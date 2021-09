Una generación de ingenuos

“Lo pendejo es como la diabetes,

se controla pero no se quita”

El Filósofo de Güemes

Según estudios realizados por científicos en países como el nuestro, el coeficiente intelectual de las personas, niños adolescentes y adultos, ha bajado un siete por ciento (promedio) como resultado de la pandemia. El asunto es que dentro del confinamiento nos hemos inclinado por el uso de los llamados aparatos electrónicos que el común de los mexicanos usa para distraerse hasta seis horas diarias, lo que limita su capacidad de razonamiento. El asunto no es sencillo porque estamos en el umbral del surgimiento de una nueva generación de mexicanos ingenuos que están viviendo su desarrollo creyendo lo que les dicen por carecer de capacidad de análisis o razonamiento, es decir, consumen lo que les dan. Los adultos que han caído en esta trampa no son tan importantes como los niños y adolescentes que vienen atrás construyendo la nueva generación de ingenuos víctimas de una pandemia, del encierro a que han estado sometidos y a la incapacidad de sus padres para proporcionarles tiempos recreativos distintos a los de las tabletas, los celulares y a través del Internet.Atrás quedaron los tiempos del Game boy, el tetris y las ¿maquinitas?. Estos juegos están en la memoria de quienes ahora son padres de niños que, gracias a los avances, personifican a seres de otro mundo, temerosos villanos, guerreros empedernidos o, incluso, personas mayores de edad.Son las facilidades que dan mundos virtuales creados por juegos electrónicos, el computador e Internet. Se diferencian de la televisión en que el niño deja de ser receptor pasivo de imágenes y pasa a ser protagonista de historias que en la vida real no practicaría.Por ejemplo, el aprendizaje que obtuvimos con el experimento del frijol depositado en agua en un algodón o en un poco de tierra, que nos permite ser testigos presenciales del proceso de germinación, nos dejó a muchos tarea para días de reflexión sobre este fenómeno natural no lo han tenido nuestros niños de preprimaria y ya no lo van a tener, como tampoco los de primaria cuando les pidan que lean un parrafito de cualquier libro y luego lo repitan, pues no van a poder hacerlo porque su desarrollo mental se centró en el aprendizaje rápido que les brindan los juegos negados a dedicar tiempo para la reflexión o juegos con esa intención.Tristemente esa es nuestra realidad, es el saldo más caro que nos va a dejar esta pandemia y entre más se alargue más daño causará. Mandar a los hijos a la escuela en el peor momento de la pandemia para simular que vamos bien, a lo mejor no lo entienden muchos adultos, pero los que lograron desarrollar la capacidad de reflexionar o analizar, sí. De ninguna manera es ofensivo afirmar que los más analfabetas son los que menos sirven en una sociedad para su desarrollo, pero es la realidad. De los resultados colaterales de la pandemia del Coronavirus-19 en México anote usted el surgimiento de una generación sin capacidad de reflexión, a modo de un gobierno autoritario.“Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque hay cosas que son irreversibles o para no ser tan tajantes, casi irreversibles”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la presentación de su tercer informe de gobierno.Celebró la recuperación económica en el país tras la caída de las actividades por la pandemia del coronavirus y anunció que el tramo que falta de su administración está relacionado directamente con la consulta de revocación de mandato planteada para finales de marzo próximo.También, señaló que la llegada del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación tiene como propósito llevar a cabo las tres reformas constitucionales para “salvar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reestructurar los órganos electorales del país y adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).En la conferencia mañanera de ayer, el mandatario hizo una reflexión sobre los casi tres años de su gobierno donde destacó el combate a la corrupción y el manejo de la pandemia de coronavirus. “Lo más valioso -dijo- es que aún con la crisis sanitaria y