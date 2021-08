Ahora, tiempo de huracanes...

1.- Hoy es miércoles y ya para este fin de semana, la tormenta Grace irá creciendo en su poderío; y esto deberá suceder en cuanto ingrese en las aguas sobrecalentadas del Golfo de México seguramente, según pronósticos, el día de mañana.Según el servicio meteorológico nacional, [Conagua], se tiene estimado que la tormenta Grace, una vez en el golfo mexicano, se pegue en los límites de los estados de Veracruz y Tamaulipas para las primeras horas del sábado, posiblemente en el litoral veracruzano a la altura de los municipios de Tuxpan y Tamiahua.Sin embargo, en la medida que Grace avance, el SMN irá detallando el paso para que los municipios costeros apremien sus preparativos defensivos.De todos modos, alertarse no es ocioso habida cuenta de lo que hace esa tormenta en el Caribe.Y uno de los efectos colaterales de esta tormenta sería, para variar, la carretera 180 que va de Veracruz hacia el norte de la república pasando por Nautla, Costa Esmeralda y Tuxpan. Como si no fuera suficiente la hoyanquera que tiene actualmente ese camino, ahora los baches se harán más grandes por el agua y el paso de vehículos pesados.2.- Como estaba previsto, en comisiones, el Senado aprobó “en lo general y en lo particular”, el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria del artículo 35 constitucional, para poder realizar este ejercicio en marzo próximo.Ayer por la tarde, Morena y sus aliados, aprobaron los artículos 25 y 56 que habían quedado pendientes y tres adiciones antier. Era obvio que el PRI y MC, votaron en contra, el PRD en abstención y el panista Damián Zepeda manifestó que su voto lo reservaba para el Pleno, pero sorprendió que el PT fuera contra corriente del partido guinda.Luego de casi tres horas de discusión, en la reunión que inició a las 10:30 de la mañana y concluyó a las 14:30, se aprobó el dictamen en lo general, aunque la oposición solicitó que se pospusiera el encuentro, para solicitar una consulta con el respecto al dictamen y para tratar de hacer cambios, su propuesta no prosperó.Pero falta lo más importante: Que se apruebe el período extraordinario para que se discuta el proyecto aprobado en comisiones y si esta circunstancia se da, la suerte final estaría echada en ese tramo legislativo.3.- Los actuales diputados federales del PRI, se asegura, están por obtener medalla de bronce en la captura de saldos económicos “ahorrados” por ese partido en el presupuesto anual, que les correspondió por la parte proporcional de su función en San Lázaro.Cuatro millones es una bicoca entre los ochenta y tantos diputados que aún esperan recibir lo que les toque de la repartición.Debe recordarse que el extinto René Juárez Cisneros, era el coordinador legislativo de ese partido, pero la muerte lo alejó de sus funciones y de la vida.Por esa razón, su suplente pasa apuros para “repartir” las migajas que les quedan del presupuesto. Pero dinero es dinero así sean unos cuantos pesos por diputado, que se estima, serían como ochenta mil pesos por cabeza...