Nuevo Best Seller: A la mitad del camino

El Instituto Nacional Electoral en su sesión del viernes 3, sancionó con 4.5 millones de pesos a MORENA por el 10 por ciento que pidió la entonces presidenta municipal de Texcoco,, a 472 trabajadores del DIF municipal, durante los años de su mandato de 2013 a 2015.La Unidad de Fiscalización comprobó qué en esos años, ordenó que se les retuviera el 10% de su sueldo a esos empleados para juntar 12.9 millones de pesos, los cuales, según denuncias de los trabajadores, eran para el Grupo de Acción Política (GAP), liderado por el senador Higinio Martínez, y a la vez encargado de Andrés Manuel López Obrador para organizar las asambleas constitutivas del partido MORENA.Las encargadas de quitarle el diezmo a esos 472 trabajadores eran dos de las mujeres extremadamente cercanas a la maestra Delfina (quien llegó a la presidencia municipal de Texcoco postulada por el partido Convergencia), María Victoria Anaya y Sara Rosas, acciones que los consejeros del INE calificaron en la sesión del viernes como vergonzosas, inmorales, inadmisibles y antiéticas."En la izquierda en la que yo vengo, esto es una cosa gravísima. No estamos hablando de cualquier recurso ilegal, estamos hablando de dinero que se les quitó a los trabajadoresy me parece que eso es algo que tenemos que sancionar, para que no se vuelva a repetir" afirmó el consejeroViene esto a colación porque el presidente de la república, en su conferencia de prensa de ese mismo día, aseguró que su nuevo librose está vendiendo mucho. Dijo: "Tengo información, les voy a presumir, que se está vendiendo mucho, no puedo decir que como pan caliente, pero se está vendiendo muchísimo, porque la gente quiere saber muchísimas cosas que se ocultan en los medios", manifestó desde palacio nacional.Y no pasaron ni 24 horas para que infinidad de empleados de la burocracia federal empezaran a denunciar en los espacios noticiosos radiofónicos del sábado, que el libro se los estaban vendiendoen 248 pesos<, los jefes de departamento, dizque por órdenes de los directores de áreas, y que éstos, a su vez, lo hacían por ordenes directas de los subsecretarios y secretarios del gabinete legal. Y algunos más denunciaron que la nueva modalidad de la 4T, aparte de introducirles "de a bolillo" el librotambién los están obligando a comprar de 3 a 4 cachitos (billetes) para la estéril rifa del próximo 15 de septiembre.No es menor el tema que hoy tratamos en este importante medio de comunicación. Se trata de undel líder de la 4T de pedir, pedir y pedir dinero (aportaciones, perdón) de los trabajadores, empleados y, hasta de los círculos empoderados económicos del país (recuérdese el enjaretamiento de los cientos de millones de pesos, que con motivo de la rifa del avión >sin avión<, les quitó a los hombres más ricos de México, ya saben quién).Y ahora, por su narcisismo, hace lo propio con el libro, que lo quiere imponer como un Best Seller, pretendiendo superar (por la forma como lo están vendiendo >voluntariamente<), los 500 millones de libros vendidos de Don Quijote de la Mancha; los 200 millones de libros vendidos de Historia de dos ciudades; los 150 millones de libros vendidos del Señor de los anillos; los 140 millones de libros vendidos de El Principito; los 100 millones de Sueño en el Pabellón Rojo; los 100 millones de libros vendidos de Alicia en el país de las Maravillas, o el gran Best SellerQue se revuelque en su tumba don Miguel de Cervantes Saavedra, porque su record de ventas será superado poral paso que lleva en >ventas voluntarias<