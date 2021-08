“...si nos hubieran dicho...”

1.- ¿El PRI podría ser “aliado estratégico de Morena? A juzgar por las palabras de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, eso podría venir en el camino.Como es sabido, el PRI obtuvo la JUCOPO [Junta de Coordinación Política] para el primer año de funciones de los diputados en San Lázaro, en tanto que Morena presidirá la Mesa Directiva que iniciará los trabajos en el mes de septiembre, y también por un año.¿Flexibilidad para el frente opositor en la Cámara Baja?¿Qué estará pasando en Dinamarca? Porque Almocar brilla por su ausencia.[Aunque tras bastidores, esto se atribuye a la dirigencia nación del PRI: “...La dirigencia del partido ratificó que el tricolor integrará un frente legislativo con el PAN y el PRD en San Lázaro. Aunque se dijo dispuesta a dialogar con otros partidos, añadió que no avalarán iniciativas que violenten o lastimen el régimen representativo del país o al Instituto Nacional Electoral.Tampoco aquellas que militaricen al país, le quiten competitividad o sean ocurrencias. No se apoyará aquello que no sea en beneficio de México, añadió.A la pregunta en torno a si se mantendrá la alianza con PAN y PRD en las elecciones del próximo año, dijo que la coalición fue potente y exitosa, por lo que estarán dialogando y construyendo consensos rumbo a los comicios de 2022. Si hay éxito construiremos para 2023 y subsecuentemente...”Cuando el río suena...agua lleva...2.- Por vía de mientras, ayer se produjo un “quiero entrar y un no pasarán” en el antiguo local de la Cámara de diputados al Congreso de la Unión que ahora lo es de los diputados de la ciudad de México.Esto es lo que dicen los medios: Una de las alcaldesas electas de la ciudad de México, precisamente la de Álvaro Obregón, Lía Limón, “...resultó herida en la nariz al ser golpeada por el escudo de un policía, según su testimonio, luego de que ella y el resto de los alcaldes electos de oposición intentaran saltar sobre los elementos que resguardan el Congreso de la Ciudad de México...”Después de los empujones y golpes al tratar realizar una conferencia de prensa en las inmediaciones del recinto legislativo, localizado entre las calles de Donceles y Allende, en el centro de la ciudad, el grupo de la Unión de Alcaldes de la capital (UNACDMX) se dirigió al inmueble donde intentaron cruzar la valla que formaban los policías y en la gresca Limón resultó herida.En videos del incidente se aprecia cómo la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue ayudada para saltar a los policías."Cachen a (Mauricio) Tabe", gritó Cuevas, cuando el alcalde electo de Miguel Hidalgo también intentó cruzar sobre los efectivos.Limón acusó que fue un policía quien, con su escudo, la hirió en la nariz.Lía repudió que “esta sea la manera de iniciar” el contacto con los alcaldes electos.El motivo por el que los alcaldes electos, que aún no entran en funciones, acudieron al Congreso a solicitar a los diputados que no aprueben la ley que homologa la imagen de la policía en la Ciudad de México, pues de entrar en vigor, el programa de seguridad del panista Santiago Taboada, en Benito Juárez, tendría que desaparecer, y quien sabe que otras cosas contenga la ley en cuestión.Aquí hubo el clásico: “...si nos hubieran dicho que querían entrar...”3.- Damnificado mayor: Javier Herrera Borunda que no será diputado federal para el trienio que viene...y lo de Rogelio Franco Castán así va:Preso por el delito de “ultrajes a la autoridad” en un penal de Veracruz, [y otros cargos] rindió protesta, por escrito, como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y la bancada perredista demandó su inmediata liberación.“En un hecho inédito, el ex secretario de Gobierno en la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, envió una carta al presidente de la Mesa de Decanos, Augusto Gómez Villanueva (PRI), para solicitarle dictar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos”.“De enterado”, expresó el Decano de los Diputados en San Lázaro, y cuando se llamó a cada uno de los legisladores para elegir a la Mesa Directiva para el primer año de la 65 Legislatura, se cantó el nombre de Franco Castán para que votara.El miércoles se verá más claro...