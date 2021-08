Deforestación por corrupción

*Crece riesgo en niños*Fracaso en seguridad*Prisas contra el INEApunta la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) que en el transcurrir del año 2020 “el planeta Tierra perdió 26 millones de hectáreas de bosques” referencia que obviamente influye determinantemente en los cambios climáticos, escenarios que constituyen rutas hacia una catástrofe ambiental de proporciones incalculables, espacios que se originan no sólo por la explotación irracional de la riqueza maderera, sino también por campesinos que invaden áreas boscosas para destinarlas a la siembra, así como para la actividad ganadera, sin valorar que el daño ocasionado nos conduce hacia una catástrofe climática, cuyas dimensiones se califican de impactos negativos incalculables.México no ha sido ajeno a la explotación irracional de los recursos madereros, así como a la devastación forestal con la idea de obtener espacios para el cultivo, áreas como los entornos del Cofre de Perote y el imponente Pico de Orizaba, son un claro ejemplo de la deforestación, que en algunas regiones se ha detenido, pero en otras continúa registrándose, una de ellas precisamente lo son las faldas del Pico de Orizaba, región que ha perdido notorios niveles de humedad como efectos directos de la deforestación, lo que está originando un acelerado decrecimiento de los mantos acuíferos en ésa región, riqueza hidráulica de la que dependen diversos municipios en el área central veracruzana, a lo que se agregan espacios más distantes, que en mucho dependen en clima y agua, de los niveles de reforestación que se registren en las faldas del volcán, tesoro acuífero sin igual en toda la región central de tierras veracruzanas.La realidad es que en el renglón forestal, tanto en el Pico de Orizaba como en el Cofre de Perote y otras regiones en el sur y norte de la Entidad, mientras se ejecutan dos pasos en favor de su desarrollo, en rangos delictivos se ejecutan cinco o seis para continuar con la irracional explotación de la madera, porque bien se podrían explotar los bosques de forma ordenada y apegados estrictamente a las normas que para tal actividad se giren, sin embargo “el desmonte a raja tabla” constituye una de las prácticas delictivas más recurrentes en tierras jarochas, sin que priven sistemas de vigilancia seguros, efectivos y confiables, que frenen una acción abominable que se registra desde décadas atrás, que en sus operativos requieren de equipos y transportes que resultan notorios, pero que sin embargo, para los cuerpos de seguridad y protección de nuestra riqueza forestal son “inexistentes” lo que obviamente obliga a pensar, que se encuentran coludidos con las nefastas prácticas en referencia, porque “el desmonte y la tala” nunca ha dejado de existir en tierras veracruzanas, escenarios en los cuales de la misma forma, nunca ha dejado de existir el compadrazgo y la corrupción, lo que por lógica agrega ineficacia gubernamental.Lo que se leeComo resultado de que las vacunas actuales para prevenir riesgos mortales, en caso de ser contagiado por el Covid-19, no han sido aplicadas a menores de edad, en Estados Unidos se rompe record de niños hospitalizados agredidos por el coronavirus, lo que obliga a reflexionar en que la nueva variante identificada como “Delta”, de hecho incrementó su agresividad contra los menores de edad, escenarios que obviamente están originando en tierras norteamericanas, evaluaciones para reducir la presencia de niños en calles e incluso en espacios escolares.Sobre el desarrollo pandémico en el núcleo infantil (el cual no dispone de autorización médica para ser vacunado) en tierras norteamericanas los especialistas ya meditan en la factible imposición de restricciones más amplias en éste sector, para reducir las posibilidades de contagios, mismos que ya están dando curso a significativos niveles de hospitalización de pequeños, sobre los cuales se advierten síntomas alarmantes y, cuya cifra de contagios, cada día que transcurre se incrementa con preocupante notoriedad.Los escenarios en referencia deberían ser evaluados en tierras mexicanas, en donde ya se ordena por parte de las autoridades respectivas, el que los niños retornen a clases presenciales, precisamente al finalizar el presente mes, etapa que es calificada como una de las de mayor agresividad pandémica en todo el territorio tricolor, lo que de la misma forma, ya se advierte también en territorio de las barras y estrellas.Lo que se veSe presume en espacios de la administración pública “éxitos policiacos”… Ello por las detenciones de ciertos elementos señalados como delincuentes, aparentes integrantes de diversas bandas de elevada peligrosidad, sin embargo, los niveles de intranquilidad social, precisamente por la sensación de inseguridad que priva tanto en tierras veracruzanas, como en prácticamente la mayoría del territorio nacional, continúa en incremento, apunte claro de que el colectivo social no ha recobrado sus espacios de tranquilidad, referencia que, por sí sola, descalifica los niveles de éxito que se pregonan en espacios gubernamentales en materia de seguridad.La realidad es que el desarrollo delictivo se disparó ante las posturas gubernamentales en torno a criterios pacifistas de “abrazos, no balazos”, teoría gubernamental en la cual el actual régimen cimentó (en sus inicios) un intento para recobrar la tranquilidad social, llamando prácticamente a una tregua entre núcleos delictivos, colectivo social y autoridades, en el que pudiera disminuir la actividad criminal por vía de pactos de “no agresión” tanto entre maleantes y el colectivo social, como entre las autoridades y los grupos delincuenciales.Sin embargo sucedió lo que ya se previa por parte de los mexicanos, en tanto que “la tregua” permitió la reorganización de grupos delictivos, sin que se registraran frutos en beneficio de la tranquilidad social en el país, sino por el contrario, se han escenificado olas delincuenciales de graves impactos, que incluso, las propias autoridades ahora reconocen se advirtieron al interior del reciente proceso electoral… De ése tamaño es el retroceso en materia de seguridad que se ha registrado en el país en las últimas décadas, incluyendo obviamente la que apenas iniciamos.Lo que se oyeExtraño resulta tanto al interior del país como hacia el exterior, que un Presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador, casi todos los días descalifique a una institución como el Instituto Nacional Electoral, cuando precisamente constituye el árbitro electoral que reconoció, tanto el triunfo electoral del entonces polémico candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, como de igual forma, representa la autoridad que ha otorgado el triunfo a dos mayorías de legisladores morenistas (leales al Presidente de la República)… Las referencias por sí mismas apuntan del imperio de la legalidad con la que actúa el INE, luego entonces… ¿Por qué la prisas en los espacios presidenciales, para cambiar los cuadros directivos de funcionarios electorales?