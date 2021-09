Pionera en Transformación

*Sube precio, baja ingreso*¿Ineficacia de la CFE?*Positivo vender vacunasDicen que los pueblos tienen (en todo) lo que se merecen, referencia que siempre será polémica porque en los marcos del pensamiento no es dable que todos pensemos igual, pero si es factible que una significativa mayoría piense en un modelo de pueblo, ciudad o metrópoli, que nos genere mayores sensaciones de bienestar, lo que de alguna forma siempre se conecta con el transitar en un ámbito que nos agrade, que nos origine atracción y satisfacción, escenarios que nunca serán posibles de consolidar, si no es con la presencia de autoridades que no sólo coincidan con ese mismo objetivo, sino que registren la real voluntad y talento para materializarlo, incluso en contraposición de quienes no comulguen con tales metas, sin que ello genere que se les ignore, sino que en el marco de esas mismas acciones y con los resultados sobre la marcha, se dialogue y convenza para agregar al proyecto la suma de voluntades, finalidad primera de toda democracia.Así... Es apropiado concebir la historia de Orizaba en las últimas dos décadas, en las que ha registrado la fortuna (porque también la buena vibra importa) de elegir una serie de alcaldes claramente polémicos, pero que con sus acciones y obras transformaron la “ciudad de las aguas alegres” incluso agregándole una bella expresión como identidad: “Sonría... Está Usted en Orizaba” lo que se ha convertido en una nueva identidad: “La Ciudad que sonríe”... Todo ello en el transcurrir de las últimas administraciones municipales, en las que se ha aplicado (incluso con ciertos rangos de oposición de la ciudadanía) la facultad del Cuerpo Edilicio para realmente “transformar” al municipio, agregando a ello de manera notable, el influir en el comportamiento de los ciudadanos, convirtiéndose (desde hace años) en el primer municipio en tierras veracruzanas que aplicaba en los cruceros vehiculares el entonces novedoso “uno por uno”, al que se ha sumado la preferencia del conductor hacia el paso de los peatones, hecho simple que por sí mismo refleja la grandeza de un municipio, que se transformó mucho antes de los actuales “tiempos transformadores”.Hoy Orizaba es la ciudad más limpia del Estado de Veracruz a más de ejemplar (tanto en ese rubro como muchos otros) para la gran mayoría de los municipios mexicanos, porque sus mercados lucen igual de ordenados que sus cruceros vehiculares y que sus ya variados parques, tanto tradicionales como los parques de distracción que han sido creados en diversos rumbos del municipio, a ello se debe sumar que ha sido dotada de un teleférico que permite arribar a la montaña, bello balcón desde donde se aprecia el esplendor de la ciudad, agregando las áreas para disfrutar los espacios turísticos como lo son edificios históricos a los costados de la ribera del río, sumando a ello el embellecimiento con pequeños detalles de muchas esquinas y puntos de la ciudad, al tiempo que se disfruta de una excelente comida y de una conducta ciudadana, que por su elevado comportamiento ya se distingue en tierras jarochas.Y todo tiene su origen en una sola vertiente, la cual constituye que el electorado orizabeño ha dejado atrás atavismos que, en la actualidad, emanan con frecuencia en el colectivo social, referencia que impulsa al orizabeño para dirigir su voto electoral, elección tras elección, hacia candidatos que refieran el mismo perfil del alcalde que contra viento y marea (incluso de numerosos sectores de la población) inició hace ya muchos años, una “real y adelantada transformación” no sólo de la imagen urbana y atractivo turístico de la ciudad, sino estimular que resurgiera de manera cimentada la caballerosidad y galantería que históricamente había caracterizado a los orizabeños y que, ante la “real transformación” de la ciudad, debería reactivarse y sumarse a la nueva imagen del histórico municipio, dotado de uno de los bellos teatros que existen en el territorio mexicano y de la única plaza de todos en tierras veracruzanas.