Sin recursos Hospital de Veracruz

“La semana entrante arranca

el censo para los damnificados”

El Oportuno

Con sólo 23 millones de pesos presupuestados anualmente para su operación, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz atraviesa una de sus peores épocas, advirtió el personal hospitalario que diariamente vive los riesgos y temen que dentro de poco tiempo colapse el servicio.Al interior del centro hospitalario, en donde se observa el deterioro que, aseguraron, tiene que ver con la falta de mantenimiento: áreas sin salida de emergencia, filtraciones de humedad por el sistema de aire acondicionado que no funciona en todas las salas, pese a estar en una región del estado en el que las temperaturas en verano llegan a superar los 39 grados centígrados.El área de recuperación está a punto de colapsar. Una parte ya se vino abajo, y sólo hay un pasillo estrecho. La puerta alterna que comunicaba al pasillo de salida fue clausurada. La semana anterior había una lista de espera de 57 pacientes acumulados de 9 días; en parte era por la falta de espacios en quirófano y en otras por la falta de insumos, que no son suficientes.La razón de tanto descuido tiene que ver con quien maneja la administración hospitalaria, Claudia Isabel Aguilar Arauz, una funcionaria que, entre otras fallas, ha usado las instalaciones e insumos para practicarse al menos tres cirugías que, ellos aseguran, fueron estéticas, aunque las hizo pasar por una cirugía mayor de columna.Documentos demuestran que hubo compra de insumos con un valor de aproximadamente 130 mil pesos y la beneficiaria fue la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien también firmó las hojas para la adquisición de los insumos que en pacientes normales sería muy difícil que se los brindaran con la rapidez con la que se los entregaron a la funcionaria, quien se dice ser protegida de el subsecretario de finanzas Eleazar Guerrero Pérez, primo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.De estos abusos, actos de corrupción y demás estaremos hablando exigiendo investigar a fondo y castigar a los culpables, dentro de muy poco tiempo. Ya falta menos, ya casi se van.El panista Ricardo Anaya comenzó a litigar su caso a través de las redes sociales, y ahora cuestionó la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR), en la que acusa que habría recibido seis millones 800 mil pesos que le envió Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, para aprobar la reforma energética.El exdirigente nacional del PAN y excandidato presidencial por ese partido en las elecciones del 2018, calificó de “locura” las acusaciones de la FGR en su contra.En un mensaje en Twitter dijo que para cuando se le acusa de haber recibido dinero ya no era diputado, y cuestionó que un voto a favor no es una prueba de soborno.“¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son incompetentes:Mi voto fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después.Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega.¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!”, escribió AnayaCon bombo y platillo Radio Televisión de Veracruz presentó su nuevo proyecto de entretenimiento, el cortometraje denominado “El Collar”, producción audiovisual realizada en alianza con ArtSequence y que fue presentada en función premier efectuada en las instalaciones de Cinetix Ánimas.La dirección y el guión estuvo a cargo del cineasta Tonatiuh García Jiménez, carnal del gobernador de Veracruz, y se trata de una Coproducción que se registra históricamente como la primera en su ramo desarrollada por Radio Televisión de Veracruz, tras 41 años de estar al servicio de los veracruzanos.“En medio de la crisis de salud a nivel mundial, en Radio Televisión de Veracruz hemos sido coherentes de nuevos consumos mediáticos, nos hemos reinventado como medio público para dar pie a la creación de la Subdirección de Contenidos para Plataformas Digitales”, destacó el director de RTV, Víctor Hugo Cisneros Hernández.Agradeció a Tonatiuh García Jiménez por la confianza en este medio público de comunicación para la realización de este cortometraje, que tiene como fin llevar a la sensibilización respecto de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el cuidado de la salud de todos en esta pandemia.“Uno de los objetivos de RTV como medio público perteneciente a las y los veracruzanos, es ser un escaparate del talento que hay en Veracruz, tanto de su gente como de sus instituciones, y este cortometraje, es resultado de puro talento jarocho. Mi reconocimiento a todas y todos los involucrados en ello”, enfatizó. Por su lado, Tonatiuh García dio a conocer que “El Collar” fue filmada en escenarios naturales de la entidad, a veces inhóspitos en momentos de encierro por la pandemia... ¿Queen pompo?... ¿nosotros? Es menester mencionar que el elenco fue integrado por egresadas de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, quienes contaron con el aporte del estelar Francisco Beverido, figura central en nuestro país.Será el 1 de septiembre cuando el Juez encargado retome el caso en contra del excandidato a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez por falsificación de documentos oficiales para obtener la candidatura ante el órgano electoral local, informó el abogado Jorge Reyes Peralta quien sostuvo que en el proceso que se le sigue a Yunes Márquez por fabricar documentos falsos en contubernio con el Ayuntamiento de Veracruz para aspirar a la presidencia municipal se mantendrá su intención de citarlo en libertad.Pese a esto, señaló que si el ex abanderado del PAN, nuevamente se niega a asistir, la autoridad estará en todo su derecho de mandarlo a detener con el uso de elementos policiacos.Asimismo, Jorge Reyes Peralta destacó que en el caso del alcalde Fernando Yunes Márquez, cuenta con 200 elementos de prueba de su participación para ayudar (ilegalmente) a su hermano mayor a aspirar a la Presidencia Municipal, por lo que es un hecho que solicitará su desafuero al nuevo congreso local el próximo 6 de noviembre."Me preocupa tu salud mental Andrés Manuel", le dice en redes Ricardo Anaya al Presidente, y la verdad no es el único preocupado, con esa cara de orate que va tomando y las puntadas que se avienta no estaría mal que lo llevaran a checar el tinaco.