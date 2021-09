Los seguidores de AMLO

“AMLO está lleno de rencor

y de odio contra Anaya”

Vicente Fox Quesada

Al llegar a la mitad de su administración, los primeros tres años, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mas detractores que simpatizantes. Se ha encargado de arrastrar la credibilidad hasta desaparecerla y la investidura presidencial la trae por todas partes como si se tratara de un cacho de jerga que lo mismo ocupa para secarle las manos a un destacado narcotraficante que para restregársela en la cara a un empresario, a un periodista, a un maestro, a un miembro de las fuerzas armadas o a quien no esté de acuerdo con sus ocurrencias.Ayer primero de septiembre fue un día especial para AMLO, celebró como quiso, como lo dictan las reglas que va inventando sobre la marcha de su 4T. Y en su informe López Obrador resaltó los avances en materia económica durante la primera mitad de su administración. Pero ¿cuáles? si hemos vivido la peor época de decrecimiento e inflación de los últimos tiempos; más inseguridad, fallas en el sector salud que ha costado miles de vidas y pifias propias de funcionarios incapaces, inventados al calor de un triunfo o de plano de escaso coeficiente intelectual.Sin embargo, AMLO le sigue apostando a la mentira, en su informe presumió al decir que de acuerdo a diversos pronósticos y tras la pandemia, la economía crecerá alrededor del ¡seis por ciento!Ante integrantes de su gabinete legal y ampliado, manifestó que la inversión extranjera superó los 18 mil millones de dólares, y no, la inversión extranjera al ver el comportamiento de el gobierno de la 4T ha estado saliendo del país y nadie quiere venir a arriesgar sus capitales a un lugar donde lo gobierna un aprendiz de dictador.Presumió también de un récord histórico de remesas, que siempre hemos dicho nos debería dar vergüenza ese rubro pues se trata del dinero que ingresa al país de paisanos que se juegan la vida en los Estados Unidos porque aquí, en su país, no encontraron una oportunidad de empleo. Pero AMLO pensó que estaba hablando solo ante sus seguidores a los que les recetó su récord histórico de inversión extranjera, récord histórico de incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico de no incremento de deuda, récord histórico de aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México, como para decir a los cuatro vientos, para presumir...Sí, hay quienes le creen, los que le acompañan en un cargo donde están robando al amparo de este gobierno y los analfabetas que se tragan y digieren todo lo que les dice su mesías.El primer mandatario expresó a sus adversarios “tengan para que aprendan”, frase que motivó el primer aplauso durante su tercer mensaje de gobierno, y albur muy común entre los carretoneros.El primer mandatario afirmó que no se ha contratado deuda pública adicional, además de que el peso no se ha devaluado. Destacó el aumento al salario mínimo durante su gobierno ya que antes se podían comprar 5.8 kilogramos de tortilla y ahora, a pesar de la inflación, se puede adquirir 7.7 kilogramos, es decir, casi dos kilos más.Aseguró que no se ha aumentado en términos reales los precios de las gasolinas y la electricidad, a lo que se suma que ya inició la venta a precios justos del Gas Bienestar, su juguete preferido que ya lo vemos convertido en otra empresa propiedad de los López.Fueron las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el seguimiento a la denuncia interpuesta hace más de un año por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, revivieron la notoriedad política del excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés, quien sin cargo público y despojado de la injerencia que tuvo en el PAN, el queretano inició la cuarta semana de agosto con una tanda de comunicaciones difundidas en video y texto en sus redes sociales, acusando una persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dice, quiere encarcelarlo para evitar su postulación a la Presidencia en 2024.El escándalo surgió en medio de la realineación política que encauza el activismo opositor con la prolongación de la alianza PRI-PAN-PRD, que de ser electoral se formalizó como legislativa el mismo día que se difundió el primer video de Anaya Cortés, dando visos de que esos partidos seguirán actuando en un bloque, como demuestra la visita de sus dirigentes a la OEA el 23 de agosto para denunciar la intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio. Días antes el Legislativo dio un avance de lo que será su actuación en los próximos años al impedir en la Comisión Permanente que la reglamentación de la revocación de mandato –que pretendía lograr rápido el presidente López Obrador para celebrarla en 2022– se viera obstaculizada.Sin embargo, el dirigente del PAN, Marko Cortés, lo mismo que otros miembros del partido, e incluso el propio Anaya, han evitado referirse a esa o cualquier otra coyuntura para explicar el motivo de la “persecución” que señalan en sus respectivas declaraciones.“Anaya es una de las personas más visibles de la oposición en México, claro en su crítica al presidente de la República; cualquier persona concluye lo mismo”, responde al cuestionarlo al respecto el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.El también exgobernador de Guanajuato, que termina su coordinación este martes 31, es uno de los legisladores que el pasado miércoles 25 acudió a la FGR para exigir acceso al expediente de Anaya, uno de los aspectos que se han considerado violación al debido proceso y que motivaron un primer revés a la fiscalía, en virtud de que el acusado no pudo enfrentar la acusación. En entrevista, Romero Hicks se refiere a las declaraciones que a lo largo de la semana emitió López Obrador: “Miente, provoca y se hace víctima. Exhibe conductas que muestran está desconectado de la realidad y en lugar de asumirse como un jefe de Estado lo que hace es dividir a los mexicanos”.Muy buena noticia, para quienes piensan que el aborto es un acto criminal, la que nos proporciona el coordinador de senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, quien informó que presentará una iniciativa para apoyar y ayudar a las mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad, esto de manera tripartita con los niveles de gobierno.“La iniciativa plantea la creación de Centros de Atención a la Maternidad en todo el país, cuya finalidad es brindar la asistencia, apoyo e información necesarios a las mujeres embarazadas y a los padres del menor en gestación”, afirmó.Esto a través de asegurar un presupuesto para que estados y municipios tengan la obligación de atender a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con las condiciones económicas para llevar a término su embarazo.Asimismo, explicó que esta ley es a favor de las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, violación, o que estén en situación de calle, que no cuenten con un refugio, ni atención médica, orientación psicológica y que no tienen manera de conseguir un sustento, pero que quieren salir adelante.El legislador panista, expuso que su intención es proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres mexicanas, que fueron expuestas a algún tipo de violencia y aún con todo eso deciden tener a sus hijos y salir adelante. “Para ellas nace la “Ley DIF”, una iniciativa que busca proteger a la mujer embarazada en estado vulnerable, y por ello la necesidad de construir un instrumento legislativo que proponga en el presupuesto recursos para que se creen Centros de Atención a la Maternidad en todo el país”.Son más de 15 mil personas damnificadas en Xalapa por el paso del huracán Grace, mismas que tienen dificultades para alimentarse, por lo que se hace un llamado a la población para que donen en los centros de acopio. Y sabe usted quién hace el llamado, el mismísimo alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero... Aparte de inútil, cínico.Escríbanos a [email protected]