Mismo presupuesto que este año, 2022 no se avizora mejor

El secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco, no ha esperado a que se remita a la Cámara de Diputados (deberá hacerse el próximo miércoles, 8 de septiembre) el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, para adelantarnos qué con el del estado.Al abrir las guardias el primer día de septiembre ante el “Altar de la Patria” en el parque Miguel Hidalgo de Xalapa, mejor conocido como Los Berros, no se anduvo por las ramas y fue directo: para el próximo año el monto del Presupuesto de Egresos será similar al de este año, alrededor de 129 mil millones de pesos.Creo que se le debe de agradecer que ponga con anticipación los puntos sobre las íes para tomar todas las previsiones necesarias al tenerse ya la certeza de que, luego entonces, la situación económica estatal será similar a la que hemos vivido y estamos viviendo ahora (muchos dirán, jodida).Aludo de entrada al Presupuesto de Egresos de la Federación porque tristemente Veracruz depende en 96 o hasta 97 por ciento de los recursos federales y será en la Cámara baja del Congreso de la Unión donde a más tardar el próximo 15 de noviembre se aprueben los nuevos montos, de los cuales, a su vez, se aprobará el presupuesto para nuestro estado.Lima Franco sabe, sin duda, lo que maneja y a qué atenerse como responsable de las finanzas de Veracruz, y si adelantó que no habrá aumento en el presupuesto del 22 es porque debe tener elementos que le dicen que la Federación no destinará más recursos a los estados con el pretexto de su política de austeridad y ahorro.En realidad, creo que no se necesita ser experto en economía y finanzas para percibir que el Gobierno federal ya no tiene recursos salvo para sus programas sociales, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, y de ahí todo es y será ¡sálvese quien pueda!El diario Reforma dio la exclusiva de la renuncia de Julio Scherer Ibarra a la Consejería Jurídica de la Presidencia.Blanco preferido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo descalifica un día y otro también, obtuvo, no obstante, la filtración de la noticia.Soltó la nota ya sobre las ocho de la noche del martes pasado, en la víspera del Tercer Informe de Gobierno. Alcancé a comentar la renuncia en mi columna.Estaba yo en el cierre de “Prosa aprisa” así que empecé a checar los demás medios para ver cómo presentaban la información. Mi sorpresa fue que ninguno mencionaba nada.El único que más tarde también dio por buena la versión fue Milenio. Nadie más.Scherer apareció al día siguiente en la lectura del Informe y el vocero presidencial, Jesús Ramírez, desmintió la renuncia, pero oficialmente no se dijo si sí o si no.Ayer el propio presidente la confirmó. ¿Quién se la filtró a Reforma? Tuvo que ser alguien de adentro del círculo presidencial, bien informado, o a menos que haya sido el propio Scherer.A lo que voy es que eso fue una muestra de que del mismo equipo de AMLO no todos están de acuerdo en su campaña contra ese diario, al que algunos le dan tanto crédito al grado de darle una exclusiva de primer orden.¿Muestra de que, como dijo Zuckermann y como comenté en este espacio, ya se empieza a debilitar López Obrador?Lo sucedido me hizo recordar el papel estelar que jugó Excelsior, dirigido por el maestro Julio Scherer García, en la historia del periodismo mexicano durante el gobierno de Luis Echeverría.Don Julio optó, como fue característico en él, por un periodismo independiente y fue crítico implacable de las locuras de Echeverría, quien terminó por despojarlo de la Dirección de ese famoso medio utilizando esbirros que se prestaron a la maniobra, encabezados por Regino Díaz Redondo.Pero Excelsior se convirtió en aquel tiempo en uno de los 20 mejores diarios del mundo y su nivel de credibilidad igualaba a cualquiera del país más desarrollado y democrático. Para los jóvenes de entonces, que nos iniciábamos en el oficio, ahora una verdadera profesión, fue una gran escuela.Justo es recordar, porque se trató de un veracruzano, que don Jesús Reyes Heroles (paisano de Miguel López Azuara, de Eduardo Deschamps, grandes periodistas mexicanos), secretario de Gobernación, intentó en 1978 devolverle el control y la Dirección al maestro Scherer, pero una filtración que publicó Alan Riding (vive jubilado en París), de The New York Times, lo frustró, aunque de por sí don Julio no quería deberle favores al gobierno.El periodismo crítico, independiente, apegado a la verdad, mal visto por los gobernantes, acosado desde el poder político, nunca va a desaparecer, por fortuna.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez le lanzó un salvavidas a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz, quien clama por 500 millones de pesos más para acabar el año.Dijo en “A 8 Columnas” (título más para medio impreso tradicional) de RTV que ordenará una ampliación presupuestal, pero no dijo cuánto. Ya el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, declaró que si le dan lo que pide tendrán que recortar otros programas de gobierno. Lo que sea es bueno, ha de decir doña Isabel.Noticia destacada en México y en España fue la suscripción ayer del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado con el presidente del partido VOX, Santiago Abascal, de la ultraderecha española contra “al avance del comunismo”, “la izquierda radical latinoamericana”.VOX es aliado del Yunque en México y cabe decir que tan malo (y peligroso) el pinto como el colorado, esto es, en el país no deben tener cabida los extremos radicales, ni de izquierda ni de derecha.En México ha costado mucha sangre abrirse un camino propio y el martirologio mexicano está lleno de nombres y figuras que nos dieron una identidad propia, que no necesitamos de recetas del exterior.Detalle. Una vez que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana designó como nuevo rector al doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, le hizo pública su felicitación en sus cuentas de las redes sociales.En diversos medios se ha manejado el activismo que tuvo años atrás el nuevo funcionario universitario en grupos sociales identificados con la izquierda, con la que se identifica también el perredismo. No es usual que el dirigente de un partido político felicite a la nueva autoridad de una casa de estudios. Todo sea por el bien de Veracruz.Mañana sábado hará quince días que el huracán Grace impactó en el norte del estado, aunque afectó también otras partes del territorio estatal. Los damnificados esperan la ayuda prometida. Las protestas debido a que a algunos no se les restablecen los servicios están más que justificadas. Se les ha pedido paciencia, pero cuánto más deben esperar.Está pronosticado que septiembre sea un mes muy lluvioso y no se descarta un nuevo huracán, y el peligro del desbordamiento de ríos con las consecuentes inundaciones está latente. En una de esas se van a desbordar, pero las inconformidades.