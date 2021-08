Sagrada e intocable, la autonomía de la UV

Este lunes será un día y una fecha especial para la comunidad universitaria del estado: finalmente, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad Veracruzana designará al nuevo rector “sin presiones de ninguna especie que pretendan determinar sus decisiones”.Así ha sido en el pasado, desde que la casa de estudios es autónoma, así debe de ser y así deberá seguir siendo.La JG se vio precisada a emitir un comunicado el viernes luego de que, primero en las redes sociales y luego en diferentes medios informativos, se publicó información que puso en duda la autenticidad de los planes de trabajo de los tres finalistas designados.En respuesta, el cuerpo colegiado argumentó que “En tiempos tan delicados para la estabilidad de los principios y de las instituciones” debía hacer un llamado a la comunidad universitaria a “no dejarse provocar por comunicados anónimos” y a no aceptar “opiniones carentes de sustento y veracidad”.En las publicaciones que se hicieron, en efecto, se dieron presumibles pruebas de los plagios, pero nadie las sustentó con su nombre, apellidos y firma, y no se puede proceder desde la formalidad ante el anonimato.Pienso que la universidad y la comunidad universitaria han alcanzado un alto grado de madurez y de libertad en el que ya no cabe actuar desde el anonimato, pues cualquier intento de represalia sería reprobado por todos. Por ejemplo, ha sido admirable cómo muchas estudiantes, con valor, dando la cara, su nombre y apellidos, han denunciado casos de acoso sexual y hasta ahora, que se sepa, nadie ha sido víctima de alguna represalia. Al contrario, han recibido todo el apoyo de la opinión pública.Creo que lo correcto, en todo caso, en lugar de litigar en las redes sociales o en los medios, si bien se les hubiera dado cuenta de una acusación formal, hubiera sido pedir ser escuchados por los miembros de la JG y ante ellos presentar las pruebas para que se actuara en consecuencia.No se hizo y hoy habrá humo blanco.Quien en cambio sí dio la cara, su nombre y apellidos, para cuestionar el proceso fue uno de los aspirantes, Rafael Vela Martínez, quien se pronunció porque el Congreso local propusiera un rector interino y que tanto los finalistas como los propios miembros de la Junta de Gobierno renunciaran “por ética”.Me llamaron la atención declaraciones que hizo a la agencia AVC Noticias, pues se basó en los señalamientos anónimos, pero también por el hecho de que señalara que “todo el proceso de selección ha sido irregular, pues hay parcialidad de los integrantes de la Junta de Gobierno que tienen una preferencia entre los integrantes de la terna”.Conozco al doctor Vela Martínez. Nos reunimos a principios de julio pasado cuando me informó su decisión de inscribirse como aspirante y me adelantó detalles de lo que sería su plan de trabajo. Lo conozco de antes, a su paso por la función pública y luego en el equipo de trabajo del exrector Raúl Arias Lovillo a la alcaldía de Xalapa. Hemos convivido incluso en ocasiones.Respeto su opinión pero como universitario difiero de él. Me extrañó, dada su formación, su madurez y su reconocida trayectoria como académico e investigador, que hiciera un serio señalamiento a título personal, lo cual es de reconocerse, pero que no dijera quién es el favorecido y si todos los colegiados participan en el enjuague, además que no presentara pruebas o, como dijera Cuitláhuac, al menos indicios.Es de lamentarse porque, es mi criterio, todos los integrantes de la comunidad universitaria debemos velar por los intereses de la casa de estudios y protegerla de la simulación, de los intereses ocultos, intencionados y de que sus autoridades actúen con ética. Ayudamos si denunciamos pero con nombres y apellidos, con pruebas.Como universitario, tampoco estoy de acuerdo con él de que sea el Congreso local el que proponga un rector interino. ¿Los diputados de Morena, que no tienen ni la menor idea de lo que es la UV, que tienen un bajísimo nivel de estudios y de preparación académica (el diputado Maleno