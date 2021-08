Rocío Nahle quiere la grande

“A Olga Sánchez no la echaron, se

fue por no estar de acuerdo con AMLO”

Porfirio Muñoz Ledo

Los de la 4T dijeron que serían distintos a los gobiernos priistas y panistas y lo mostraron pronto. Echaron de la estructura burocrática a quienes sabían hacer el trabajo de cada dependencia y se quedaron colgados de la brocha, con sus inútiles parientes y amigos a los que incrustaron en las nóminas oficiales; venían de organizar marchas y plantones provocando a la autoridad para ser reprimidos, sin conseguirlo, pero ellos a la primera de cambio que atizan a las inconformes, mujeres que se manifestaron protestando por los feminicidios; ofrecieron pacificar al estado pero con sus ondas de abrazos, apapachos, sexo, besos y no balazos, se disparó la violencia y hechos delictivos como los homicidios dolosos, los secuestros, el cobro por el “derecho de piso” las agresiones de parte de los cuicos obtuvieron especial relevancia; dijeron que acabarían con la corrupción y el abuso del poder y resultaron mucho más cínicos para robar, que todos los gobiernos anteriores; se dijeron demócratas, respetuosos de la voluntad popular y que se coluden con la delincuencia organizada para ganar la primera elección, además consiguieron la ayuda de la autoridad electoral, en el caso de Veracruz el OPLE, total que debemos reconocer que sí resultaron ser distintos, peores que todos los gobiernos que ellos combatieron o de los que se sirvieron para llegar al poder.Dice el refrán popular, que como todos siempre se cumplen: no hay mal que dure cien años y este para allá va. Son tan distintos que la víspera, como zopilotes o cualquier ave de rapiña, ya se andan comiendo entre ellos. Todavía no llegan a los tres años, a la mitad del sexenio y ya están inquietos por saber quién será el sucesor de AMLO, tanto que el mismo líder ha tenido que adelantarse a “destapar” o en su lenguaje “quitar las corcholatas a las botellas”, para que se hagan pedazos.El jefe personalmente en una mañanera le quitó la corcholata a la consentida Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; igualmente habló de Marcelo Ebrard, su Secretario de Relaciones Exteriores y por su cuenta el líder del Senado Ricardo Monreal Ávila, se encartó, lo mismo que Norma Rocío Nahle García, la Secretaria de Energía y Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, considerado como el mejor amigo de Andrés Manuel López Obrador, a quien habilitó como su nuevo Secretario de Gobernación... Cinco cartas de peso con las que estará jugando el presidente para lanzarlo como su candidato presidencial.Si nos dejamos guiar por la forma tradicional de hacer política, no distinta como los de la 4T, estaríamos brincando de gusto ante la posibilidad de que una mujer, ingeniera, destacada en su actividad política como diputada federal y miembro distinguido del partido en el poder, Morena, se enfilara hacia el cargo más importante del país, la presidencia, pero no. El efecto Nahle que ya se venía sintiendo dentro de la clase política moreniana, fue a la inversa, los involucrados en cargos de primer nivel con posibilidades (o sin ellas después de Cuitláhuac) de suceder en el cargo al actual gobernador se han dado la calentada de su vida, a punto de cautín cada uno siente que ya la tiene entre las manos (la candidatura o gubernatura) y a destazar como lo hacen sus socios electorales a los adversarios. El madrazo más lamentable es el que soltaron contra la UV a través de las redes sociales. Aprovechando que se encuentra en su proceso sucesorio de rector, y que hay personal dispuesto a jugar para llevar agua al molino de Morena, que sueltan un rumor y duro contra la Junta de Gobierno.Otro fregadazo lo dieron contra los encargados de organizar el censo y los apoyos a los damnificados por el huracán Grace; otros quedaron en casa donde se vienen dando todos contra todos y total que gobernar un estado como Veracruz ha quedado en tercer lugar: primero seguir acumulando lana, luego las zancadillas a los adversarios que se quieren pasar de vivos y hasta lo último el bienestar del pueblo que puede aguantar, “para que nos elige”. La verdad, para qué le pega al panal don Andrés Manuel, mire que desbarajuste armó. ¡Ah!, que a usted también le valemos menos que nada. Pobre pinche país.Resulta que un juez federal ordenóreponer el proceso penal en contra de Itiel "N", alias "el Compa Playa", detenido como presunto involucrado en el asesinato del diputado local priista Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido el 9 de noviembre de 2019, en un rancho de Medellín de Bravo.Por lo anterior, un juez de control en la entidad no vinculó a proceso por esos hechos al acusado, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló como autor material del crimen. (¿Qué raro no?).Por su parte, en conferencia de prensa en un céntrico café de esta capital, Celina García Rosales, mamá del tal Itiel, precisó que su vástago no ha obtenido su libertad, pues a pesar de la orden judicial, ahora se le investiga por otros dos crímenes ocurridos en Playa Vicente durante 2018 y que, según ella, tampoco cometió.En compañía de su abogado, precisó que Itiel aún sigue en el penal de Cosamaloapan, aunque el juez federal fue claro al sostener que las pruebas presentadas durante el proceso no son