En la UV, sistema de gestión corrupto

El texto que a continuación compartimos es una denuncia por corrupción que se viene presentando en nuestra Casa de Estudios, donde se presume de un sistema de gestión de calidad totalmente corrupto."Desde el año 2018 la Universidad Veracruzana se ha asumido como institución de "calidad",bajo un esquema de gestión de la misma que ha sido corrupto desde su origen,nos atrevemos a hacer esta afirmación porque desde que sus autoridades decidieron hace tres años darse a latarea de realizarlo, tal pareciera que lo vieron con un signo de pesos en los ojos, como un jugoso negocio que les redituaría en lo personal abundantes ganancias mal habidas.Esta afirmación se basa en que se hanpagado cientos de miles de pesos por "asesorías", "capacitaciones" y "certificaciones" a la misma persona cuyo nombre es Ricardo Hernández Laines,contratado inicialmente para proporcionar asesoría y capacitación para certificar el sistema de calidad y posteriormente se le contrató con su otra empresa,para que proporcionara el servicio de auditoría y certificación.En resumidas cuentas,este personaje coludido con las autoridades universitarias es juez y parte del sistema;con una empresa asesora y capacita, con la otra empresa este mismo sujeto audita y certifica el sistema.""¿Es válido,ético y legal que el mismo dueño de laempresa que proporciona la capacitación y además participa élmismo en dichas actividades, sea el dueño de la empresa certificadora que va a auditar y certificar su trabajo?,es decir ¿que actúe como juez y parte con el pleno conocimiento y consentimiento de los funcionarios de la Universidad?""Esto nos obliga como ciudadanos y sobre todo como universitarios a poner sobre la mesa la necesidad de una investigación al interior de la universidad para identificar qué funcionarios están involucrados en estos actos de corrupción, donde seguramente está la Dirección de Planeación Institucional,la Secretaría de Administración y Finanzas y por obviedad la misma Rectoría.""Es nuestro deber cuestionar cómo las autoridades universitarias ostentan un sistema de gestión de calidad que desde sus cimientos no es confiable."A través del influyente diario Reforma, el cual circula en todo el país, nos enteramos que las dirigencias del PAN, PRI y PRD (la alianza Va por México) denunciarían ante la OEA intervención del crimen organizado en los pasados comicios con la complacencia del gobierno, mientras el PT, parece decirle adiós según revela el autor de la columna Templo Mayor.A La 4T le llovió sobre mojado y no precisamente por los efectos del huracán "Grace" en buena parte del país.En tanto, el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya anunció su autoexilio acusando que hay una persecución política en su contra y que Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" y meter a la cárcel para que no pueda buscar la Presidencia en el 2024.Y para rematar, el diputado federal reelecto por el PT Francisco "Paco" Huacus anunció que no comenzará la nueva legislatura en esa bancada y que se sumará a la del PRD, con lo que se debilita la ya de por sí mermada fuerza que tendrán Morena y sus satélites en San Lázaro. Y aunque una golondrina no hace verano, cuentan por ahí que no es el único diputado electo del bloque cuatroteísta que está viendo con buenos ojos pasarse del lado de la oposición.Nuestro amigo y colega Luis Emanuel Domínguez, le escribe una carta al alcalde electo de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil, en la que le hace algunas observaciones sobre lo que tanto necesitamos los xalapeños para enfrentar los embates de un meteoro como el que nos golpeó la noche del pasado viernes cuyo lamentable saldo es de diez personas muertas, la mayoría menores de edad.La carta la remata así: "nada me daría más tristeza, que ver o enterarme de que en la siguiente oportunidad en que la Naturaleza reclame sus opciones, te veamos paleando lodo a una caja para limpiar una calle y lograr una foto... Estoy seguro que tú harás la diferencia." Y en efecto, nuestra ciudad ha estado en manos de inútiles como Hipólito Rodríguez Herrero, el alcalde que llegó postulado por el PT pero como iba en alianza con Morena pues se coló en la bola de improvisados que agarraron cargos públicos, se dieron a la tarea de robar y ahora se disponen a repetir el numerito gracias a que los narcos que operan en el estado los ayudaron a imponerse como diputados o en otros cargos de elección popular.El espectáculo que nos ofrecieron los funcionarios estatales con este devastador huracán fue vergonzoso y ofensivo: ¿cómo es posible que no tengan la capacidad para calcular los daños que provoca un huracán como el Grace que venía con categoría cuatro se degrado –afortunadamente- a tres cuando entró por los municipios de Poza Rica y Papantla dañando 22 más. No tienen idea, a tres años de distancia, de cómo se gobierna, qué hay que hacer para proteger a la ciudadanía en estos casos, pero eso sí, el domingo se aparecieron por diversos puntos de Xalapa y con palas se tomaron fotos, acompañando al gobernador, quitando un poco de lodo de las calles. Ni siquiera saben cómo se palea pero ellos salieron en las fotos dizque solidarios con los afectados. Como dijera Ricardo Anaya, pero no se desesperen que