económica, no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública en el país que es lo más importante, así como el combatir la peste de la corrupción, la pandemia de las pandemias. En eso no nos detuvimos y gracias a que se avanzó en el proceso de transformación y se sentaron las bases es que tenemos futuro y porvenir; gracias a eso, estoy optimista y le digo a la gente que vamos bien, que vamos a lograr el propósito de vivir en una sociedad mejor, más justa e igualitaria y que México es ejemplo a nivel mundial”, aseguró.Dijo estar satisfecho porque aún con la pandemia, que ha causado “mucho dolor y tristeza” porque fue muy impactante debido a que la economía se derrumbó un 8.5 por ciento, los indicadores económicos advierten que existe una recuperación.“Se nos devalúo el peso, en esos momentos llegó a estar a 25 pesos por dólar y sé controló, y ya puedo decir que no hay devaluación; no se había visto una situación así desde hace 30 años, no hay devaluación en dos años nueve meses”, señaló.Luego, afirmó que se están recuperando empleos, los pronósticos de crecimiento son del seis por ciento y las reservas aumentaron 20 mil millones de dólares.Y en un ramillete de mentiras afirma: “Hay recuperación económica, no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la paz social, no tuvimos crisis de consumo, vamos saliendo de la crisis que propició la pandemia de coronavirus”.Enseguida, planteó que el tramo que falta de su gobierno, está relacionado con la consulta de revocación de mandato planteada para finales de marzo próximo.Por ello, consideró que sus adversarios no van a poder revertir los programas sociales que benefician a adultos mayores, niños con discapacidad y estudiantes de bajos recursos, así como la prohibición en la condonación de impuestos a empresas porque tienen rango constitucional.El SecretariodeFinanzasde la Casa de Estudios,SalvadorTapia Spinoso, sobrino de Edgar Spinoso Carrera prófugo de la justicia, se apuró a entregar a Martín Aguilar Sánchez, el nuevo rector de la Universidad Veracruzana 2021-2025, más de tres mil millones de pesos para cerrar el año, y de paso para tratar de librar un faltante de 300 millones de pesos que registra la Casa de Estudios, durante la administración del pariente de Edgar Spinoso, uno de los más voraces funcionarios del duartismo que dejó incrustado a su pariente en la UV para no soltar la mamila.La Secretaría de Administración y Finanzas de la casa de estudios, o sea Chava Tapia, como le dicen para evitar el apellido Spinoso, explicó que la UV cuenta con 5 mil 804. 6 millones de pesos de presupuesto autorizado de Subsidios Ordinarios. Y para esta fecha, ha recibido 4 mil 013 millones de pesos, según lo programado.Señaló que tras la aplicación del Programa de Austeridad y Disciplina Financiera para el ejercicio 2021, la administración entrante tendrá a su disposición 2 mil 616 millones de pesos equivalente al 45 por ciento de los subsidios ordinarios, de los cuales 825 millones de pesos se encuentran en bancos y 1 mil 1791 millones de pesos están programados para recibirse en el último cuatrimestre del año. Este presupuesto, será suficiente para que el nuevo rector pague la nómina, materiales e insumos de operación y servicios básicos que requiera la casa de estudios.“Las finanzas de la Universidad se encuentran fortalecidas”, afirma Chava, prueba de ello es que adicionalmente, la UV cuenta con 650 millones de pesos provenientes de diversas fuentes de financiamiento propio, dando un total de 3, 266 millones de pesos disponibles para la nueva administración de Aguilar Sánchez.Ya veremos si la nueva administración de la UV “negocia” con Salvador Tapia “Chamelo” o lo investigan por el delito de desvío de recursos en que se presume incurrió, superior a los 300 millones de pesos.Ayer martes todavía se realiza el censo de los daños generados por el paso del huracán “Grace” en el norte del estado de Veracruz, por lo cual se visitan localidades de 22 municipios. Y el mismo martes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez está citado en Palacio Nacional para informar sobre el censo que realizan trabajadores de la Secretaría del Bienestar, este martes sigue la contabilización de los daños… En lo que se levanta el censo ya murieron decenas de paisanos.