Rosales quiso justificar que su hijo cobraba como aviador porque había terminado la primaria), que no tienen iniciativa propia, que son unos títeres cuyos hilos los manejan desde el palacio de gobierno, que aprueban iniciativas que ni siquiera leen? ¿Alguien se puede imaginar a Zenyazen Escobar como nuevo rector, interino?Pero si se diera sería regresar 25 años atrás, cuando el gobernador en turno nombraba a su antojo al rector, de acuerdo a sus intereses. La autonomía de la UV, que en buena hora otorgó el gobernador Patricio Chirinos Calero (la Ley de Autonomía se publicó el 30 de noviembre de 1996), es y debe ser sagrada e intocable. Es patrimonio de la comunidad universitaria a la que corresponde, y a nadie más que a ella, decidir su vida interna.La universidad, como argumentó en el 96 Chirinos, implicó “reconocer y garantizar la capacidad de la comunidad universitaria para darse a sí misma normas internas, su perfil académico, sus formas de gobierno y sus autoridades”, a la vez que destacó que el régimen de autonomía conllevaba como elementos esenciales la facultad y responsabilidad que asumía la casa de estudios de gobernarse a sí misma, de elegir a sus autoridades.Hoy, pues, surgirá el nuevo rector de entre Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizio y Jorge Manzo Denes. Coincido con los integrantes de la Junta de Gobierno: los actuales son tiempos tan delicados para la estabilidad de los principios y de las instituciones como para poner en riesgo los de nuestra universidad. Que la mejor decisión que se tome este lunes sea la mejor.Los universitarios, eso sí, debemos ser vigilantes de que priven los intereses de la alma mater, que no se desvíen sus principios y que prevalezcan sus valores originales; en todo caso, reclamar y oponerse. Demos el voto de confianza a los colegiados y apoyemos con nuestro trabajo, con resultados, al nuevo rector; exíjámosle que cuide y acreciente el prestigio de la casa de estudios y detone todo su potencial con libertad e independencia para que siga siendo la mejor universidad pública, popular, gratuita, del sureste del país, una universidad al servicio de la sociedad veracruzana.Sara Ladrón de Guevara se despide hoy. Luego de dos periodos como rectora pasa a la historia como la primera mujer que ocupó el cargo. La suya es obra humana y no hay hombre ni mujer perfectos. Es cierto el dicho de que solo no se equivoca quien no hace nada. En mi opinión personal, sin embargo, son muchos más sus positivos que sus negativos. Alguna vez le dije que, en el caso de mi área de trabajo, ella y el director de la Editorial, Édgar García Valencia, serán recordados como quienes insertaron a la UV en el mundo de la producción editorial digital, en la que destaca entre las instituciones educativas de todo el mundo, y ya ni se diga del país.CAJA DE HERRAMIENTAS. Tamaño berrinche han de haber hecho ayer en el palacio de gobierno porque el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, mediante carta, rindió protesta como nuevo diputado federal plurinominal por el PRD. El presidente de la mesa de decanos, Augusto Gómez Villanueva, leyó la misiva con lo cual tomó como válida la rendición de protesta del tuxpeño. Franco recordó en su texto que el gobierno de Veracruz lo tiene privado de su libertad a pesar de que opera en su beneficio la presunción de inocencia y que tiene a salvo sus derechos políticos, tal como se manifiesta en la constancia de asignación de diputaciones electas del INE. Otro caso que se le cae a la fiscal Verónica Hernández Giadáns... Ayer, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, hizo un reconocimiento al PAN y al PRD por fortalecer la alianza VaPorMéxico... Se vio bien Javier Herrera Borunda al apechugar el ajuste para lograr una total paridad de género en la nueva Cámara de Diputados, lo que lo dejó sin diputación federal plurinominal. Merece comentario aparte... Rindieron protesta los dos diputados federales veracruzanos del PRI, Pepe Yunes y Lorena Piñón, por Morena, Rosa María Hernández Espejo... Falleció ayer una verdadera institución del periodismo en Catemaco. Descanse en paz Ramiro Gracia Bernal.