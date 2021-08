Confirman presunto daño patrimonial en SIOP, Sedesol y CGCS

¡Vaya! Verdadera sorpresa resultó que el Congreso del Estado haya avalado ayer el resultado de la Cuenta Pública 2019 que presentó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), a cargo de la maestra Delia González Cobos.Se esperaba que los diputados “lavaran” las anomalías y observaciones detectadas, con un presunto daño patrimonial por 2 mil 636 millones 340 mil 268 pesos, pero esta vez no se mojaron las manos.Pero si bien se dijo que no se detectó daño patrimonial en el área del Ejecutivo, aunque sí inconsistencias de carácter administrativo, no se salvaron la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con un presunto daño patrimonial por 13 millones 443 mil 654.89 pesos; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por 2 millones 238 mil 141.11 pesos, y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), por 949 mil 058.78 pesos, que hacen un total de 16 millones 630 mil 854.78 pesos.También se asentó: “En tanto, derivado de la auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo del Estado, del ejercicio 2019, se le determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 191 millones 995 mil 930.69 pesos. Igualmente, inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, correspondiente al ente fiscalizable Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)”.El que tampoco sale limpio es el Poder Judicial. Se detectaron irregularidades que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial por un monto global de 90 millones de pesos. No son los únicos entes que salen mal, pero son los más significativos.La situación se le complicará a varios funcionarios y exfuncionarios porque en poco más de dos meses el ORFIS presentará el resultado de la Cuenta Pública 2020, de la que se espera que también se observen más anomalías.Algo que se debe resaltar es que las auditorías del ORFIS son aparte de las que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación y que tienen que ver con el manejo de recursos federales.Al final quedó de manifiesto que la auditora superior González Cobos hizo un trabajo profesional.Ahora sí, ante la inminente llegada del huracán Grace a costas veracruzanas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se puso las pilas y desde ayer permanece en el norte del estado para coordinar los trabajos de atención a la población que pueda resultar afectada.En Ozuluama, anunció que el Gabinete de Seguridad y Protección Civil se mantendría en la zona, una de las cuales en las que podría impactar el fenómeno meteorológico en la noche de este viernes o en la madrugada de mañana sábado.Se informó que durante una reunión de la llamada Mesa de Coordinación para Construcción de la Paz, se analizaron los planes y acciones conjuntos del gobierno estatal con las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad Pública y de Protección Civil y para coordinarse con los comités municipales de Protección Civil.Algo importante, según mi experiencia por haber participado en las tareas de auxilio y de rescate durante la gran inundación en octubre de 1999 que dejó cientos de muertos, desaparecidos, miles de damnificados y millonarios daños, el gobernador informó que se instalaron dos centros de coordinación estatal de emergencia en Tuxpan y en Martínez de la Torre.Preocupa, es cierto, el impacto del huracán según la fuerza que traiga, pero no es lo más peligroso. El verdadero problema viene después con el escurrimiento del agua de las lluvias, que se espera que serán torrenciales en todo el centro del país.El meteorólogo Federico Acevedo Rosas lo explica bien: el ciclón no solo llega con rachas intensas de viento sino también con grandes masas de agua, con lo que habría crecientes en las cuencas y ríos del estado.El experto dijo que las lluvias podrían ser hasta de 150 milímetros en los ríos que cruzan Álamo (tal vez la ciudad más castigada en 1999), la cuenca de Tuxpan, y alertó sobre los ríos de respuesta rápida, esto es, que crecen en pocas horas: Cazones, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Nautla y Filobobos. El Nautla afectaría Misantla, Colipa, Vega de Alatorre, Actopan, la cuenca de La Antigua, Chachalacas y Úrsulo Galván.Hace 22 años se comprobó cómo el agua que escurre del altiplano, así como de los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí (y en el sur, de Oaxaca) desemboca en territorio veracruzano y ahí empiezan los problemas.De acuerdo a las imágenes de la proyección de la trayectoria de Grace, pegaría de frente a nuestras cosas y atravesaría toda la parte central del país para salir en el Pacífico, esto es, llovería en toda la zona que nos afecta. Esperemos que las consecuencias sean las menos.Ummm. Víctor Arredondo Álvarez, primer rector autónomo de la UV, dos veces rector de la casa de estudios, declaró a Joaquín Rosas Garcés, director general del portal alcalorpolitico.com, que detectó propuestas “patito” de algunos de los aspirantes a suceder a Sara Ladrón de Guevara en el rectorado.Primero se congratuló “por la solidez” de los y las aspirantes. Dijo que sus “grandes propósitos” se tienen que traducir en acciones y generar resultados verificables, aunque, “en el menor de los casos observó” propuestas “contratadas” o que a los aspirantes “les hicieron la tarea”.Si él, ojo experto, lo detectó, seguramente no se les escapará a los integrantes de la Junta de Gobierno. No dudo que quien o quienes lo hayan hecho estarán entre los que serán descartados el lunes, ya dentro de pocas horas.Tocó otro tema, que me parece interesante: el de las “parcelas” de los académicos. Dijo que las universidades líderes en el país y en el mundo abandonaron ya el modelo de “universidad parcela” para entrar a uno dinámico y de mayor interacción de los docentes con estudiantes.En qué consiste: cuando un maestro es contratado con base en una materia objeto de estudio, la asignatura la convierte en una parcela para sobrevivir laboralmente, que luego no quiere soltar, y “por lo tanto los primeros en oponerse a los cambios son los ‘dueños’ de esas parcelas”. Por eso propone contratar nuevos docentes no por "unidades temáticas" o "parcelas de conocimiento".Hay un tema que en lo personal me hubiera gustado que abordara y que planteara si hay una solución viable: la de la renovación del cuerpo académico para dar paso a los jóvenes.Explico. Sé de varios casos, deben ser muchos, de maestros con distintos grados de preparación que hace tiempo rebasaron los años para jubilarse, algunos con problemas de salud, pero que no lo hacen porque automáticamente pierden el beneficio del servicio médico que otorga la propia casa de estudios o que permite consultar especialistas privados.Si alguien se jubila sigue teniendo servicio médico, pero en el IMSS, o bien, al menos para los académicos hay un convenio con especialistas para que las consultas se las cobren a mitad de precio, pero les cuesta.No se trata de deshacerse del conocimiento y de la experiencia, echarlos a la calle porque tengan 70 años o más, como hizo doña Isabel Inés Romero Cruz con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, sino proteger a quienes ya se quieren ir y que lo harían de inmediato y con gusto si les garantizaran la continuidad del servicio médico del que disfrutan en activo.Así, hay una legión de gente nueva, muy preparada, más actualizada, que espera y desea una oportunidad, que desde hace muchos años hace cola, que no avanza y no avanzará mientras no se resuelva el problema del servicio médico. Es uno de los retos para quien resulte nuevo rector o nueva rectora.