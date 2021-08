Lima Franco, el mejor

“Mi salud es pésima, mi familia está

haciendo un hoyo para enterrarme”

Miguel Ángel Félix Gallardo

De los funcionarios públicos que integran el equipo de gobierno de Cuitláhuac García, el más eficiente, quien asume un comportamiento público como debe ser sin tratar de ganar reflectores, el que lleva las cuentas del gobierno por buen rumbo, es el secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco.Con orgullo porque se trata de los resultados de su trabajo, el titular de SEFIPLAN afirma: “Hoy tenemos mejores condiciones financieras en #Veracruz. Gracias al equilibrio financiero alcanzado, actualmente los pagos llegan en tiempo y forma, y los servidores públicos ya cuentan con certeza laboral.”“Además, se han logrado realizar acciones históricas como la liquidación de adeudos millonarios ante el SAT, entre los cuales se encuentra el caso de la #UV. Frenamos el endeudamiento desmedido del estado, y por primera vez logramos bajar la deuda en más de 6,000 mdp.”“Todo esto es posible cuando se trabaja con orden, transparencia y disciplina financiera. Tenía que llegar un gobierno honesto y comprometido para hacer las cosas bien.”Cuanta razón tiene el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, todo es posible cuando se trabaja con orden, transparencia y disciplina, porque si se aplica esta receta en cada una de las dependencias públicas el resultado siempre será el mismo: óptimo en beneficio de los gobernados.Obviamente esto no se entiende si no se tienen los conocimientos académicos suficientes, la madurez y la experiencia, o cuando menos la buena disposición para asimilar conocimientos nuevos.A casi tres años de distancia, de que nos gobierna, porque así lo decidimos en las urnas, el representante de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, son pocos, contados los funcionarios que han abrevado lo que es la política y luego, cuando se llega al poder, el servicio público. Lima Franco es uno de los que llevan la delantera en materia de eficiencia como servidor público que ofrece resultados desde que la actual administración comenzó y hasta el día de hoy.La fecha fatal para el retorno presencial a las aulas de 30 millones de educandos de educación básica –25 millones en escuelas públicas y 5 millones en privadas– es el lunes 30. La decisión se oficializó precisamente cuando la ola de contagios por Covid es la más alta desde febrero de 2020; peor aún, el gobierno federal les ha encomendado esa tarea a los padres de familia y a los profesores.Los aludidos, así como pedagogos y especialistas advierten sobre la falta de condiciones materiales, sanitarias y de conectividad para hacerlo. En año y medio de pandemia las autoridades no diseñaron ninguna estrategia para atender esas contingencias; hoy, dicen, algunos planteles están en situación calamitosa. Y eso, insisten, es tarea del gobierno.En un foro organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal en julio de 2020, Marcos Bucio, entonces subsecretario de Educación Básica de la SEP, admitió que 46 mil 515 escuelas públicas (23% del total), carecían incluso de agua. Trece meses después la situación persiste.Pese a ello y de que no se respetó el compromiso de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases en las Escuelas de Educación Básica –retornar a las aulas cuando estuviera el semáforo verde–, el jueves 12 –día en que casi se llegó a los 25 mil contagios, cifra récord de los últimos 15 meses– el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró: “Llueva o truene” el regreso a clases presenciales es el 30 de agosto.Ese mismo jueves 12 la titular de la SEP, Delfina Gómez, y el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, firmaron un acuerdo para el retorno a las aulas.Días antes, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del gobierno federal, dio cifras escalofriantes: la transmisión de Covid en menores creció 41% entre junio y lo que va de agosto.Creado en 2015 y encabezado por el presidente de la República e integrado por ocho dependencias federales, los gobiernos estatales y la Fiscalía General de la República, este sistema reconoció que ya habían fallecido 41 niños y adolescentes por el virus del SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. De ellos, 18 tenían una edad de entre cero y cinco años; 11, entre seis y 11 años, y 12, entre 12 y 17 años.Paulina Amozurrutia, madre de familia y coordinadora nacional del Movimiento Educación con Rumbo, presentó un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dentro del expediente 1016/2021, en el cual requirió a la SEP presentar de manera urgente las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos del Covid ante el anunciado regreso presencial a clases.Uno de los principios básicos del periodismo que nos inculcaron en la Facultad es informar de lo que pasa en tu entorno siempre y cuando esa información beneficie al mayor número de lectores o informantes. Cuando en la Facultad de Periodismo te hablan de este principio, uno se queda con la boca abierta tratando de entender qué madres nos quiso decir el maestro que tenemos enfrente, si no Salvador Borrego Escalante, o Carlos Marín y Vicente Leñero en su libro “Manual de Periodismo”. Estos tres maestros del periodismo nos sugieren que lo que sea nota periodística es todo aquel suceso que impacte al mayor número de lectores y punto.Hemos tratado de ser rigurosos con estas enseñanzas de quienes hicieron del periodismo una profesión, una vocación o quizá una forma de conducir sus vidas exponiéndolas al sarcasmo o a la crítica por el hecho de informar cosas que afectan a un reducido número de personas pero traen un beneficio a sectores importantes de la población. Cuando escuchamos hablar de los chayotes, los embutes, los sobres, el apoyo o como quiera que se le denomine a una cantidad de dinero que le dan al periodista a cambio de distorsionar la realidad, de difamar a alguna persona o de causar daño a alguien, nos hemos alejado de eso, no porque nos consideremos santos o adalides de las causas populares, no, simplemente porque nuestra conducta no comulga con ese tipo de prácticas.Todo esto lo traemos a cuento porque, en lo personal, nada de lo que se trate de inventar acerca de nuestra conducta profesional es cierto. Y bueno abusando de la paciencia de los lectores debemos aclarar que tampoco nada de lo que se dice de nuestras costumbres y adicciones son ciertas, somos parte de una familia que creció con muchos valores y principios (de las antiguas dirían), no conocemos lo que es la mariguana, la cocaína y menos el crack, no tenemos mayor gusto que el que va de una o dos copas para comer en un festejo y ya. Miguel Alemán Magnani, propietario de la empresaInterjet, a quien se le acusa del delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos, ya es buscado en 195 países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), la cual emitió una ficha roja con fines de localización y detención. Pero resulta que el joven Alemán es también francés, tiene esa nacionalidad por lo que se la van a pelar toda vez que no es extraditable. Los pillos, antes de serlo, planean.