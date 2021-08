Vacunas... lección histórica

*Lentitud post-ciclónica*Las polémicas clases*Escuelas devastadasDe “clásicamente racistas” están siendo calificados por funcionarios que forman parte de la élite superior en el Gobierno del Estado, a los veracruzanos que ya fueron inoculados (como el caso de algunos maestros) con vacunas cuyas referencias en los ámbitos de especialistas, son calificadas como las de menor efectividad frente el coronavirus, hecho que ante el panorama de muerte que priva entre nuestros entornos, inclina (insisto: como es natural) hacía la búsqueda de oportunidades para ser dotados de mejor nivel de anticuerpos que permita la sobrevivencia pese al contagio.El disponer de mayores niveles de protección frente a las agresiones del coronavirus, constituye incuestionablemente una reacción natural en todo ser humano, mucho más si se es padre de familia con prolongada responsabilidad sobre el destino de sus descendientes, pero a más de ello, en los marcos de una devastadora pandemia (los millones de muertos que se registran en el mundo entero) induce hacía la búsqueda del mayor nivel de autoprotección, tanto en lo personal como los entornos familiares.No se duda en que existen programas definidos por quienes nos gobiernan para contener la epidemia, como lo es precisamente el caso del proceso de vacunación, pero en el tema referido también existe el referente a la tardía reacción al interior de las esferas gubernamentales, para adquirir con mayor celeridad y obviamente “oportunidad” la cifra de vacunas apropiadas, así como diseños de programas también acelerados y correctos, que nos hubieran permitido a los mexicanos ser vacunados con mucha mayor celeridad que el registrado en nuestro país, ámbitos en los cuales aún faltan millones por vacunar, lo que de ninguna manera podría ser acreditado a la resistencia de los mexicanos, sino a una reacción inicialmente lenta para la adquisición de las vacunas que se requieren en el país.Ahora Bien: ¿Qué tiempo de inmunidad frente al coronavirus nos brindan las diversas vacunas que recibieron y recibirán los mexicanos?... Porque ciertamente apenas estamos tratando de identificar con clara certeza qué grado de protección nos ofrecen a los ya inoculados, espacio que ha dado curso a polémicas por doquiera, en tanto que no sólo privan dudas sobre niveles de efectividad, sino de la misma forma en torno al tiempo de vigencia que registrará en nuestro organismo, respuestas que por el momento no dejan de ser suposiciones, o como habitualmente referimos los mexicanos: “Son evaluaciones al ojo del buen cubero”.De hecho, se podría considerar que quienes hemos recibido la vacuna, todos los millones de vacunados en el mundo, nos convertimos (de alguna forma) en una especie de voluntarios, para ser receptores de un producto aparentemente generador de inmunidad, frente a una pandemia aún no del todo conocida, así como una o varias vacunas exactamente en las mismas circunstancias.Al final del día somos los humanos lo que de siempre hemos sido... “Una especie sujeta repetitivamente a experimentos” tanto en rangos gubernamentales, como educativos e incluso de comportamiento social, al que obviamente se agregan los vinculados con la alimentación, la distracción y la salud pública...Mucho se referirá en la historia que hoy apenas escenificamos, sobre la cual y hacía el futuro, nuestra descendencia podría agudizar aún más las polémicas en un afán por realmente “aprender la lección”.Lo que se leeSe esparcen por doquiera en las amplias regiones veracruzanas, en las cuales se registran daños ocasionados por el pasado huracán, las referencias de “muy lento” apoyo por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, escenarios de pasividad que pese a la emergencia, en algunos puntos de Veracruz como la zona de Chiconquiaco, área en la cual cerraron la semana, de hecho, sin respaldo alguno para acelerar el desbloqueo de caminos que fueron afectados por la tormenta, situación que incluso generó escasez de productos básicos en esa región, misma indudablemente al escaso apoyo por parte de las autoridades, incluyendo el referente a la reactivación de las vías de comunicación, que favorezca los habituales traslados de productos que son elementales para la subsistencia, incluyendo obviamente el relativo a medicamentos.Los hechos sobre el aislamiento y la ausencia de apoyo oportuno y eficiente, por parte de las instancias gubernamentales, para superar el problema en referencia no sólo en materia alimentaria, sino en renglones mayormente delicados y por lo mismo emergentes, como los vinculados con afectaciones a la salud, constituyen escenarios que no deberían de prolongarse por más tiempo, precisamente porque ya se registran reflejos de notoria irritación en el seno del colectivo social, lo que por obviedad podría conducir hacia reclamos y protestas, agregando conflictos en espacios sociales que obviamente complicarían (aún en mayor grado) los problemas derivados de los efectos del huracán.Lo que se veBajo una inicial presión gubernamental que terminó por ceder espacios ante las protestas de padres de familia, hoy se reinician “las clases presenciales” pero ya no forzada hacia todos los alumnos, sino respetando la decisión paterna del enviar o no a sus hijos a los centros escolares, hecho que vuelve a validar la impartición de clases por vía de Internet, porque a más de ello los alumnos que acudan a sus escuelas serán divididos en cada salón por tres grupos:En lo referente a clases presenciales unos recibirán clases en la escuela los lunes, miércoles y viernes, mientras que otros lo efectuarán los martes y los jueves, para la siguiente semana los de martes y jueves recibir clases presenciales los lunes, miércoles y viernes y así sucesivamente, mientras que todos los demás seguirán recibiendo de lunes a viernes las clases a distancia.Está claro que existirá permanente evaluación sobre la salud de los alumnos y sus familiares, especialmente en lo relativo a clases presenciales, porque si desafortunadamente se llegaran a disparar los contagios al interior de ese sector escolar, obviamente se podría dar marcha atrás al programa educativo en referencia y retomar sólo las clases a distancia... Ya se verá en unas semanas los resultados de la nueva estratégica en materia educativa.Lo que se oyeQue en la prácticamente mayoría de los casos, los padres que acudieron para realizar tareas voluntarias de limpieza en los centros escolares gubernamentales, instalaciones (muchas de ellas) no sólo en abandono, sino claramente objeto de actos vandálicos, incluyendo las áreas de sanitarios, lo que constituye un reflejo de que los espacios educativos (por más de un año) no dispusieron de ningún tipo de servicio, ni en lo relativo a la limpieza, así como ajenos a sistemas de seguridad y... Ya no se refieran temas vinculados con el mantenimiento que toda edificación requiere.Ante ello resulta normal el cuestionar: ¿Y dónde se encontraban las autoridades para evitar tales irregularidades, incluso de carácter delictivo, para proteger las instalaciones en referencia?... Cosas veremos y aun así no las creeremos.