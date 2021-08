Incertidumbre pandémica

*Sismo en Gobernación*Abusos ante tragedia*Difícil fin de semanaApenas a mediados de esta semana (lo comentamos con anterioridad) la más elevada autoridad en especialidades médicas de Estados Unidos, difundió su contundente autorización para aplicar la vacuna de Pfizer a menores de edad “pero con quince años ya cumplidos”, e inició la evaluación en torno a la posibilidad de que también pudieran ser inmunizados jóvenes con 14 años, escenario que aún no está del todo autorizado por especialistas médicos en el tema.En tales contextos el día de ayer (jueves) efectuamos el comentario (que hoy pudiera resultar aparentemente repetitivo) en tanto que en las últimas horas se ha difundido que un niño xalapeño de 12 años de edad, “ganó un primer amparo” para ser de inmediato inoculado y reciba su organismo la vacuna que lo protege contra agresiones mortales del Covid-19, dato que obviamente habrá de originar significativas polémicas, no sólo en espacios médicos y judiciales, sino al interior de todo el conglomerado social.Pero a más de ello, habrán de surgir polémicas de elevado nivel entre especialistas en le materia, todas ellas vinculadas en torno al Derecho a la Salud, tanto entre médicos, como entre el colectivo social y los espacios gubernamentales, dado que hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, existen crecientes escenarios de agudas divergencias entre puntos de vista médicos y gubernamentales, a los que se agregan las descalificaciones de millones de mexicanos, todo ello en torno a los escenarios pandémicos que ineludiblemente afrontamos con efectos en nuestros entornos de claros impactos depredadores.El que por un lado en los espacios judiciales mexicanos, se dicten amparos que de hecho ordenan se cumpla con la exigencia de vacuna en favor de un menor, en primer término habrá que suponer que dicho “menor” ha cumplido 15 año o más, porque hasta el momento las más elevadas autoridades en materia de evaluación médica en ámbitos internacionales, han otorgado el visto bueno a las autoridades civiles norteamericanas, para que la vacuna de Pfizer pueda ser inoculada, pero “en menores de 15 años cumplidos o más”... Documento formal, que obviamente excluye por el momento de “tales beneficios” a niños de 14 años o menos.En México resulta obvio (como acontece en todo el mundo) que una de las mayores preocupaciones relacionadas con la pandemia, lo ha sido el estado de indefensión que origina en los menores el no disponer de vacunas para su autoprotección, escenarios que desde los inicios de los efectos contaminantes, se intentó encubrir argumentando que “los niños no corrían peligro ante la amenaza pandémica”... Lo que resultó ser una de las más significativas mentiras maquinadas en ciertos ámbitos gubernamentales, mismas que ahora insisten “en lo mismo” como vía para restablecer las clases presenciales, lo que un significativo número de padres de familia tachan y rechazan.Los hechos por sí mismos refieren la incertidumbre que en los renglones de salud pública privan en los tiempos pandémicos actuales, referencias que para especialistas sobre el tema, habrán de prolongarse factiblemente hasta el transcurrir del próximo año, espacio de espera que pudiera permitir una mayor certeza en torno a los escenarios pandémicos, mismos que en la actualidad y por el momento, nos inducen hacia mayores niveles de preocupación.Lo que se leeMuchos son los que coinciden dentro y fuera del territorio nacional, que quien se desempeña como titular de la Secretaría de Gobernación, siempre habrá de ser la figura pública más discreta y eficiente del equipo singularmente cercano al Presidente de la República, ello porque (de hecho) su función primordial refiere múltiples senderos, que incluso lo encuadran no sólo como el operador más valiosos del Gabinete Presidencial, sino de la misma forma, la figura que tiene “todas las cartas” tanto para lo bueno como para lo malo, que le abren la factibilidad de ascender hacia el Poder Ejecutivo de la Nacional, lo que conforma incuestionablemente un espacio de negociación invalorable, marcos en los cuales incluso se da curso a que conflictos delicados puedan extinguirse no sólo de la noche a la mañana, sino incluso muchos antes del amanecer.No faltan quienes en la actualidad refieren que la Secretaría de Gobernación “ya no es la misma de antes”, concepto con el que no resulta fácil coincidir, porque podría aceptarse que ciertos titulares de tal dependencia, últimamente ya no han registrado la fuerza política del pasado, pero ello podría calificarse como un “pecado eventual” de quien despacha como titular de tales oficinas, porque los espacios de poder y lógicamente de influencias, siguen siendo los mismos en tanto que “Gobernación” constituye la cúpula después del trono, regla que en un muy escasas ocasiones no forma parte de lo que ya es considerado “como habitual”.¿Por qué emigra la que fuera en las últimas horas titular de la Secretaría de Gobernación en la administración de López Obrador, para retornar a los espacios legislativos de los que se encontraba con licencia?... Ya veremos.La verdad, se debe coincidir en que para haber sido la primera mujer que se desempeña en dicha encomienda, misma que constituye la de mayor importancia del Gabinete Presidencial, su actuación no reflejó la mano fuerte y la opinión oportuna que en esos espacios con frecuencia se requiere...Curiosamente, un nuevo titular de la sobresaliente área del equipo presidencial aparece en el escenario, responsabilidad que asume el actual y ahora exgobernador de Tabasco, Don Adán Augusto López Hernández... ¿Habrá que sumarlo como futuro precandidato presidencial o se trata de un distractor?... Lo cierto es que proviene de “Tabasco”.Lo que se veUsted que no habita en zonas devastadas por el ciclón, podría estar en condiciones de ni siquiera dimensionarlo, pero existen referencias difundidas en medios de comunicación, en las que se apunta que en zonas devastadas por los efectos de la tormenta ciclónica, existen quienes “ofertan” el kilo de tortillas en 50 pesos, hechos que por sí mismos reflejan que privan sectores en tierras veracruzanas, en los que no existen las mínimas referencias de solidaridad y comprensión hacia aquellos que más lo requieren.El tema no es nuevo... Desafortunadamente los veracruzanos y los mexicanos en lo general (por la recurrencia de escenarios semejantes) ya estamos lamentablemente habituados a ello... Pero tal escenario no exime a las autoridades para que urgentemente intervengan con la finalidad de recuperar “algo” de orden, precisamente ante los notorios espacios del abuso y desorden... Ya veremos si la voz ciudadana responde con los efectos apropiados.Lo que se oyeCuidado... En la región central veracruzana como es el caso del municipio orizabeño, considerado como el de mayor prosperidad y desarrollo integral en el área, se han reportados frecuentes casos de “menores desaparecidos”, delito que es considerado por los especialistas como el de mayores tribulaciones para el seno familiar en el que se registran.Lo aparejado al lamentable tema es que no se advierten acciones apropiadas y, por lo mismo oportunas y eficientes, no sólo para rescatar a las víctimas (lo que constituye lo primordial) sino de la misma forma para ubicar a los protagonistas de tales hechos delincuenciales, escenarios negativos que siembran severa inestabilidad, en una de las regiones consideradas como de mayor prosperidad en tierras veracruzanas, tal como lo es el municipio orizabeño...¿Habrá respuestas apropiadas hacia los lamentables escenarios orizabeños?... Ya se verá.Que registre Usted la oportunidad de disfrutar un buen fin de semana.