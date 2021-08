Y como en los cuentos de hadas, "aquí estoy de vuelta". Y sucede y acontece que lamentablemente estamos, todos los mexicanos, sumergidos en un barril sin fondo, dentro tenemos: mentiras, engaños, una gruesa y casi invisible (para una gran cantidad de mexicanos) manipulación perversa que encontró el éxito, sobre todo en la inmensa población de los exdenominados ninis; en la tercera edad que es una parte más que considerable de habitantes en nuestro país. En lo que va de este sexenio "del cambio" estamos al borde de una terrible situación: el hambre. Sí, suena quizá para muchos un tanto exagerado decir lo anterior. Pero baste con hacer desde el propio hogar un somero recorrido de los daños, y tenemos: desempleo galopante, pérdida de muchas instituciones de apoyo a los trabajadores, cancelación casi total de los servicios médicos a los adultos y niños, caso terrible el de niños con cáncer, casi extinción total de guarderías, etc, etc. A cambio se otorga dinero a los ninis, a la tercera edad, lo que "garantiza " obviamente votos. Perverso el asunto, disfrazado muy bien, de los gobiernos estatal y municipales, pues en serio que es deplorable la inepcia de muchas de sus autoridades y habría que sumar a esto los terribles pleitos que en ocasiones han costado vidas.No terminan de decidir y menos aún de ponerse de acuerdo en el sector educativo acerca del inicio de clases. Y todas las señales apuntan a que seguiremos con "clases virtuales" modalidad que deja fuera del acceso a comunidades que carecen de una computadora, que desconocen su manejo en caso de haber una en algún lugar que la renten al público. En caso de haber estos equipos, pues su uso tiene un costo y en los pueblos chicos no existen muchas ofertas de este tipo.La ya incrustada pandemia, que al parecer llegó para quedarse, del coronavirus; es como el chapulín, saltamontes que encierra a los ciudadanos del estado o ranchería, capital o lo que corresponda, según lo requiera el calendario político del sr. presidente.En fin, sobre esto no se vislumbra el cambio y retorno a la normalidad.La patria como tal, no tiene importancia alguna para el primer mandatario del país; el 18 de julio se cumplió el 148 aniversario de la muerte de don Benito Juárez García, figura señera de nuestra historia. Y hubo si acaso un brevísimo acto recordatorio. Al parecer se trata de borrar nuestro pasado histórico, así pues, la imposición de un régimen autoritario, sería más fácil de lograr.Está resultando un tanto complicado el retorno a las aulas de los estudiantes de Educación Básica. Dado que no se tomaron las debidas precauciones para custodiar los edificios, pues fueron vandalizados; los amantes de lo ajeno se llevaron el mobiliario de los baños (tazas de baño, lavamanos, toalleros, etc.) Obvio que también las lámparas del alumbrado de los edificios.En estas condiciones, cuya responsabilidad recae obviamente en la máxima autoridad de las respectivas escuelas; están en pésimas condiciones, incluyendo paredes descalichadas por la humedad, pisos sucios, etc, etc.En una reciente visita del Sr. Presidente de la República, dio la orden de que todos los niños a las aulas. Y para no hacer larga una situación ya por todos sabida, pues ahora se pretende que sean los padres de familia los que paguen los gastos de la rehabilitación y en algunos casos hasta que colaboren con mano de obra.Veamos: los edificios escolares son propiedad tutelada por el gobierno y la educación básica, gratuita. Bien, pues ahora piden cuota a los padres de familia y quieren que sean ellos quienes acudan a realizar las tareas de reparación y además se les solicita una cuota...Paralelamente pues al parecer -digo al parecer- porque ni la autoridad gubernamental ni la de Educación, han salido a fijar postura al respecto. En fin, ya estamos sobre los tercios y veremos de qué color pinta el final.Y en otro asunto pero siempre conectado, nacido y no aterrizado, las cosas no van precisamente en camino pavimentado y parejo: En realidad nunca estamos ni estaremos seguros de la magnitud de crecimiento de la pandemia, pues fue un tanto violento el hecho de que para que todo votante pudiera salir a emitir su voto en la elección que don Amlo se sacó de la caja de Pandora, y que lo único que resultó fue: que todos los ciudadanos bajo pretexto de ir a votar y dado que tenía puerta libre a mar abierto, pues aprovecharon en seguir en las calles, cines, restaurantes, taquerías, tiendas y bares: Resultado: un aumento considerable de enfermos por la contaminación masiva.Y son muchísimos los ciudadanos y avecindados que opinan y con toda la razón, que los autos no contagian. El contagio lo tenemos y convidamos los humanos. De manera que no sirve de nada y para nada el hecho de prohibir la circulación en las calles del centro. El resultado ha sido: una gran cantidad de personas, familias completas con niños y demás, atiborrando el centro desde la calle de Juárez hasta la de Juan de la Luz Enríquez y sus laterales. Y no pensaron en que los autos particulares o de servicio, los camiones del servicio urbano, per se no contaminan, ya que además de estar sanitizados exigen el cubreboca para ingresar.Pero, cada cabeza tiene su propia inteligencia o carencia de ella y actúan al 'ay se va'. Resultado por hoy inútil cierre de calles del centro; un considerable aumento de enfermos de Covid... los hospitales y sanatorios están atestados; y... pues ahí la llevamos.Ah. Antes de que se me olvide ¿A qué país comunistoide le corresponde el siguiente envío de carretadas de ayuda? Mientras en casa todo escasea. Aplica el refrán que reza "Candil de la calle y oscuridad de la casa".Y el más reciente -que no el último, aún habrá más- berrinche de don AMLO va directo y sin escala contra el INE. Lo cual me recordó de inmediato a aquél que dijo: "El Estado Soy YO"