lanzando misiles contra sus adversarios políticos y enseñando los espolones con que cuenta para volver a pelear por la gubernatura en el 2024... De que le tienen miedo a Yunes Linares, no hay duda, tan no la hay que el Bola 8 no se cansa de buscar un intermediario para poder negociar con Yunes, lo que se tenga que negociar.Va de trivia: ¿quién es el importante personaje que entró al gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, recomendado por el canciller Marcelo Ebrard, que se abre camino entre los mapaches de la 4T para llegar a ocupar la silla principal del palacio de Gobierno?