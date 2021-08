... Lo sucedido con el docente de la facultad de Contaduría y Administración, zona Xalapa, de la Universidad Veracruzana, Marcelo “X”, quien por sus creencias religiosas cuestionó a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y a las mujeres que practican la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con expresiones muy alejadas a las de un maestro universitario, es una afectación directa a sectores vulnerables y va en sentido contrario al propósito de nuestra universidad de lograr una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias.Lo grave, además de la afectación directa a los grupos de personas mencionados, es que el docente externó sus particulares puntos de vista, sentencias y dogmas, reforzando el discurso violento desde un aula universitaria, ante un grupo de estudiantes.Eso es lo delicado, decirlo en forma poco mesurada frente a un grupo de jóvenes universitarios que se están formando académicamente y que puede incidir, si se conjunta con otros factores como la vivencia del estudiante, en una polarización y violencia que le da la razón a aquellos que no toleran este tipo de expresiones.Si en el aula va a prevalecer el dogma, entonces no tenemos nada que hacer como docentes, es justamente en y dentro de la universidad donde debe impulsarse la diversidad y pluralidad.Si en vez de lanzar condenas, el docente hubiera dado pie al análisis y debate de estas temáticas, otro fuera el nivel del diálogo que se habría establecido. De inicio hubiera mayores posibilidades de expresar opiniones contrarias.El docente solo se impuso en el aula, en la universidad, justamente en el lugar donde cabe el diálogo, el disenso, consenso, el debate.... De lo que está ocurriendo a la compañera Alma Celia San Martín, comunicadora radicada en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, quien reporta que desde hace algunos días ha notado que le sigue una persona a bordo de un taxi, cuyo número económico nos reservamos para no entorpecer la obligada y necesaria investigación.Este tipo de situaciones son preocupantes y por ello deben visibilizarse para evitar que se sucedan y repitan.Estamos atentos a lo que sucede a la compañera Alma Celia San Martín.... Con la participación de Guillermo Orozco, investigador emérito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y uno de los principales referentes de la investigación en el área de Comunicación y audiencias en América Latina, iniciará este viernes la edición 2021 del Diplomado en Comunicación de la Ciencia (DCC), de la Universidad Veracruzana (UV).“El público imaginado. Estudios de recepción y audiencias”, es el nombre de la conferencia que dictará el responsable de la Cátedra UNESCO-de Alfabetización Mediática-Informacional y Diálogo Intercultural para América Latina, luego de la ceremonia inaugural, misma que será transmitida por Facebook a partir de las 16 horas, cuatro de la tarde.En el acto de apertura de la quinta edición del DCC, también se rendirá un homenaje póstumo a Manuel Martínez Morales, quien fundó e impulsó este programa en 2013 desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia, de la cual fue titular hasta su deceso en 2021, así como investigador de diversos programas educativos (PE) de licenciatura y posgrado.La conferencia y el acto inaugurales se transmitirán en vivo a través de www.facebook.com/DiplomadoCCUV ... Nuevamente quienes circunstancialmente están a cargo de esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz tuvieron que salir a repetir la tan trillada frase “el crimen no quedará impune”, luego de que fuera arteramente asesinado el periodista Jacinto Romero Flores, allá en el municipio de Ixtaczoquitlán cuando viajaba a bordo de un taxi.La promesa gubernamental se invalida con los varios casos en que la impunidad ha prevalecido y siguen sin aclararse los asesinatos de periodistas en Veracruz.Basta de palabras.... Al correo electrónico [email protected]