ya faltan solo tres años para que se vayan.Lo más fácil para un gobierno cuando no tiene capacidad para resolver un problema o voluntad, como el caso del periodista Jacinto Romero Flores, asesinado este jueves en el municipio de Ixtaczoquitlán, es inventar un cuento como el de que fue denunciado en el año 2020 por autoridades de Mixtla de Altamirano por un intento de extorsión.Como no se puede defender desmintiendo esta versión, afirman con mucha facilidad "estos hechos se derivaron de quejas interpuestas por autoridades de Mixtla de Altamirano y San Juan Texhuacan, a quien intentó extorsionar el periodista".Y le agregan: El estilo incisivo y quisquilloso del comunicador molestó a estas autoridades, por lo que el presidente del Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez, interpuso una denuncia en su contra por un presunto intento de extorsión monetaria por parte del hoy occiso.Los cuatro casos de periodistas asesinados durante esta administración ha sido lo mismo, los relacionan de inmediato con actividades delictivas y con eso se lavan las manos, es la línea de linchamiento contra los periodistas que ordena AMLO desde sus mañaneras.El Estado de Veracruz no cuenta con recursos económicos para atender a damnificados por el impacto de huracán Grace, ya que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tuvo a mal extinguir el Fideicomiso de Fondo de Recursos Naturales (FONDEN). Según documentos que nos han mostrado, la Secretaría de Finanzas y Planeación, reporta en ceros dicho rubro, por lo que el Estado carece de dinero para la reconstrucción tras el paso del meteoro.En el texto – actualizado hasta junio 2021- se establece que la entidad no tiene "ni un peso" para enviar ayuda a los municipios que se vean afectados por el ingreso del meteoro. Cabe recordar que copiando al Presiente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Cuitláhuac García, desapareció por decreto diversos Fideicomisos Públicos, entre ellos, el del FONDEN.El monto que el Gobierno del Estado se "embolsó", tras desaparecer diversos fideicomisos rebasa los 3 mil millones de pesos que se desconoce para qué fue usado ese recurso. De acuerdo a las reglas de operación, el FONDEN tenía como fin atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. En la aprobación del Presupuesto 2021, se cuestionó a los legisladores sobre la forma en que se afrontarían estos fenómenos meteorológicos y la reconstrucción tras su paso, al no haber etiquetado dinero para enfrentar los desastres.Los congresistas veracruzanos, señalaron que correspondería a la Secretaría de Finanzas "apartar" una bolsa para que se destinara a este tipo de emergencias.Hasta ahora, se desconoce en qué se usó el dinero que el Gobierno de Veracruz "sacó" de los 25 Fideicomisos Públicos que desapareció a finales del año anterior; entre ellos, el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago N°. 2001 denominado "Fondo de Desastres Naturales Veracruz"El panista Ricardo Anaya, denunció mediante un video que subió a las redes sociales, que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" y encarcelarlo para evitar que sea candidato presidencial en 2024, por lo que anunció que saldrá del país por una temporada.En un video de poco más de siete minutos subido a sus redes sociales, el excandidato presidencial denunció que López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder en su contra basados en las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Asegura el ex candidato presidencial que desde hace un mes tenían todo listo para proceder, y mostró publicaciones de las columnas de los periodistas Darío Celis y Raymundo Rivapalacio, en las que dan cuenta del inicio del proceso judicial en su contra.Sin embargo, señaló que el expediente estaba "hecho con las patas", pues, en su testimonio, Emilio Lozoya declaró que le habían entregado dinero a cambio de su voto cuando era diputado el 8 de agosto de 2014. "Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México", expuso Anaya. "Entonces, para no hacer el ridículo, hicieron una porquería: cambiaron la declaración de Lozoya, o sea, alteraron el expediente. En lo que modificaron, ahora la supuesta entrega de dinero ya no tiene nada qué ver con mi voto y la fecha ya no es el 8 de agosto", agregó.Tras comparar a López Obrador con los dictadores Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, quienes, obligaron a Benito Juárez y a Francisco I. Madero a exiliarse en Estados Unidos, Ricardo Anaya anunció que, además de defenderse, estará fuera del país "una temporada, espero que sea muy breve"."Es una decisión bien dura, pero a ese nivel se está degradando la política en México y por ahora no hay de otra, porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en 3 años", agregó.Dijo que aprovechará ese tiempo para reunirse con migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos.Con cubetitas y palas quieren liberar las calles de Xalapa que se inundaron hasta dos metros arriba del nivel. Que inútiles; cuando la yerba tapa el paso se aparecen con sus machetes, para la foto, y ahora nos tratan de agarrar de majes con sus juguetitos. Ni refugios temporales, ni despensas, ni cobijas, ni impermeables ni siquiera desalojos para evitar desgracias, no saben nada de nada.