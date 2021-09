Hace Ahued (Morena) guiño a priistas y a verdes

¡Vaya detallazo del senador con licencia y alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil!Con toda libertad, sin ninguna maraña ideológica en su cabeza, felicitó por su onomástico a la señora Rosa Borunda de Herrera, esposa del exgobernador Fidel Herrera Beltrán.El domingo pasado, en su cuenta de Twitter, expresó: “Señora Rosa, mi más sincera felicitación por su onomástico”.Nueve palabras, solo esas le bastaron para mostrar su actitud de transigencia política e ideológica dado que él es ahora militante de Morena y el matrimonio Herrera-Borunda, priista hasta sus tuétanos.En otras palabras, es una actitud de unidad, de hacer a un lado diferencias, de no adoptar un talante sectario y de anteponer sus convicciones personales a cualquier postura fanática por un color partidista.Ahued, siendo priista, fue alcalde y diputado federal durante el sexenio de Herrera Beltrán, quien, además, merced a su buena gestión como presidente municipal le ofreció un cargo en su administración que el empresario rechazó.Y, ojo, sin querer ¿queriendo?, con su lacónico mensaje hizo un guiño a los priistas y a los verdes, tanto por Fidel y su esposa como por el hijo de ellos, Javier, recientemente nombrado secretario de Organización del CEN del PVEM.Cada quien teje su paño político con el material que considera el más adecuado, Ahued usa hilo especial, seda de oro, para un tejido fino.El hombre tiene clase política, si me atengo a la definición que dio el escritor y novelista español Luis Goytisolo en un artículo que publicó en el diario El País el 4 de marzo de 2015: “El concepto de clase política abarca a todo individuo convertido en profesional de la actividad política, al margen de su ideología y de su pertenencia a tal o cual clase social, así sean próximos al mundo de las finanzas o al de las organizaciones sindicales, a lo que entendemos por derechas o por izquierdas”.Ayer comenté que para el proceso sucesorio de la gubernatura en 2024, por Morena, con auténtico arraigo popular, están Ricardo Ahued y el delegado federal Manuel Huerta y que habrá que esperar para ver qué tanto crece José Luis Lima Franco.Pero ya está en el arrancadero el que podría ser el caballo negro del partido en el poder: el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura federal, quien hoy estrenará el cargo con el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Relativamente joven (46 años), es sobrino del reconocido neurólogo pediatra en Minatitlán, Norberto Luna. Hasta la preparatoria hizo todos sus estudios en su tierra natal y de ahí emigró a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Libre de Derecho.Sus veinte años de experiencia en litigio electoral y procesos electorales (ha representado a su partido ante los institutos electorales del Estado de México y de Baja California) lo han llevado al escaparate, a la vitrina en que hoy lo puso el presidente.De la corriente política del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha criticado el alto costo del INE, incluso es partidario de reducir el financiamiento a los partidos políticos. Sin duda, López Obrador lo llevó a presidir la Cámara de Diputados para tratar de sacar adelante una de las tres reformas constitucionales que se ha propuesto: la electoral.Gutiérrez Luna, quien repetirá como diputado, en la LXIV Legislatura fue el Coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral. O sea, ya trae los hilos en los dedos de sus manos.AMLO dijo ayer que con la reforma busca fortalecer la democracia y a las autoridades electorales. “... es para el fortalecimiento de la democracia, para dejarla como forma de vida, de Gobierno, que se acaben los fraudes y sean confiables las autoridades electorales, que no estén bajo el dominio de la partidocracia como sucede”.“Sí, es integral y vamos a procurar que haya más participación de los ciudadanos en la elección; es decir, menos plurinominales, más representación de quienes obtienen los votos que da el pueblo". Si el minatitleco le saca adelante esa reforma, sus bonos subirán como la espuma.¡Qué cosas! Si se realizara la consulta de revocación de mandato y la mayoría de los mexicanos decidieran que AMLO se fuera (lo que no va a suceder, por supuesto), quien lo sustituiría, de acuerdo a la Constitución, sería el presidente de la Cámara de Diputados, ¡Gutiérrez Luna!Dado que se había alejado de su tierra, en los últimos dos años Sergio estuvo regresando los fines de semana a Minatitlán porque aspiraba a ser candidato uninominal y recorrió todo el distrito acompañado de la actual diputada federal Jessica Ramírez Cisneros. En eso estaba y andaba cuando, por su experiencia y preparación en el tema electoral, lo llamaron a la CDMX y lo convirtieron en candidato plurinominal y ahora diputado federal.Habrá que encartarlo, pues.Difícil de creerlo, pero en su mañanera de ayer el presidente dijo que llevó a Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación para que él tenga más tiempo libre y se dedique a la “conducción de los servidores públicos”.Comentó que para la segunda mitad de su gobierno, su paisano “Se va a hacer cargo de los asuntos políticos, la relación con gobernadores, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y lo que se tiene que atender del Legislativo... para que se haga cargo de todos estos asuntos y yo tenga también más tiempo de continuar con la conducción de todos los servidores públicos...”. En realidad, seguramente se va a dedicar a preparar y conducir el proceso de su relevo y a tratar de asegurar el triunfo de Morena en 2024.Algunas de estas atribuciones las tenían Olga Cordero y Julio Scherer Ibarra, esto es, se las quitó a los dos. Seguramente por eso renunció anoche a la Consejería Jurídica de la Presidencia Scherer Ibarra, a unas horas del Tercer Informe de Gobierno de AMLO. Se ve que la cosa se puso caliente allá adentro.El presidente destacó también el papel del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su Gobierno para la relación con otros países, principalmente con Estados Unidos."En la relación con Estados Unidos, qué hago sin Marcelo si no me ayuda en mis relaciones. Ahora en mi libro cuento cómo fue la relación con el Presidente Trump y ahora con el Presidente Biden, y como decidí dar asilo al Presidente Evo, cómo le hubiera hecho...". ¡Pácatelas!Bien, bastante bien habla de la rectora saliente Sara Ladrón de Guevara y del exsecretario de Finanzas, Salvador Tapia Spinoso, que, a diferencia de lo que sexenalmente ha venido pasando en el gobierno del estado, donde las administraciones salientes han venido dejando un enorme boquete financiero, en la casa de estudios le dejan suficiente biyuyo al nuevo rector Martín Aguilar Sánchez para que termine el año.En un comunicado de prensa, el último de la rectoría saliente, se dijo ayer que se le deja al nuevo rector Martín Aguilar Sánchez (rendirá protesta este miércoles a las 6 de la tarde) 3,266.6 millones de pesos, que le permitirán contar con los recursos para el pago de la nómina, materiales e insumos de operación y servicios básicos.Al anochecer de ayer se informó que la doctora Elena Rustrián Portilla y la maestra Lizbeth Margarita Viveros Cancino fueron designadas por la Junta Académica de la UV como nuevas secretarias Académica y de Administración y Finanzas, respectivamente.En un boletín del Congreso local se informó ayer que la Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la Junta de Coordinación Política la terna de candidatos para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que presentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Llama la atención, sin embargo, que no mencionaron los nombres. ¿Qué esconden? ¿Por qué ocultan sus nombres? ¿No qué muy transparentes?El lunes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, luego de reunirse con el presidente López Obrador consideró viable una alianza legislativa con el PRI para sacar adelante las reformas constitucionales de AMLO. En su cuenta de Twitter, el priista Américo Zúñiga Martínez reaccionó: “Espero sea broma”. Es capaz tu líder nacional Américo, es capaz. De eso y de más.