¿Estado fallido?

Dos arteros asesinatos en las últimas 24 horas han sacudido a la ciudad de Córdoba sin que nadie haga nada por parar la violencia que acecha al estado de Veracruz.Se trata de los asesinatos de personajes muy cercanos al alcalde electo de Córdoba, el morenista Juan Martínez Flores.Uno de los asesinados a balazos fue su coordinador de campaña y operador políticoGrodetz Ríos Andrade,el otro era su principal asesor y futuro regidor municipal,José Manuel (Pepe) Aguilera, quien también fue masacrado a balazos.Asesinatos por los que hasta ahora han hecho total mutis el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, así como la Fiscala Carnala, Verónica Hernández Giadáns. Lo mismo que el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien se le pudo ver este fin de semana muy quitado de la pena en una plaza comercial de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, recorriendo stands y comprando artesanías, cuando debería estar en la zona centro del estado atendiendo la grave situación de inseguridad que se viven en la zona de las altas montañas donde el crimen organizado se ha adueñado de la región.No así el alcalde electo Juan Martínez, quien tras los lamentables hechos ha hecho un enérgico llamado al Gobierno del Estado para que acabe el terror que se vive en Córdoba y la región centro del estado, zonas sin ley donde el crimen organizado anda operando a sus anchas."No solo le pegaron de tiros al más cercano de mis colaboradores, le dispararon a la esperanza de cambio de esta ciudad y dispararon contra la democracia. Estoy indignado por el asesinato de Pepe, pero esta violencia no me intimidará", publicó en sus redes sociales Juan Martínez Flores, alcalde electo de Córdoba.Por estos crímenes, Martínez Flores lanzó la exigencia a la FGE para esclarecer los hechos con rapidez, no como ha venido ocurriendo desde que llegó Verónica Hernández Giadáns a la titularidad de la FGE donde se fabrican culpables y los casos acaban siendo evidenciados como montajes destinados a disminuir la presión pública por su inoperancia al frente de la FGE.En Radiotelevisión de Veracruz regresan los cambios en medio de un misterio estratégico de parte de su titular Víctor Hugo Cisneros, quien en nombre del Secretario de Gobiernosolicitó la renuncia al jefe de la Delegación Veracruz, Ferrer González Lima, quien a partir del 31 de agosto deja dicha jefatura, el rumor de una antipatía por parte del director de RTV hacía González Lima, primer nombre propuesto para la titularidad de ese organismo se fincó al comienzo de esta administración, relación que siempre se mostró tensa.Cisneros, a través de Enrique Ávila, Subdirector Administrativo le negó todo tipo de presupuesto para la Delegación a González Lima, quien, sin poder tomar decisiones acerca de los desperfectos que abundan en la Delegación, mendigó cada compostura de las mismas.Esos fueron los motivos por los que no hubo produccines en su cargoyes que, en repetidas ocasiones se pudo ver a los compañeros de RTV Veracruz empujar los carros de la televisora, caerse los tripies de las cámaras en entrevistas, además del fuerte adeudo que la delegación tiene con la CFE por retrasos en los pagos y los aires acondicionados obsoletos por lo que no funcionan, así que con todos los argumentos expuestos por Víctor Hugo Cisneros ante su tío Eric Cisneros, le dieron las gracias a González Lima, le pidieron discreción para su despido y lo sacaron por la puerta de atras. González Lima es el primero de una larga lista de los cambios administrativos que se tienen planeados.Después de Ferrer González, se sabe que la siguiente baja de será Enrique Ávila con quien nunca se ha podido poner de acuerdo en las cuestiones económicas, a quien ha solicitado auditar muy discretamente para confirmar su salida por malos manejos.Randy Ramírez y Alberto Aguilar serán los siguientes, por instrucciones del titular de comunicación quien hábilmente desmantelara las subdirecciones para tomar el control del organismo y volverlo agencia de promoción de Gobierno del estado en la carrera a la siguiente gubernatura, opara que Cisneros logre ingresar a gente de Rocío Nahle, y asegurar algún hueso en la siguiente administración.Así que los compañeros de RTV en la Delegación Veracruz, están a la espera de que se presente al nuevo delegado o delegada, solicitando que llegue a integrarse y no a desintegrarla, ya que en las últimas administraciones solo han habidos despidos de personal y una visible decadencia de sus equipos e instalaciones, González Lima ha sido el menos "malo" de los últimos administradores, cuenta con perfil, experiencia y conocimiento, recordemos que fue titular de Televisión universitaria, donde hizo un buen papel, lástima que nunca contó con la simpatía de Cisneros, quien de la misma manera que le pidió la renuncia le pidió discreción para no quedar como el villano de la telenovela de RTV.Lamentable que en RTV llevan dos años y medio sujetos a la disponibilidad del secretario de Gobierno, acabándose lo poco queda de la misma, sin infraestrucutrua, cacareando actos de irrelevancia y sacando beneficios de este organismo, que no tarda en quedarse sin señal por la falta de "fierros".El desgastado discurso del presidente López Obrador, quien según él ya terminó con la corrupción, se estrella contra realidades que los medios de comunicación se dan vuelo publicando como ayer en REFORMA, donde se pinta de cuerpo entero la realidad que se vive en la administración de la 4T.“Frida Martínez Zamora, ex Secretaria General de la Policía Federal (PF), desvió 65.1 millones de dólares que estaban destinados a pagar una plataforma de inteligencia contratada con una empresa del Gobierno de Israel. Ahora está prófuga desde 2020 y con ficha roja de la Interpol.”“El contrato fue firmado en 2015 por 133.9 millones de dólares con la paraestatal Rafael Advanced Defense Systems (RADS), una de las mayores proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel. El servicio contratado fue para el "análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia", que a la fecha no es utilizado por la Guardia Nacional (GN), pero por el cual se pagaron al menos 65.5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo acordado.Se trata de los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite que permiten obtener y analizar volúmenes masivos de datos, imágenes y videos georreferenciados para generar inteligencia accionable, incluido un módulo de reconocimiento táctico instalado en un avión que se coordina con vehículos especiales en tierra.”“Frida Martínez está prófuga de la justicia por el presunto desvío de más de mil 760 millones de pesos, pero en particular los desvíos de este contrato fueron confirmados y notificados mediante edicto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en un citatorio publicado el pasado 16 de agosto. En 2016 y 2017, la PF pagó un anticipo de 39.2 millones de dólares a RADS, así como cuatro facturas iniciales por 26.3 millones de dólares.”“Pero Martínez nunca pagó las siguientes 16 facturas a la contratista, por 65.1 millones de dólares, aunque el dinero ya estaba autorizado desde el 15 de septiembre de 2016, tres días después de que una delegación de 12 funcionarios de la PF regresó de un viaje de una semana a Tel Aviv, pagado por RADS. En 2019, la Auditoria Superior de la Federación concluyó que el contrato con la paraestatal RADS fue un desastre, pues no hubo un análisis previo de las necesidades de la PF, con lo que su viabilidad no fue confirmada. Rogelio Franco Castán es diputado federal en funciones, con todas las prerrogativas que le concede nuestra Carta Magna. Inclusive, goza DEL FUERO; porque el fuero en sí, se materializa a través del cargo y Rogelio Franco ya está en funciones como Diputado Federal.