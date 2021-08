Hoy viene AMLO

“Llovió más de lo que pudimos

contemplar y no pudimos alertar”

Guadalupe Osorno, titular de PC

Habitantes de miles de colonias de las ciudades donde más daño causó el paso del huracán Grace, tendrán hoy la presencia del mismísimo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien viene a reunirse con el gobernador y sus colaboradores, así como con alcaldes de las ciudades más afectadas, como Xalapa.Normalmente los presidentes visitan el estado siniestrado y caminan por las calles inundadas acompañados de ciudadanos y obviamente el gobernador, quienes le indican en qué consisten los principales daños y cuáles son las necesidades que tienen que resolver lo más pronto posible; el mandatario da instrucciones a sus colaboradores, a quienes vinieron con él para que atienda a la de ¡ya!, las órdenes que le da, se echa una minigrilla con el gobernador y se va, siempre dejando solucionado lo más importante: la instalación de buenos albergues, la participación de los militares en la ejecución del plan DNIII con cocinas y comida caliente para los desamparados, el reparto de despensas, el levantamiento de un censo para conocer con detalle cuántas casitas se tendrán que volver a levantar y qué es lo que se requiere para, en el menor tiempo hacer que vuelva todo a la normalidad.Lo que tiene que hacer un presidente de México en estos casos es lo que mencionamos, nada más que eso, debe considerar que entre la población hay luto por la pérdida de familiares, los animalitos con que se ayudaban a sostener como son vacas, gallinas, cerdos y otros, se perdieron como también las cosechas. Literal, la gente se quedó en la calle.Seguramente veremos por ahí colados, los tres o cuatro aspirantes a suceder en el cargo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya sin cubetitas ni palas para limpiar las toneladas de lodo que cayeron por las laderas de los cerros a las casas, ni los miles de metros cúbicos de agua que formaron los ríos que inundaron las principales calles de las ciudades. No tienen que estar ahí los meros, meros, a que los salude aunque sea de lejos el jefe o El Peje, para que no se olvide de sus rostros o por si algo se ofrece y resulta que él puede intervenir, pues adelante que oportunidades como esa no se dan a diario.Lo ha dicho con claridad en su mañanera AMLO, mañana martes estará en la ciudad de Los Treinta Caballeros, presidiendo la ceremonia de los Tratados de Córdoba al mediodía y posteriormente en Xalapa, "vamos a tener una reunión para iniciar un plan de apoyo a damnificados”.Ojalá tenga tiempo para ratificar por enésima ocasión el cariño y la confianza que le profesa, a ciegas, al gobernante. El mejor, el más honesto, el muy trabajador, lo mejor que le pudo pasar a Veracruz. Eso es lo que ha dicho él, nosotros solo lo recordamos reconociendo que aún no nos ha dado la oportunidad algún día de confirmar eso a los veracruzanos...Dura crítica al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, lanzó el líder del grupo Antorcha Campesina, ingeniero Samuel Aguirre, quien habla de las deficiencias y nulos resultados los cuales se notan por todos los rumbos de la geografía veracruzana y en nuestra vida cotidiana.Comenta el líder de la única organización política con presencia en todo el estado y a nivel nacional con distintos liderazgos, que “todos los días aparecen anuncios en las redes sociales en los que se ve al gobernador, o alguno de sus funcionarios, anunciando obras en Veracruz o diciendo que se está combatiendo la delincuencia en el estado o que se atenderán a todos los damnificados por los fenómenos meteorológicos, como el huracán Grace, pero en la realidad, en los hechos, ni hay obras estatales de impacto que beneficien a la población ni disminuye la inseguridad y seguramente no atenderán los daños causados por el huracán, porque todos estamos enterados que el gobierno federal desapareció el Fondo de Desastres Naturales.”“El gobierno de Cuitláhuac García está totalmente desprestigiado entre la opinión pública -basta leer los comentarios de los cibernautas en las redes sociales del Cuitláhuac-, y ellos mismos están conscientes de ese desprestigio, sin embargo, utilizan la mentira de manera sistemática, porque como dice el mismo López Obrador “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Cuantas veces no hemos escuchado decir al gobernador “este crimen no quedará impune...” Por cierto, en el régimen de Hitler, la técnica de la mentira fue clave.”“Ante el desprestigio, se apoyan en algunos medios de comunicación convencionales y en las redes sociales para manipular a buena parte de los lectores. Ante el desprestigio utilizan también la represión de todo tipo para someter a sus críticos.”“En el gobierno de Cuitláhuac todo lo planean con base en la mentira y la represión. Sus ejecutores están en las Secretaría de Gobierno y en la de Seguridad Pública. Sobran ejemplos de esto, basta mencionar el encarcelamiento de líderes sociales con delitos fabricados, la amenaza a organizaciones políticas que exigen mejoras para sus comunidades, el retiro de las policías municipales o el uso del órgano de fiscalización en los municipios que quieren doblegar a sus intereses. El uso de los programas sociales con fines electorales, las mañaneras del presidente López Obrador, la participación de los narcos y las GAFAM, que fueron utilizadas para atacar los opositores del gobierno, borraron la democracia de México el pasado 6 de junio.”“Por esto, si queremos una nación basada en el principio de la soberanía popular, la solución está en la toma de conciencia por parte de las clases trabajadoras de la manipulación a la que nos quieren someter las clases ricas de México y del mundo; en la participación activa en la solución de nuestros problemas, de manera organizada. Y Samuel Aguirre remata con un exhorto a la unidad de la clase trabajadora porque "Separados no encontraremos una solución en lo inmediato a los graves problemas por los que estamos atravesando millones de veracruzanos."