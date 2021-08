... Que tengamos en el estado de Veracruz como titular de la Secretaría de Protección Civil con licenciatura en Antropología Social, maestra en Literatura Mexicana y doctorado en Antropología, como lo es Guadalupe Osorno Maldonado, quien con su perfil académico no reúne los mínimos requisitos para estar en un cargo como el que le encomendaron en el gobierno estatal, se le debe nada más, ni nada menos, que al ex gobernador panperredista Miguel Ángel Yunes Linares.Así es amables lectores, el tan vituperado conservadurismo que aborrece el morenismo, es el que le permitió al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez nombrar en la Secretaría de Protección Civil a una académica, que, si bien es ampliamente reconocida en su ámbito, carece de los conocimientos básicos de una tarea de gran importancia que atañe a los más de ocho millones de personas que radicamos en la entidad veracruzana.... En agosto de 2017, la LXIV Legislatura veracruzana reformó la Ley número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, para que a partir de entonces, los titulares de la Secretaría estatal de Protección Civil, contaran “preferentemente”, con experiencia y capacitación en la materia y formación técnica profesional en disciplinas afines, lo cual permitió la designación en aquel entonces, de un licenciado en Administración de Empresas como nuevo titular de esa secretaría de despacho.Juan Carlos Saldaña Morán, licenciado en Administración, fue nombrado por el entonces gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, como nuevo secretario estatal de Protección Civil, luego de haber fungido como jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.El titular de la Secretaría estatal de Protección Civil en el yunismo, es hermano del ex panista y ex diputado federal perredista Julio Saldaña Morán.Desde entonces y por obra y gracia del panperredista Miguel Ángel Yunes Linares y la servilista complicidad de los integrantes de la LXIV Legislatura, los veracruzanos quedamos a merced de personas incapaces e inexpertas en el tema de la protección civil, cuya única virtud es ser amigos del mandatario estatal en turno. Diría el maestro Rafael Arias “pobre Veracruz”.... Pero esta situación no siempre fue así amables lectores, pues en 2013, el entonces gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, propuso al Congreso estatal y se aprobó la “Ley Número 856: De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, en la cual se estableció en su Artículo 29 que “El titular de la Secretaría deberá contar preferentemente con una (SIC) experiencia en materia de protección civil, formación técnica o profesional en disciplinas afines”.En el caso de los titulares de las unidades municipales de Protección Civil en Veracruz, a partir de hoy, además de lo anterior, deberán contar con “capacitación en materia de protección civil, formación técnica o profesional en disciplinas afines”.Ello implicaba que aquel o aquella que llegara a la Secretaría estatal de Protección Civil, debería contar con experiencia en materia de protección civil, formación técnica o profesional en disciplinas afines, esto es, ningún improvisado.Por ello amables lectores, insistimos en que el Yunismo en Veracruz está vivito y coleando aun cuando de dientes para afuera los circunstancialmente encargados de los gobierno federal y estatal digan con palabras que se lleva el viento, que aborrecen al conservadurismo.... Por lo anterior los legisladores morenistas que son mayoría, tienen ante sí la oportunidad de reformar la “Ley Número 856: De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” y ser congruentes con el no mentir y no engañar como se está haciendo ahora con una titular de la Secretaría de Protección Civil que a diferencia del cantante Luis Miguel, culpó a la lluvia del desastre que ocasionó en territorio veracruzano el huracán “Grace”.... Por fortuna para los veracruzanos, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene bien instrumentado el Plan DN-III, de auxilio para la población en casos de desastre, pues de no haber sido por ellos lo sucedido en el norte del estado con el pasado meteoro hubiera sido de peores consecuencias.No están ustedes para saberlo amables lectores, pero el pasado fin de semana, casi lunes, cuando la doctora en Antropología Guadalupe Osorno Maldonado, se presentó en Poza Rica, al norte de la entidad, el comandante al frente del PLAN DN-III le preguntó qué tenía y qué había preparado el gobierno del estado de Veracruz para atender la contingencia para el “Grace”, obteniendo como respuesta hombros encogidos y caras de what. Hágame favor.... Al correo [email protected]