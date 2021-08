'Grace': rabia y oportunismo

Los damnificados por el huracán “Grace” en Poza Rica reclaman, y con justa razón, que “los candidatos fueron a buscar el voto y no han vuelto a ir”, según le declararon a un enviado del diario capitalino El Universal.Los reclamos surgen por doquier, no sólo por la falta de respuesta inmediata de los gobernantes de Morena sino también por la pasividad y ausencia de quienes ahora están en la oposición. Ni las dirigencias del PAN ni del PRI han movilizado a sus estructuras para apoyar a la población más vulnerable, tal como la asediaron hasta hace tres meses en busca de su voto.Ayer, sólo el diputado federal saliente, ex senador y ex candidato priista a gobernador, Héctor Yunes Landa, expresó en Twitter su agradecimiento “a todos quienes han respondido con generosidad a nuestra convocatoria para donar comestibles para las familias damnificadas por el huracán ‘Grace’”. En particular le agradeció su apoyo a Ramón Durón, hijo del desaparecido “Filósofo de Güémez”, quien desde Tamaulipas, dijo, “contribuyó con 50 despensas” para los damnificados de Xalapa.En contraste, el coordinador de la diputación local de Morena y presidente todavía de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado, Juan Javier Gómez Cazarín, presumió en redes sociales que “hizo llegar a Poza Rica más de 8 toneladas de insumos y víveres, para beneficiar a quienes sufrieron afectaciones por el huracán Grace”.En Facebook, uno de los amanuenses del diputado originario de Hueyapan de Ocampo destacó “la preocupación y sensibilidad del amigo Gómez Cazarín por aportar un granito de arena ante la terrible devastación”.En cambio, a través de esa misma red social, una asociación civil denominada Renovación Veracruzana Civil A.C. le hizo un fuerte reproche al senador con licencia y alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued, por su notoria ausencia ante la crítica situación que enfrentan los damnificados de la capital veracruzana.“Con los millones que usó Ahued para compra de votos pudo apoyar familias con muros de contención.“El árabe ladino, el Juanito de Morena #Ricardo Ahued reaparece junto a su comprador de votos #JuanMarín, mostrando peticiones archivadas”, le recriminan en alusión a un video que difundió en Facebook sobre las peticiones de obras que recibió en campaña, las cuales está programando para ejecutarlas en cuanto inicie su administración en enero de 2022.“Esa es la forma en la que el alcalde electo de Xalapa justifica el no salir a colonias a visitar afectados por ‘Grace’, como lo hizo cuando pidió el voto para él, #AnaMiriamFerráez, #RosalindaGalindo y #Villalpando”, le reprochan, pero afirmando que “no tiene la culpa el árabe sino quien le dio su voto”.Otro político que desde enero pasado anda en precampaña por la Presidencia de la República de 2024 y que no se ha parado por Poza Rica como lo hizo a principios de este año es el panista Ricardo Anaya, cuando lucró políticamente con el caso de un hijo de la señora Laura Mendoza que está desaparecido desde 2016.Bueno, por la llamada Petrópolis no se ha aparecido ni su hijo predilecto, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, quien este fin de semana difundió en su cuenta de Facebook una fotografía en la que se ve arrojando una cubetada de agua del patio de la casa del señor Justo García Mendoza, vecino de la colonia La Lagunilla, de Xalapa, pero el piso no se ve encharcado sino totalmente seco, lo que le valió al titular de la Sefiplan que sus seguidores en esa red social lo tildaran de “simulador”.“Los mexicanos siempre hemos demostrado ser un pueblo unido, un pueblo que no se suelta en momentos difíciles y que sabe reponerse siempre.“Hoy no será la excepción, uniremos esfuerzos y haremos lo necesario para recuperarnos”, publicó Lima Franco, quien además afirmó que “hoy Veracruz cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de desastres naturales, y atenderemos a toda la población afectada.”Sin embargo, ya van cinco días del impacto devastador del huracán “Grace” y habitantes y autoridades municipales de Poza Rica, Tecolutla, Papantla, Gutiérrez Zamora, Nautla, Tihuatlán y Coatzintla, en el norte de Veracruz, siguen reclamando el apoyo del gobierno del estado y de la Federación porque centenares de familias siguen careciendo de víveres, agua potable y energía eléctrica.No cabe duda que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, es un hombre afortunado.Ayer, para decepción de sus malquerientes, el hombre fuerte del gobernador Cuitláhuac García salió ileso del accidente aéreo suscitado en los límites con el estado de Hidalgo.“Estamos vivos de milagro”, publicó en Twitter, reconociendo la destreza del piloto que tripulaba el helicóptero de la Marina Armada de México.Hace un año Cisneros, contra los malos augurios de algunos de sus detractores que ya lo daban por muerto, logró vencer al Covid-19.Debería comprar una serie completa de la Lotería Nacional.