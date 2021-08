Diputados en suspenso...

1.- Ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo tierra y, mediante una disposición aclaratoria, determinó que Mauricio Toledo [de “pelada” en Chile], no puede tomar protesta como diputado federal el próximo 1 de septiembre por haber sido desaforado y enfrentar un proceso penal.Igualmente se dispuso que, en su lugar, su suplente Jaime Valtierra García, podrá asumir el cargo pues no tiene impedimento jurídico alguno, si quiere hacerlo [es posición del Partido del Trabajo].Lo curioso de esta resolución es que, cuando se ventilaba el asunto del ausente, es que la relación inmediata se refería a la nulidad de la elección en San Martín, Texmelucan, Puebla, ya que la autoridad del Tribunal consideraba “...que Mauricio Toledo no cumplía con el requisito de ser residente y por lo tanto, no podía ser elegible...”, sin embargo, del sombrero de copa, el magistrado Felipe de la Mata dio un giro que no estaba en el script: en la discusión e hizo ver a sus homólogos, que Toledo no podría asumir por enfrentar un juicio penal y estar desaforado [ya se trataba de una reelección].Debe recordarse que el petista fue desaforado por enfrentar un proceso por presunto enriquecimiento ilícito cuando despachó como Delegado en la Ciudad de México.Por cierto, Mauricio Toledo Gutiérrez, ex diputado federal del Partido del Trabajo, se presentó de manera voluntaria ante el Departamento de Extranjería de la Corte Suprema de Chile para informar sobre su domicilio y reiterar su voluntad y disposición para cualquier requerimiento.El legislador se presentó acompañado de sus abogados, quienes reiteraron que Toledo es víctima de una persecución política en México.“Nuestro representado, y así lo demostraremos, ha sido víctima de persecución política en su país, por lo que hemos ratificado ante el máximo tribunal su entera disposición para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos”.2.- Este asunto tiene, de alguna manera, conexión con el expediente de Rogelio Franco Castán, detenido desde hace meses en Tuxpan, “...por el delito de ultraje a la autoridad...” del que la dirigencia de su partido, el PRD, espera que sea declarado diputado federal electo “...porque mantiene sus derechos políticos...”Jesús Zambrano, presidente del partido, ha demandado en diversos foros nacionales, sobre el caso contra Franco, para sea que declarado en libertad.Zambrano asegura que "...Franco Castán mantiene sus derechos políticos y ciudadanos vigentes, por lo tanto, asegura que será decretado en próximos días como diputado federal electo por los órganos electorales".Se recuerda que el ex Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, estaba preso en forma preventiva, cuando el Instituto Nacional Electoral validó su candidatura a diputado federal por la vía plurinominal.Los nuevos diputados rendirán, en estos días, protesta en la sesión preparatoria de la 65 Legislatura. El ex funcionario y ex dirigente del PRD estatal fue acusado de ultrajes a la autoridad cuando se resistió a su arresto por policías estatales, que primero lo quisieron aprehender por el delito de violencia doméstica, ante lo cual él presentó amparo.Declaró Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la próxima bancada del PRD en San Lázaro, que si el 29 de agosto, fecha en que se instala la Legislatura, el perredista sigue detenido, "para ese entonces (demandaremos que) pueda rendir protesta por el impedimento físico al que estaría sometido".Sin embargo, debe recordarse que Rogelio Franco, en la lista plurinominal, también tiene un suplente o suplenta.3.- Pero qué necesidad, pero en fin, cada quien construye el puente por el que quiere para pasar el río.Sorprende que Morena en la Cámara de Diputados, haya anticipado a cinco días de la instalación de la colegisladora de la LXV legislatura al Congreso de la Unión, por voz de sus dirigentes, la pretensión echar “montón” para registrar una “coalición legislativa” con sus aliados del PT y PVEM, en busca de repetir el número: quedarse otra vez, en forma paralela, con la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.Y, obviamente tal postura que fue rechazada por las bancadas de oposición, que advirtieron el cierre de diálogo para decisiones futuras.El presunto coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, alertó a la reflexión a la bancada mayoritaria. Y si el llamado no tiene eco, los tricolores no votarán por la elección de la Mesa Directiva, y la dirección de la cámara la en la práctica legislativa, la mantendría la Mesa de Decanos.Como se sabe en caminos legislativos, la Mesa de Decanos, se integra con quienes han sido legisladores en más ocasiones; La mesa de Decanos es el órgano temporal que instala cada legislatura y conduce la elección de la Mesa Directiva, lo cual ocurrirá el próximo domingo.Y cosas de la vida, morena: El Decano indiscutido es el diputado Augusto Gómez Villanueva, del PRI, a quien le correspondería presidir la Mesa de Decanos.Como es sabido, la elección del presidente de la cámara requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.Moreira, el coordinador en ciernes de los priistas, ha dicho que la Junta de Coordinación le corresponde a la oposición.“Es lo que nos toca. Si no se respetan los derechos, nos quedaremos los tres años con la Mesa de Decanos, porque para tener Mesa Directiva se requiere tener las dos terceras partes y ellos no las tienen. Nosotros la vamos a presidir”, agregó.Una buena práctica legislativa está ausente, hasta hoy, en el pensamiento de los nuevos diputados mayoritarios. Es su tren y dejarán que lo aborden, quiénes ellos quieran. Lamentable.