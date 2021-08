Le cierran el paso al Covid-19

“Es absurdo cerrar calles

para combatir el Covid-19”

Fernando Yunes Márquez

Desde la primera vez que se impuso la medida buscamos una explicación oficial, de sentido común, y no la encontramos. Amigos, conocidos y algunas personas nos preguntaron sobre el sentido que tenía cerrar el tránsito vehicular en el primer cuadro de la ciudad y en las principales avenidas, con el pretexto de que se trataba de una medida adoptada por nuestras autoridades de la 4T como parte de toda una estrategia (¿) enfocada a evitar los contagios de la terrible pandemia.Pero por más que le buscábamos la cuadratura al círculo no nos caía el veinte: ¿de qué sirve cortar la circulación si habemos muchos ciudadanos que forzosamente tenemos que ir al centro de Xalapa, para arreglar algún asunto en la sede de los poderes estatales; para tramitar algo en el palacio municipal; para algún asunto en la Secretaría de Seguridad; para gestionar lana en alguna de las centrales bancarias que se encuentran en el mero centro, y como se trata de asuntos obligados, a dejar el carro en los alrededores de la ciudad y a caminar para llegar a nuestro destino, ahí sí arriesgando contagiarse de Covid entre tanta gente que va para el mismo lado o viene de regreso: ¿no les parece absurdo?La primera vez que lo hicieron por más que protestamos y pedimos una explicación que nos ayudara a entender las mentes brillantes que organizan estas sesudas medidas no la tuvimos. Hubo una segunda vez y ahora sí, los más afectados con estas barbaridades, los comerciantes del centro se enfrentaron a los polis que celosamente cuidaban que nadie pasara a bordo de un vehículo por ahí, se hicieron de palabras, vinieron los periodistas y que se arma; los comerciantes expusieron sus argumentos, de peso y debidamente justificados: cerrando el paso al centro nos dejan sin clientes y las pérdidas son incalculables, ni modo que el virus del Covid al ver cerrado el paso a la circulación decida retirarse por temor a enfrentar a un oficial de esos que “nos cuidan.”Finalmente llegó lo que tenía que ser; abrieron el paso y todos tranquilos, los contagios se dan en los mercados, en los antros que siguen abriendo sin problema porque en el Ayuntamiento les venden los permisos, y en centros de reunión a los que irresponsablemente acuden ciudadanos carentes de cerebro quienes se contagian y hacen un regadero del virus con sus familias y sus conocidos, por eso los hospitales están retacados de personas infectadas y los responsables de atenderlos, médicos, enfermeras, camilleros y demás personal, no se dan abasto.Acciones concretas válidas para bajar los índices de contagio son, por ejemplo: hacer obligatorio el cubrebocas y dotar de nuevos a un grupo de colaboradores de Seguridad Pública para que les regalen a quienes salgan con el cuento de que no tienen lana para comprarlos; prohibir temporalmente el funcionamiento de los antros y bares en general; realizar una campaña publicitaria, fuerte, para orientar a las personas particularmente jóvenes, sobre las consecuencias de adquirir el contagio. Emprender acciones con sentido común no ocurrencias que no sirven de nada solo afectan la economía de los comerciantes y de los xalapeños en general.Al acudir a la aplicación del programa de reforestación de camellones y banquetas en el fraccionamiento Casas Diaz, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, reiteró que no están de acuerdo a los decretos que emite el gobierno del estado para cerrar calles en esta tercera ola de COVID-19, y que no participarán en temas “absurdos” como esos.Y es que estas disposiciones que aplican a partir de este miércoles 18 de agosto en 131 municipios, incluido Veracruz, se tendrán una vez más los cierres viales en la zona centro, a fin de disminuir la movilidad vehicular, a lo que las autoridades estatales piden el apoyo de los ayuntamientos.“En nada que sea absurdo vamos a participar, como el tema de cerrar el centro, ya lo cerraron la semana pasado y los contagios siguen en aumento no, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo único que provoca es gente se quede sin empleo, que mucha gente la capacidad de vivir todos los días, no tiene ningún sentido”.Puso como ejemplo que el próximo 11 de septiembre habrá otro concierto en el World Trade Center de Boca del Río, inmueble que sí es responsabilidad del gobierno estatal y permitirá cierta cantidad de personas se reúnan para un evento musical, mientras que a comerciantes les está generando pérdidas por estas medidas de bloqueo en las arterias. Tiene razón el joven Yunes, el asunto es saber ejercer el poder en beneficio de los gobernados no para implementar medias absurdas, dañinas e imponerlas a chaleco.“Elizabeth Melquíades Rodríguez: los trabajadores de este hospital te exigimos respeto, estas perjudicando demasiado a los que nos quedamos trabajando desde el inicio de la pandemia... deja de otorgar licencias en complicidad con las autoridades de este hospital, con el único fin de reelegirse;tu corrupción, deshonestidad y deslealtad al gremio de enfermería es repugnante y dañino para toda la base trabajadora”, señala una lona que los sindicalizados del Hospital Regional de Veracruz, colgaron en la entrada principal.¡¡¡NOS ESTAS MATANDO!!!Es la queja del personal del hospital regional de Veracruz, debido a que alrededor de másde 100 personas entre los que se encuentran camilleros y personal de enfermería,así como personal administrativo se encuentran de licencia sindical, esto solapado por las autoridades directivas de dicho hospital en pleno pico de la pandemia.Exigen se emita la convocatoria para renovación de la sección 40 del sindicato nacional de trabajadores de salud, que a más tardar debe ser el día 18 de septiembre la elección. Así mismo piden y le hacen un llamado al Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, para que le sean retenidas las cuotas sindicales que recibe de los agremiados ya que no se le ha dado un uso transparente de dichos recursos.Pandemia fuera de control, sicarios de los cárteles que operan en la entidad cometiendo toda clase de delitos gracias a la impunidad decretada bajo los principios de “abrazos y apapachos no balazos”; la economía en picada; los precios de los productos de la canasta básica al alza todos los días; ejecuciones de periodistas a las que la autoridad no da importancia, esos son los problemas con los que tenemos que lidiar todos los días en Veracruz.Escríbanos a [email protected]