Alemán: justicia y gracia

Aunque el ex diputado y ex senador panista Juan José Rodríguez Prats aclaró recientemente que el ex presidente Benito Juárez jamás dijo que “a los amigos justicia y gracia”, y que “a los enemigos, justicia a secas” –sino que en su Manifiesto a la Nación, del 15 de julio de 1867, lo que el Benemérito consignó fue: “La templanza de su conducta (refiriéndose a su gobierno) en todos los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes, en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación”–, ahora en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador parece estarse aplicando al pie de la letra aquella frase que erróneamente le atribuyen al histórico personaje oaxaqueño que tanto admira el actual mandatario.Y es que ayer trascendió que a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol había emitido desde hace dos semanas una ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos correspondiente sólo al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de diciembre de 2018.Hace ocho días, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, había declarado que Alemán Magnani “no es un perseguido político”, pues afirmó que el hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, “no estaría en esta posición si Interjet hubiera pagado los impuestos”, ya que puntualizó que esta aerolínea “tenía problemas desde antes de la pandemia y en 2017 sus problemas financieros se acentuaron”.Antes de huir de México para evadir la orden de aprehensión que fue girada en su contra, Alemán Magnani –quien actualmente se encuentra en Francia, cuya ciudadanía posee por ser hijo de madre gala– se reunió en varias ocasiones con la jefa del SAT, quien al asumir dicho cargo en diciembre de 2019 tomó el expediente de Interjet que, desde entonces, ya registraba focos rojos.“Yo, entre broma y en serio, decía que me reunía más con Miguel Alemán que con mi equipo de trabajo”, comentó la ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda al portal de Aristegui Noticias.“Se le explicó claramente cuál era el proceso, sin embargo, aunque en la forma había mucha disposición al pago, en el fondo nunca se hizo”, lamentó la jefa del SAT, quien señaló que Interjet debe impuestos desde 2013.Alemán Magnani salió de México desde enero de 2020. Y recientemente Javier Mondragón, su abogado, informó al periódico Reforma que se hallaba en París tratando de buscar fondos de inversión para afrontar la situación de Interjet e iniciar nuevos negocios. “Vive una vida normal, no está huyendo de nadie”, puntualizó.En cambio, en una carta pública, la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, recordó la semana anterior: “El día 13 de agosto cumplo dos años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros”, escribió desde su celda en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ex dirigente nacional del PRD.