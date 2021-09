Del informe presidencial ...y más

1.- Del informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador: Dijo que las cuentas son como para decirle a los neoliberales: "tengan para que aprendan".a) Subrayó que la economía crece y los sectores están en franca recuperación sin acudir a mayor deuda pública, al tiempo que se estabiliza la inflación.b) Recuento de los principales indicadores y destacó la previsión del crecimiento de la economía para el año en curso, de alrededor de 6 por ciento.c) En el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021.d) El sector industrial está en franca recuperación; al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios, y que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento.e) La inversión extranjera en el primer semestre es la mejor en la historia del país.f) No hemos contratado deuda pública adicional; el peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses en el sexenio, como no había sucedido en tres décadas.g) El salario mínimo ha aumentado en términos reales, en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años”.h) No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento.i) El índice de la Bolsa de Valores ha crecido 28 por ciento, como nunca en su historia.j) La inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable.k) Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo.l) Hay gobernabilidad y paz social en el país.2.- La otra cara del Informe: Los partidos de oposición calificaron la administración de Andrés Manuel López Obrador como fracasada, reprobada y desastrosa, luego del Tercer Informe de Gobierno del mandatario.a) Marko Cortés, dirigente del PAN, consideró los tres años de gestión de López Obrador como perdidos, de mentiras, promesas incumplidas, fracasos, de decir una cosa y hacer otra.b) Alejandro Moreno, presidente del PRI, expuso que los primeros tres años de la actual administración federal, “han sido los peores en los últimos 50 para el país, porque no ha sido capaz de brindarle resultados a las familias y, además, carece de una propuesta para ello”.c) “Lo que queremos es que se ponga a trabajar”.d) Jesús Zambrano, dirigente del PRD, puntualizó que este es un gobierno reprobado y no tiene nada de que ufanarse. No ha resuelto uno solo de los problemas con los que se encontró hace tres años. Ni el económico, ni la inseguridad y tampoco hay combate a la corrupción.e) Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano, estimó en sus redes sociales, que al presidente se le olvido informar que también tiene un record histórico de militarización, feminicidios, adjudicaciones directas y contratos opacos, así como en pobreza e impunidad.3.- Se inicia, formalmente, el segundo tercio del mandato de seis años.a) Ya hay “destapados” del gobernante partido para la lejana elección presidencial.b) También ajuste en el gabinete del gobierno federal.c) Las cámaras: de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, al parecer, han agitado banderas de aperturismo.4.- Ojalá que haya cosas mejores para México y nosotros, los mexicanos: Los de aquí, los de allá y también los de acullá...