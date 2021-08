Por ausencias se cae el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión...

1.- Nallely Gutiérrez Gijón, aliada de Ulises Ruiz Ortiz, uno de los arietes que buscan echar del CEN del PRI a Alejandro Moreno Cárdenas, y ex secretaria del CEN del PRI, previo consenso seguramente del grupo inconforme con la posición y arbitrariedades del “dueño” del PRI, “pedirá este día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito”.Seguramente la fundamentación de la quejosa, integrante de una organización adherente al PRI, es que ofrezca pruebas de “las irregularidades que habría cometido Moreno durante su gestión como gobernador de Campeche”.La señora Gutiérrez quien exige la renuncia del dirigente del tricolor, precisó también “que es fundamental demostrar la honestidad de los líderes priístas”, y cumplir con todas sus obligaciones fiscales, y acrediten responsabilidad en conductas dentro de la ley.En este otro intento para que Almocar deje la dirigencia priista [se dice que no oye, no escucha ni concede audiencias] sí le quitarán el chaleco anti golpes al líder priista porque, tanto va el “cántaro al agua, hasta que se rompe”Ya se verá la actitud de la UIF, ante tal pedimento, que tiene que ver con la aplicación de la ley.2.- ¿Y los que faltaron, dónde andaban? el día de ayer el Pleno de la Comisión Permanente rechazó con base en la votación, abordar “el proyecto de decreto para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso a fin de desahogar el dictamen de Ley reglamentaria de la consulta sobre revocación de mandato”.De 35 legisladores que votaron el día de ayer, [de 37 que constituyen la Permanente], solo 23 votaron a favor de discutir el asunto, contra 12 que lo hicieron en contra, con lo que a Morena y sus aliados, les hizo falta un voto para alcanzar la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los presentes, por lo que no fue el tema considerado “de urgente y obvia resolución”.Y será en otro intento cuando se planteé nuevamente el asunto, pero el tiempo sigue su marcha.