Orden en la delegación del ISSSTE en Veracruz

“Hay impunidad total para

la familia del presidente”

Carlos Loret de Mola

Pues dicen que los ataques en contra de la Subdelegada de Administración de la Delegación del ISSSTE de Veracruz, María Cruz García Ramón es porque en esa dependencia federal se ha puesto orden en toda la plantilla laboral. Y es que es sabido que desde hace años se mantenía a personal ausente, aviadores y personal perteneciente a otras adscripciones en la delegación estatal sin que nadie hiciera algo al respecto. Ahora bien, Maricruz García Ramón desde su llegada, primero a la Clínica-Hospital de Xalapa y después como Encargada a la Delegación Estatal puso orden y disciplina en este apartado, para que todo el personal, de confianza y de base acudiera en su horario laboral para mejorar los servicios y la atención que se presta a la derechohabiencia.Como es la instrucción desde arriba, quienes estén en el servicio público deben hacer honor a su cargo y asistir en su horario y de manera constante a su empleo que es remunerado con los impuestos de todos los mexicanos. Ya era hora que alguien pusiera orden para mejorar sobre todo los servicios médicos que tanto necesita la derechohabiencia en esta pandemia. Bien por García Ramón que no se ha dejado amedrentar por viejas costumbres de empleados ausentistas, de sindicatos minoritarios o hechos ex profeso para conservar sus canonjías y no asistir a laborar aun por encima del derecho a la salud y las prestaciones de más de medio millón de derechohabientes en Veracruz.Desde que el IPE retomó el pase de *Revista de Supervivencia* de forma presencial en febrero 2019, iniciaron de manera paralela la depuración del padrón de beneficiarios del Seguro de Salud para la Familia (IMSS). A partir de entonces, se han detectado 903 casos de bajas de beneficiarios del Seguro de Salud para la Familia IMSS, cuyos familiares no reportaron por muchos años al Instituto de Pensiones y que las administraciones pasadas no habían detectado ni dado de baja ocasionando con ello un pago de $11, 021, 030.00. Si se aplicaran las tarifas actuales de IMSS por cada uno de estos casos, esto, implicaría un pago por cobertura del Seguro Social a valor presente de alrededor de *$32,563,080.00 m.n., mismos que representan un ahorro sustancial para las finanzas del Instituto.Esta política de cuidado de los recursos del IPE, se mantiene con la puesta en marcha de este segundo periodo del Programa de Revista 2021, en el que se pretende que acrediten su supervivencia los 32,151 pensionados registrados en la nómina con corte al mes de agosto de 2021. De esta manera, el buen manejo de los recursos, la vigilancia y la transparencia en esta administración son principios fundamentales para la actual directora del Instituto de Pensiones, Daniela Griego Ceballos.XALAPEÑOS bien nacidos y ciudadanos que han llegado y se han quedado a vivir con nosotros por puro gusto, ya no vemos la hora en que concluya la malograda administración del chilanguito Hipólito Rodríguez Herrero, para iniciar la reconstrucción o rescate de los espacios destinados para que la sociedad se reúna como son los parques y jardines, los camellones anchos por donde se puede pasear con tranquilidad, hoy convertidos en basureros porque el señor que despacha en el palacio municipal como presidente no sabe qué hacer para que los trabajadores al servicio de la comuna de Xalapa cumplan con sus obligaciones. Cuatro años hemos perdido de nuestras vidas viviendo entre la porquería, el abandono, la inseguridad, la anarquía, el creciente comercio informal, los boquetes en las calles, las penumbras por la falta de alumbrado, las malditas ocurrencias como una ciclovía y una obra a medias que nos robó el mirador más importante de Xalapa, el del parque Juárez, la contaminación visual a todo lo que da con propaganda morenista, cantinas, bares, antros y burdeles por todas partes, un servicio de transporte público de quinta... una ciudad en el total abandono. Ya no importa que investiguen a Hipólito y su banda, que se vayan cargaditos como están y hasta nunca, dejen el paso libre a personas que sí quieren a Xalapa, que sí tienen vocación de servicio, que cuentan con experiencia, que no vienen a anteponer sus ambiciones personales al bien común, que siempre han vivido aquí y que quieren hacerlo con decoro. ***** MARTÍN GERARDO AGUILAR SÁNCHEZ, nuevo rector de la Universidad Veracruzana, ya puso de moda a la facultad de Sociología de la que es egresado dentro de la primera generación. Solo que fue en el año de 1977, a iniciativa de la población docente y estudiantil de iniciación universitaria, que se funda dentro de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Sociología. Respecto a los planes de estudio que han estado en vigor, académicamente podemos hablar de tres: El de 1977, con el que se iniciaron las actividades y al que solo se fueron realizando pequeñas adecuaciones. Un segundo plan de estudios, fue el implementado en 1993, cuyos objetivos al igual que el anterior, se supeditaron en lo general a los de la Universidad Veracruzana y en lo particular a las Teorías Sociológicas que en los momentos de su elaboración estaban vigentes. El actual plan de estudios fue elaborado en 1999, por los integrantes del Colegio de Maestros, como parte de un ejercicio de revisión y evaluación de las prácticas académicas relacionadas con el plan de estudios implantado en el año 1993. Quince días después y argumentando ser damnificados por el huracán "Grace", un nutrido grupo de personas provenientes, en su mayoría, de la comunidad Miguel Hidalgo del municipio de Coatzintla y de otras colonias de Poza Rica se plantaron en las oficinas de la Secretaría de Bienestar en búsqueda de ser incluidos en el censo que aseguraron ignoró a sus hogares dañados... Lo que pasa es que el mentado censo no ha comenzado.