UV: ¿Rector despistado?

Causó estupor y preocupación en un sector de la comunidad académica de la Universidad Veracruzana la reciente declaración del flamante rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, quien dijo que ante un posible “ajuste” al presupuesto de los órganos autónomos en Veracruz se analizará cómo afectarían éstos a la UV, por lo que ofreció un ejercicio “cuidadoso” del gasto.“En general se están planteando ajustes, necesitamos ver cómo se están planteando, de qué tipo, qué manera, diferenciada o no, porque luego se hacen planteamientos generales y a veces el impacto no es directo o es sobre algunos rubros”, dijo al diario digital alcalorpolitico.com.No obstante que además de sociólogo es historiador, Aguilar parece desconocer la historia reciente de la autonomía de la casa de estudios que dirigirá los próximos cuatro años.Ignora, por ejemplo, que en la Gaceta Oficial del 13 de noviembre de 2017 se publicó el Decreto número 350 mediante el cual la LXIV Legislatura local reformó el cuarto párrafo del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, para quedar como sigue:“La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. Conforme a la ley, tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; contará con autonomía presupuestaria y administrará libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios que preste, así como por los demás que señale su ley. El presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.”Y el segundo artículo transitorio estipula muy específicamente: “Para cumplir con el objeto del presente Decreto, el Presupuesto de la Universidad Veracruzana para el año 2017 será del 2.58% del total del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para dicho Ejercicio Fiscal, para 2018 se le fijará un Presupuesto del 3% del total del Presupuesto General del Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente de forma anual hasta llegar al mínimo establecido para el Ejercicio 2023.”Por eso, luego de que a finales de 2018 fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente, ante el reclamo de los titulares de los órganos autónomos por los ajustes presupuestarios, el 27 de febrero de 2019 el Pleno de la LXV Legislatura local saliente aprobó por unanimidad la reforma al decreto número 14 del Presupuesto de Egresos.Los diputados celebraron el incremento al presupuesto de la UV, recursos que dijo la representante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, permitiría financiar la educación superior de las y los veracruzanos.El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) celebró ayer su 14 aniversario y lo hizo con un foro semipresencial denominado “Transparencia como aliada del combate a la corrupción”, en el que se contó con la presencia de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, las titulares del Poder Judicial y Legislativo, Isabel Inés Romero Cruz y Adriana Paola Linares Capitanachi, respectivamente, y la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, así como con representantes de otros organismos autónomos.Llamó la atención la ausencia de funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo del estado durante el evento que, por el nivel de los participantes, tuvo resonancia nacional.El resto de los organismos autónomos de Veracruz bien podrían tomar este evento como ejemplo de autonomía, pues en muchos casos tales entes se asumen como apéndices del Gobierno Estatal y desdibujan su propia mística.Durante el evento, los asistentes destacaron el papel que ha jugado el IVAI en el combate a la corrupción, pues a través de los mecanismos de transparencia se ha podido conocer muchas de las malas prácticas de los gobiernos.También destacaron la transformación que el IVAI, con Naldy Patricia Rodríguez Lagunes como presidenta, ha impulsado sin miramientos ni obedeciendo intereses políticos o de grupos de poder.Por compromisos personales de su autor, esta columna dejará de publicarse la próxima semana; reaparecerá hasta el siguiente lunes 13.