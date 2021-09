UV, con Rector 4T

Quizá no está afiliado a Morena, pero el nuevo rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, resultó ser de los 13 aspirantes registrados por la Junta de Gobierno para la Rectoría de la UV el más afín a los postulados del régimen de la Cuarta Transformación (4T), ya “que considera que el actual gobierno federal es más nacionalista que populista, que se asemeja a los gobiernos progresistas que han tenido y tienen otros países”.Recientemente, al participar en el programa “La Palabra y los Decanos”, el ex director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV dijo: “la acción colectiva es un espacio que se va construyendo históricamente y que va construyendo procesos autonómicos en la esfera pública”. También mencionó que “debemos pensar los movimientos sociales y la acción colectiva considerando su contexto regional, estatal, nacional y mundial; a nivel nacional, transitamos a un cambio de régimen político y la acción colectiva es estratégica y necesaria.”Además comentó que la elección presidencial de 2018, que ganó el fundador de Morena Andrés Manuel López Obrador, reflejó una expresión de una sociedad agraviada que seguirá transformándose y sobre la cual “vamos a estar viendo a partir de ahora nuevos movimientos y nuevas fases, así como movimientos conservadores y tradicionales de algunos sectores como el empresarial”.De los tres aspirantes a la Rectoría de la UV ligados a grupos morenistas que inicialmente se inscribieron, Aguilar Sánchez fue el único que el 12 de julio logró avanzar a la siguiente fase del proceso de designación rectoral, pues a José Roberto Ruiz Saldaña, consejero nacional del INE, y a Darío Fabián Hernández González, director general del Sistema Estatal de Planeación de la Sefiplan y presunto sobrino del ex rector Rafael Hernández Villalpando, actual diputado federal de Morena, la Junta de Gobierno (JG) les negó el registro.Las posibilidades de obtener la Rectoría aumentaron para el licenciado en Sociología, maestro en Historia de México y doctor en Ciencia Política cuando el pasado lunes 23 de agosto se dio a conocer oficialmente la terna finalista, en la que además de él figuraban Héctor Coronel Brizio, director general de Administración Escolar de la UV, y el doctor Jorge Manzo Denes, investigador adscrito al Centro de Investigaciones Cerebrales, pues ha trascendido que Martín Gerardo Aguilar, aparte de tener los votos amarrados de la presidenta y del secretario de la JG, también contaba con el apoyo de la rectora Sara Ladrón de Guevara, la cual se habría inclinado por él al ser descartado su candidato original Salvador Tapia Spinoso, secretario de Administración y Finanzas.Además, la esposa de Aguilar Sánchez ha sido funcionaria en esta administración: directora de la Unidad de Género, primero, y del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, actualmente.Pero ahora corre la versión de que además del voto cautivo de la presidenta de la Junta de Gobierno, la socióloga Leticia Mora Perdomo, su ex compañera de estudios, y del secretario de la JG-UV, Genaro Aguirre Aguilar, un egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que fue su subordinado en el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), el flamante Rector también habría recibido una buena opinión de una poderosa historiadora que actualmente reside en Palacio Nacional.Ello, además, de un influyente grupo de sociólogos que desde hace más de 35 años han militado en la izquierda y que actualmente ocupan relevantes cargos en el nuevo régimen de la 4T, entre ellos el poderoso delegado en Veracruz de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fundador de la desaparecida UCISVER junto con el fallecido ex diputado del PRD y ex dirigente estatal del PT, Fidel Robles Guadarrama, y Guillermo Rodríguez Curiel, actualmente uno de los principales activistas contra la explotación minera en la entidad, uno de los temas en los que, por ejemplo, Aguilar Sánchez ha asesorado a alumnos de la maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV.Hay quienes inclusive aseguran que al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz le uniría algún parentesco con la rectora saliente Sara Ladrón de Guevara, egresada de la Facultad de Antropología de la UV y oriunda también de Naolinco.