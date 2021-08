Urge reactivar inversión

*El Presidente en Córdoba*Aberrante deforestación*Contagio mortal en niñosLa constante postura con referencias descalificadoras hacia los sectores productivos del país, incluso en frecuentes ocasiones, dictando apuntes sobre las irregularidades registradas en el comportamiento de inversionistas mexicanos, escenarios repetitivos que constituyen parte de las estrategias gubernamentales, como una forma para consolidar su presencia, obviamente cimentada en las acciones encaminadas hacia el desprestigio del sector productivo, como estrategia populista que consolide las aspiraciones de poder político en los marcos de La Cuarta Transformación, estribillo cotidianamente referido que forma parte de los ya tradicionales proyectos populistas, regularmente utilizados en distintas regiones de centro y el sur del continente americano, mismas que refieren conductas que, en principio, están originando crecientes niveles de incertidumbre en ámbitos empresariales, prácticamente en todos los niveles y renglones del sector productivo, reacciones que otorgan curso a síntomas de creciente desconfianza entre los diversos ámbitos financieros del país.Ciertamente en el discurso gubernamental se trata de evadir una realidad de efectos negativamente palpables, que ya se registra en el territorio mexicano, espacios en los que llevamos casi tres años de estancamiento productivo, lo que es indicador de que no sólo la pandemia ha influido en el declive económico mexicano, porque la presencia del virus no se registraba en el transitar de los primeros año de la actual administración gubernamental, misma que al arribar a tierras nacionales, obviamente incrementó las deficiencias ya existentes en lo relativo al impulso sobre la creación de fuentes de trabajo.Hoy lo que en México se intenta es recuperar la actividad económica que ya existía antes de la pandemia, porque son millones de mexicanos los que son negativamente afectados por la disminución en sus ingresos, e incluso algunos (obligados por las circunstancias) se encuentran en “cero productividad”... Pero lo endeble de nuestra economía se advierte desde el cierre de la administración del entonces presidente Peña Nieto, hasta el ahora tercer año de la administración del Presidente López Obrador.En tales espacios, el tema fundamental es el manto de la incertidumbre que origina sombras para el inversionista, golpeado por un lado por los efectos directos y colaterales de la pandemia, al tiempo de advertirse confundido por la incertidumbre que priva en los espacios gubernamentales, ámbitos en donde los indicios del populismo hacen mella en los niveles de confianza “para arriesgar capital”, escenarios que de siempre y en todo país, no sólo conducen hacia el estancamiento productivo, sino que otorgan curso a la tradicionalmente llamada “fuga de capitales”, lo que se origina ante la incertidumbre del sector financiero, precisamente frente a escenarios que no cultivan confiabilidad en lo relativo a inversión y productividad.La realidad es que ante los actuales escenarios del territorio mexicano, deben de ser calificados como emergentes las referencias claras y confiables, de que el gobierno será, no sólo respetuoso sino entusiasta promotor del desarrollo empresarial, pero no precisamente con mensajes y “escenarios mañaneros” que ya no siembran confianza en amplios sectores del país, sino en reuniones, conversaciones y acuerdos con los círculos de empresarios, en los que se dialogue sin imposiciones ni descalificaciones, sino al amparo de un proyecto realista gubernamental y financiero, que arroje una reactivación económica emergente, intensa y realmente provechosa de manera integral para todos los mexicanos... De no ser así, seguiremos incluso peor que como estamos.Lo que se leeYa se difunde (como es natural) la próxima presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el día 24 de agosto próximo acompañará a los cordobeses en la celebración de la firma de Los Tratados de Córdoba, documento que de hecho convierte en realidad la Independencia de México del Imperio Español, escrito de elevado valor histórico firmado por Don Juan O’Donojú y el generalísimo Agustín de Iturbide, apunte insustituible que en verdad coloca al territorio cordobés en niveles históricos de gloria.Bien por el evento, pero indudablemente que los veracruzanos que integran el sector productivo de la región central veracruzana, mismo que por causas múltiples transita en los últimos años en un declive productivo, deben de aprovechar el escenario festivo con la presencia del Ejecutivo de la Nación, para (por lo menos) dejar pendiente un encuentro formal con el Mandatario de la República, con la idea de reactivar la actividad económica cordobesa, la cual en las últimas décadas se encuentra estancada, sin un ritmo apropiado que garantice el bienestar del sector laboral, así como del desarrollo empresarial, renglón en donde por décadas ha venido de más hacia menos.“Despierta Córdoba” Diría el prestigiado gobernador veracruzano Don Agustín Acosta Lagunes.Lo que se vePero los que sí pretenden (de ya) aprovechar la presencia del Presidente de México en tierras cordobesas, lo son los ejidatarios de la región central de tierras jarochas, quienes ya preparan el plantearle al Ejecutivo de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, que se frene de inmediato la destrucción de cerros en la zona central veracruzana, hechos que realmente atentan contra el medio ambiente, al ser dinamitadas las montañas de la zona para el aprovechamiento de rocas que se destinan a empresas del sector de la construcción.De hecho, la zona centro veracruzana, desde las regiones del Pico de Orizaba y la cadena montañosa de diversos y numerosos municipios del área, son cotidianamente disminuidos en su potencial boscoso, lo que en verdad ha sido denunciado en centenares de ocasiones por los habitantes de Veracruz, e incluso por diversas organizaciones ciudadanas preocupadas en la Protección del Medio Ambiente, pero poco o nada se ha logrado hacia tal objetivo, hechos que ahora serán nuevamente denunciados ante la Presidencia de la República, aprovechando la presencia del Ejecutivo del País: Andrés Manuel López Obrador... ¿Habrá nuevo capítulo en la historia sobre el preocupante tema?Lo que se oyeY como si constituyera una “respuesta pandémica” a la reapertura de clases presenciales dispuesta por el Gobierno de la República, las autoridades de salud en el país, informaron que México rompió su propio record de contagiados con el coronavirus, al registrar en sólo 24 horas 940 defunciones, así como 28 mil 953 contagios, ello con el antecedente que no todos los contagiados se encuentran registrados en las estadísticas, porque muchos de ellos se atienden en la discreción de la privacidad.Así las cosas, por sí sola la pandemia nos muestra lo que podría acontecer con determinaciones apresuradas, como el retorno a clases presenciales, panorama preñado de complejidades y de elevado riesgo, sobre el cual, multitudes de mexicanos muestran su desacuerdo... Mucho más aun cuando en los espacios de información internacional, se refiere que los contagios pandémicos en menores de edad, cada día resultan más frecuentes y lamentablemente algunos de ellos con efectos mortales.Gracias por la gentileza de su atención.