suficientes para comprobar su responsabilidad, por lo que se ordenó reponer el procedimiento.Al margen de cualquier interés personal, que lo único que nos movió fue la amistad personal porque Juan Carlos tenía cualidades que ya poco se ven en las personas como el respeto mutuo, nos indigna, nos ofende, que estos inútiles jueguen con cosas tan delicadas como es el asesinato de un ilustre veracruzano.Trabajadores delHospital de Alta Especialidad de Veracruzrealizaron una manifestación,en el área privada del nosocomio,porinconformidades con la administradora, quien presuntamente ha llenado la nómina con familiares y ha dejado sin empleo al personal que ha laborado por contrato.Los manifestantes indican queClaudia Isabel Aguilar Arauzllegó al hospital, en febrero de 2020, como Administradora y ahorasolicita que le asignen una plaza, con lo que busca quedarse de base en el hospital cuando hay trabajadores que llevan 15 años trabajando por contrato no han recibido su plaza, además de no contar con el perfil que se requiere para el encargo que ostenta.La funcionaria acosa a los trabajadores, pues les toma fotografías hasta cuando van al cajero automático instalado dentro del hospital, mismo que fue dispuesto paraevitar que los trabajadores salieran del lugar.Durante la protesta, se indicó que la Administradora presume estar protegida por el primo del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, de nombre Eleazar Guerrero, subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación.También el helipuerto del hospital lo desmantelaron y la Administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz lo vendió como chatarra y los expedientes se vendieron por kilo.A pesar de la saturación de hospitales que se sufrió en Veracruz durante la pandemia, el área privada del hospital fue cerrado el año pasado por la funcionaria, quienlo ocupó como oficina para evitar trabajar cerca de los pacientesque llegan y que pudieran estar contagiados de coronavirus. Esa es la 4T que están “unidos todos” para robar como lo hizo en su momento el PRIAN.El retorno a las clases presenciales se da en el “peor momento”, porque se conjuntó con el pico más alto de la tercera ola del coronavirus.Así, el amplio sector de menores de 18 años –millones de niños y adolescentes que no reciben todavía la vacuna contra el virus y que no están contemplados para recibirla–, comienza a mostrar un alarmante incremento tanto en el número de contagios como de hospitalizaciones, al extremo de que algunos hospitales pediátricos prenden sus focos rojos y lanzan llamados de alerta.Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de Salud y Bienestar de Nosotrxs, comenta preocupado:“Es el peor momento para regresar a clases presenciales. No estamos inmunológicamente preparados para hacerlo. Por un lado, estamos en el pico más alto de la tercera ola de la pandemia. Y por el otro, los niños y adolescentes que regresan a las aulas son una población particularmente muy vulnerable porque no ha tenido acceso a la vacuna.“Claro que urge regresar a clases, de eso no hay ninguna duda, pero no justamente cuando se está incrementando el número de personas infectadas y además predomina la variante delta, más contagiosa que las variantes previas y que incluso afecta a personas que ya se habían contagiado anteriormente”, expresa.Remarca que “la positividad es más alta ahora entre los menores de edad. Y esto ocurre en México y en otros países. Estamos viendo más niños contagiados y más niños que están llegando a los hospitales. Esto se debe a que, repito, no están vacunados y a que en toda la población también se incrementaron los contagios”.Con motivo de la elección de rectorEl Dr. Yanga Melgarejo nos manda una opiniónEs increíble que a estas alturas del proceso para la elección de quien será Rector y tendrá la responsabilidad de guiar a nuestra Máxima Casa de Estudios, hayan aparecido artículos que señalan anomalías de los designados como la terna final. Con el respeto que me merecen quienes así lo hicieron, venga de donde provenga, me parece que es una falta de respeto no sólo a los integrantes de la Junta de Gobierno, que también fueron designados por un proceso debidamente normado en la institución, es una falta de respeto a nuestra Alma Mater, la Universidad Veracruzana, seguramente por quienes han querido imponer a su candidato, y si fue uno de los no elegidos, aún más grave, que se le sancione, porque lo primero que nos preguntamos, es, porqué no lo hizo de manera verbal o escrita en las reuniones que tuvo con los integrantes de la junta en el transcurso del proceso, recuerden que la vida es un proceso de competencia, en el que se gana, pero también se pierde, y hay que saber perder... no se vale... la UNIVERSIDAD VERACRUZANA es un estandarte de Veracruz y es AUTONOMA, no se les olvide.Para quienes todo le debemos a la Institución, es triste que los universitarios en general, autoridades, no salgan en defensa de su Alma Mater, condenando aseveraciones de ardidos que no les favoreció el proceso o que quieren imponer a su preferido.Dr. Yanga Melgarejo OrtízEl alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aclara: Trabajaré en tres vertientes por el país: uno, sobre la voluntad y necesidades de los que lo llevaron al triunfo, dos, sobre las necesidades del país y tres, apoyando el proyecto de la cuarta transformación del Licenciado Andrés Manuel López Obrador.