“La Ciudad de las Aguas Alegres” realmente inició su más significativo impulso en los marcos de la modernidad al tiempo de redimensionar su pasado, precisamente en transcurrir del año 2007 con la primera administración como Presidente Municipal del empresario Juan Manuel Diez Francos, diseñador de la nueva imagen que debería adquirir el municipio, el cual tiene la característica de no disponer de áreas rurales, posteriormente fue Alcalde Hugo Chahín Maluly, para terminada su administración retornara nuevamente como alcalde Juan Manuel Diez Francos, quien entregó la administración al nuevo sucesor Igor Fidel Rojí López, quien en fecha próxima, habrá de entregar la administración al nuevamente alcalde (por tercera ocasión) Juan Manuel Diez Francos.El hecho refiere que de las últimas cinco administraciones municipales orizabeñas, la primera, la tercera y la quinta (que está por iniciar) las habrá presidido al cerrar el presente año el hoy nuevamente alcalde electo Juan Manuel Díez Francos, lo que difícilmente podrá repetirse en los marcos de la historia orizabeña y de muchas otras ciudades de México e incluso del mundo entero, en países que realmente practiquen la vida democrática.Pero a más de ello, la referencia apunta que en la mayoría de los núcleos sociales, el electorado identifica con claridad a quienes se han desempeñado con eficacia en los escenarios de la administración pública, lo que de paso constituye una distinción para el municipio de Orizaba, al tiempo que representa una frustración para muchos otros pueblos y ciudades, en los que las autoridades municipales no han logrado consolidar avances urbanísticos, incluyendo el enriquecimiento del comportamiento ciudadano, tal y como se ha registrado en “la ciudad que sonríe” tal como acontece en “el municipio de las aguas alegres”.Lo que se leeCon frecuencia (obviamente en los ámbitos gubernamentales) se sostiene que “vamos muy bien” en la recuperación económica, es más, muy de mañana y casi cotidianamente, siempre llega hacia nosotros información de que “nuestra economía se encuentra sólida”, rangos sobre los cuales nada se advierte en millones de mexicanos, porque en su gran mayoría los mexicanos son impactados en la notoria depreciación de su poder adquisitivo, lo que se registra no sólo por el declive en los ingresos que reciben la mayoría de familias en nuestro país, sino porque aparejado a ello, tanto en las tiendas de la esquina como en centros comerciales, la realidad frente a la caja de cobro resulta ser otra.Nuestra economía (la de los mexicanos) de hecho sigue en declive, porque muchos asalariados han sido impactados negativamente por la crisis económica que se registra en nuestras tierras (los precios suben y los ingresos se reducen) escenario problemático que no ha sido corregido en la realidad dado que persiste la inestabilidad financiera, panorama que habrá de continuar con sus efectos negativos, cuantimás si en los espacios gubernamentales se insiste en la idea, que ya recuperamos lo que en renglones de economía hemos perdido.Lo que se veSe registran diversas manifestaciones de protesta en distintas regiones del municipio de Papantla, debido a que desde hace más de dos semanas, como resultado de los efectos ciclónicos, varias poblaciones se encuentran sin servicio de energía eléctrica, prolongación del problema que obviamente ha originado irritación en los directamente afectados, a los que por obviedad se suman muchos más veracruzanos, en tanto que los espacios en referencia sin el “vital servicio” obviamente que incluso siembra significativa irritación al interior del conglomerado social en lo general.Está claro que la solidaridad de la mayoría de los veracruzanos se encuentra con quienes demandan el servicio, sobre todo, cuando es notoria la lentitud con las que se está prestando el auxilio técnico para restablecer un servicio de elevada prioridad... ¿Hasta cuándo?Lo que se oyePodría sonar hasta increíble, pero así se advierten las críticas con las cuales el Presidente de México trató de minimizar e incluso descalificar “el negocio con la venta de vacunas contra el Covid-19”, ello relacionado ante el anuncio en ámbitos internacionales, que en fecha próxima los laboratorios pondrán a la venta al público, vía farmacias, algunas de las vacunas ya ampliamente aprobadas por las instituciones médicas.¿Y cuál podría ser la finalidad de tales comentarios?... ¿No sería lo mejor para todos (incluyendo a los gobiernos) que las vacunas también estuvieran a la venta en las farmacias?... ¿O se trata de monopolizar dichas vacunas como una vía propagandista de rangos gubernamentales?...Registre Usted un excelente inicio y fin de semana... Gracias por su atención.