AMLO abraza tiranos y protege narcos; Abascal

“Yo siempre he caminado

contra la adversidad”

Ricardo Monreal Ávila

Desde Madrid, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que “abraza a tiranos y protege a narcos”, después de las críticas del mandatario mexicano a la firma de la Carta de Madrid por parte de senadores del Partido de Acción Nacional (PAN).“Ninguna declaración de quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos va a impedir nuestra causa a favor de la libertad, los derechos y la prosperidad de las naciones”, afirmó Abascal en Twitter.Hay que aclarar que se trata de una organización política que va creciendo en España. Santiago Abascal define: “VOX es el partido del sentido común, el que pone voz a lo que piensan millones de españoles en sus casas; el único que lucha contra la corrección política asfixiante. En VOX no les decimos a los españoles cómo tienen que pensar, hablar o sentir, les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus creencias a la sociedad", dice el partido en su autodefinición.A VOX no le preocupa si sus opiniones "son más o menos populares" e incluso asegura luchar "contra la corrección política asfixiante", es decir el feminismo, el aborto, el matrimonio y adopción para parejas del mismo sexo y la eutanasia."Nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida; en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al Gobierno de tu vida privada", precisan.El cruce de declaraciones se produce tras un viaje de Abascal a México la semana pasada. “Mi agradecimiento a todos los mejicanos (sic) que nos han hecho sentir como en nuestra casa. ¡Viva Méjico! (sic)”, añadió el dirigente de Vox, utilizando una grafía poco habitual para referirse al país en España y prácticamente inexistente en el propio México.La polémica tiene su origen en la firma de la Carta de Madrid el pasado jueves por parte de varios senadores del PAN. Desde Vox han defendido la Carta como una alianza creada con el objetivo de hacer frente “al avance del comunismo en la Iberoesfera”.Tras la firma, López Obrador criticó el encuentro con Vox, un “retoño del franquismo” que demuestra que en el PAN son "casi fascistas". También el expresidente mexicano Felipe Calderón, antiguo líder del PAN, criticó la firma y que "la dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada". Más tarde, la dirección del PAN matizó que fue una firma a título personal. "En España nuestro socio institucional es el Partido Popular, ambos formamos parte de la Internacional Demócrata de Centro (IDC). La reunión que sostuvieron algunos senadores del PAN con representantes de otro partido fue a título personal, en uso de su libertad", señaló la dirección del PAN.Y en este país donde hay libertad para creer en lo que uno quiera, con organizaciones tan reaccionarias y represivas como Morena que hoy se encuentra en el gobierno, hasta las sectas como los adoradores de la “santa muerte” que no existe para ninguna de las religiones, pasando por el santo “Jesús Malverde” el de los narcos que hoy pelea López Obrador la titularidad. Qué más da respetar a quienes piensen como los españoles que van formando una corriente de simpatía en torno al VOX que se opone al comunismo en fase terminal.En Cuba inició el pasado viernes la campaña de vacunación contra el covid-19 a niños y adolescentes previo al reinicio de clases presenciales de forma escalonada.Según el diario oficialistaGranma, se establecieron tres grupos de maestros y menores, quienes recibirán las vacunas en diferentes fechas hasta concluir el 13 de noviembre próximo.En nuestro país se presiona a los mexicanos para que manden a sus hijos a clases presenciales así, como blanco perfecto para adquirir la infección. En vos del propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que es la réplica de lo que AMLO dice, afirmó en rueda de prensa que “la vacuna contra Covid-19 en menores de edad se aplicará hasta que una autoridad se haga responsable de los efectos que pudieran tener”. Con esto responde a el requerimiento de una menor que ganó un amparo ante la negativa de ser vacunada y como vivimos en un país sin leyes, incumplir con el mandato de un juez, que amparó a menores de edad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se aferró a que la vacuna contra Covid-19 en menores de edad se aplicará hasta que una autoridad o las farmacéuticas se hagan responsables de los efectos que estas pudieran tener.Y al ser cuestionado por el caso de la menor Zulma González García, quien consiguió un amparo del Poder Judicial para ser vacunada al padecer diabetes tipo 1, el mandatario estatal aseguró que se está actuando con responsabilidad y sin poner en riesgo la vida de los menores, el mandatario veracruzano ejemplificó: “Los medicamentos controlados se otorgan con una receta con una cédula profesional de quien está autorizando y si algo llega a suceder con ese medicamento que se está prescribiendo para el paciente el responsable es el doctor, entonces no podemos caer en esa irresponsabilidad”, dijo... ¿Y el amparo?.La semana anterior una menor xalapeña se hizo viral en un video en redes sociales en el que señala que consiguió un amparo del Poder Judicial para ser vacunada contra Covid-19. Expuso que padece diabetes tipo 1 y que esperó durante una hora al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, a las afueras de su oficina, y luego le dijeron que no la vacunarían por no estar en riesgo. En el video emplazó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para que le diga hora, fecha y lugar donde se le aplicará el biológico, pero las decisiones de los jueces, los amparos y la carabina de Ambrosio en la 4T son exactamente lo mismo.Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo porque conocemos de cerca varios casos. Hablamos de los mexicanos que por falta de oportunidades de trabajo en su país tuvieron que irse a los Estados Unidos en calidad de indocumentados en busca de trabajo, jugándose la vida y transitando por este mundo con mucha dificultad, en un país donde son mal vistos, donde no pueden andar por las calles porque los detienen y los deportan, lejos de sus familias, haciendo trabajos que los gringos no quieren hacer por lo rudos, cochinos y peligrosos. Buenos pues el producto que obtienen nuestros hermanos en los EEUU es utilizado por los políticos agarra tontos para parase el cuello, como es el caso de AMLO quien no tuvo empacho en mencionar que el año que concluye se impuso récord en envío de remesas, como si ese fuera mérito de él.López Obrador recibió fuertes cuestionamientos por presumir como un logro de su gobierno el récord histórico de las remesas que llegan a México desde Estados Unidos.En el mensaje que dio por su tercer año de gobierno, López Obradordestacó los 4 mil 540 millones de dólares enviados por los trabajadores mexicanos que han tenido que abandonar el país e irse a Estados Unidos para conseguir un empleo. “Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos: presumir.“No he terminado, porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: ‘Tengan para que aprendan’”, declaró el cínico presidente.Una de las críticas recibidas fue del periodista León Krauze, quien en sus redes sociales retomó palabras de la escritora Elena Poniatowska “sobre la manía de presumir las remesas como si fueran logros de gobierno”. Logro suyo sería el retorno de nuestros paisanos porque les dieron un empleo que permitirá vivir al lado de sus familias.Comunidades del norte del estado sin energía eléctrica, carreteras bloqueadas desde hace quince días que golpeó el huracán “Grace”, familias de xalapeños afectados por el fenómeno meteorológico son auxiliados por grupos de ciudadanos que se han organizado para prestar ayuda a quienes no tienen ni que comer, todo porque las autoridades federales, gubernamentales y más municipales, no han sabido reaccionar ante la tragedia de sus gobernados... Nuevamente, el costo de la improvisación.Escríbanos a [email protected]